选择您的沟通与协作之旅
迈出工作场所创新沟通的第一步，借助稳定的通信核心、先进的协作工具和一流的集成工具，让您的技术栈完整无缺。无论是本地部署、私有云还是公共云，您的创新之旅自此开始。
书写新篇章：沟通与协作创新
随着AI重塑生产力、工作流程和跨团队协作，现在是时候将现有的通信工具与全新一代语音、视频和关系到整个企业未来发展规划的关键技术相结合了。
“到2028年，各个企业60%的过时SaaS工作场所应用程序将被生成式人工智能的先进应用程序取代。此类应用程序正无缝融入到生产力工具中，简化着工作流程，减少员工所出现的疏忽。”-Gartner
Avaya重新定义员工沟通与协作。
集成您喜爱的工具，充分解锁AI的潜力，提升工作效率和推广创新。
新一代协作
在Avaya的帮助下推动协作平台不断发展。我们整合了Microsoft Teams和Zoom Workplace等先进的协作解决方案，打造顺畅的通信和协作体验。
增强AI集成能力
将您所选的协作平台与Avaya集成，充分发挥AI和下一代功能的潜力。
助力客户成功
充分利用Avaya和您喜爱的工具和平台，实现卓越工作效率和创新成果。
助力您的数字化未来
使工作可以在任何地方进行，支持解决问题的流畅性，并通过新的在线门户融合员工体验和客户体验。
创建更好的工作方式
通过消除协作的所有障碍，让每个人都了解情况并保持联系，以便您更快地做出决策，授权团队立即采取行动。
让我们来为您打造数字化的工作场所
按照您自己的节奏迁移到数字云，您可轻松获取新功能和升级，再也不会让 IT 感到头疼。灵活的订阅模式旨在满足您专属的业务需求。
选择您的旅程：Avaya沟通与协作解决方案
无论是公共云、私有云还是本地部署，很容易选出契合您自身需求的解决方案。
协作
无缝集成您的协作工具：将业内先进的协作工具与Avaya的通信产品组合融为一体，从而提升工作效率、简化工作流程。
公有云
一体化云协作：释放多种功能、顶尖的UCaaS平台潜力，实现无缝和灵活扩展，高效协作。
私有云
优化并关注重点：利用Microsoft Azure上强化的托管通信云优势，确保提高业务运营的安全性和效率。
本地部署
保留并加强：通过稳定的可靠性、保持无缝连接、加强业务运营的连续性，增强您的先进通信系统。
Avaya独具优势。
Avaya的通信和协作套件可以彻底改变您的工作环境，提高整个企业的工作效率和连接性。
无缝集成
在Avaya的生态系统内使用Zoom和Microsoft Teams等大家熟悉的工具进行一体化协作，简化沟通。
拥有AI驱动的各项功能
利用AI和云技术保持领先地位，确保采用前沿通信工具，适应不断变化的工作环境，让企业发展具有前瞻性。
统一的工作流程
将语音、视频、消息和会议整合到一个无缝平台中，简化工作流程，减少应用程序切换，提升用户体验。
个性化用户体验
通过呼叫路由和转录等定制功能提高效率和满意度，让员工以自己喜欢的方式工作。
深受全球信赖
依托Avaya强大的基础通信设施在全球范围内稳定的运行和团结一心，确保客户业务不间断的运营。
创意协作
在整个企业推动创新及协作，通过促进实时通信和社区沟通来提高工作满意度，推动业务成功。
什么是统一通信即服务（UCaaS）？
了解有关统一通信即服务 (UCaaS) 的所有信息：它是如何做到既扩展了功能又简化了您的通信选项。它是如何让您的工作更加高效和出色，以及它是如何让您与员工以及客户之间的互动和协作提升到一个新高度。