选择您的联络中心创新之路。
无论您是在本地运行的联络中心(如Avaya Call Center Elite)还是准备完整迁移到云上，我们都让您的创新之路变得如此简单。Avaya Experience Platform是一个公有云解决方案，旨在帮助不同类型的企业在不中断现有业务的情况下进行创新，为客户和员工提供新功能和能力。通过Avaya Experience Platform Connect,您可以将最佳的云技术添加到您的Avaya Call Center Elite中。这种混合解决方案在行业内独树一帜，是一种增量式创新——在新功能可用时使用它们，无需停机更新
建立更深层次关系的能力
向座席提供所需的一切，从而让每个客户都觉得自己尤为重要——这一切尽在一个界面中。
- 人工智能语音分析和降噪功能：帮助座席和客户找到更快速、更清晰的方式来解决经常遇到的呼叫问题。
- 基于路由属性：确保每个客户都可以与最适合的座席相匹配。
- Workforce Engagement 工具：通过来电监听和实时辅导，使座席能够发挥出最理想水平。为领班座席提供可以成为帮手所需的工具。
- 自动化作业和自助服务：让客户能够自由地选择体验。减少座席重复性和常规性呼叫。
在每个接触点连接客户服务
Avaya Experience Platform可以轻松连接语音、视频、聊天、消息等所有内容，从而在每个接触点为客户和员工提供轻松的体验。它汇集了团队、资源和洞察，从而尽可能地提高联络中心的绩效和体验。
无论是台前还是幕后，您所需要的一切都可以得到满足。
为您带来通信和协作的最佳优势，您的团队将借助其强大的功能为客户提供个性化的服务，并让客户感到满意。
改造您的联络中心以满足当今需求
提升客户体验和忠诚度，规避不必要的商业风险。借助 Avaya 和 Frost & Sullivan 可视化白皮书中的洞察，打造完全个性化的体验，为联络中心注入更多智能化。
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