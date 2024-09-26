探索数字联络中心的能力
使用 Avaya Experience Platform 来构建和扩展您业务所需的联络中心。在一个独立的界面里，支持任意渠道的呼入和呼出， 同时为座席提供实时的客户数据。
解锁 Avaya Call Center Elite 的创新功能
在 Avaya Experience Platform 中添加最佳的云技术到您的 Avaya Call Center Elite 中。
- 与客户选择的渠道上进行互动——聊天、电子邮件、社交消息。
- 消除杂乱的第三方数字体验，且不中断现有的本地呼叫流程。
- 为您的座席提供现代化统一的 WebRTC 桌面，配备人工智能噪音去除功能。
- 为您的座席提供从您本地到云交互所获得的客户 360 度视图。
- 采用云技术的同时减少 IT 和管理工作。享受一个简单、灵活、安全的云体验，无忧升级、支持和管理。
利用 API 以全新的方式与客户建立联系
利用 Avaya 公开可用的 API 扩展您的解决方案，为您的客户提供专属的个性化体验。
- 将 Avaya Experience Platform 打造成您真正的创新平台。
- 提高客户忠诚度，增强您的品牌。
- 获得非凡、灵活的解决方案，改造您的联络中心。
- 增强座席、座席班长和管理人员的体验。
使用人工智能，以提供智能的客户服务。
借助人工智能的强大功能，让所有人都可以快速了解情况。利用实时客户数据来定制极具个性化的客户体验。依靠人工智能降噪技术以提供清晰的通话。
- 聆听您所需要的一切，避免任何不必要的干扰。
- 借助人工智能功能来消除不必要的猜测。
- 无论什么情况，都可以保持清晰的对话。
让您的座席为客户创造愉快的体验。
为座席提供与客户交互所需的工具，对于激发座席的工作热情和防止工作倦怠具有重要意义。借助实时对话监控与自动提示，对座席进行实时辅导，同时利用通话录音自动打分功能，为持续改进服务提供机会。
- 自动记录交互信息—通过自动捕捉和处理语音和数字交互，以提高合规性和洞察获取关键性信息。
- 优化员工水平—利用历史趋势和数据，为客户始终提供卓越的服务，并衡量员工服务水平。
- 实时监控交互情况—通过恰当的提示、客户详细信息、资料和逐步指导来实时帮助座席。
- 管理座席绩效—使用呼叫录音的自动记分卡功能来主动监控、评估和指导座席表现。
- 整合座席桌面—从每个接触点来管理计划、培训、客户信息等内容—这一切包含在一个统一的界面中。
- 快速产生投资回报—只需按照使用频率而定的价格进行预付费，即可获得所需服务。快速扩展所需的功能。
视频：Avaya Workforce Engagement 解决方案彻底改变客户体验
通过更智能的路由来构建更深层次的连接。
根据首选语言、所需任务、情形等因素，将每个客户与合适的座席相匹配，并实时进行细微调整，以获得更好的即时体验。
- 对对话进行细微调整—根据统一座席桌面中的综合呼叫数据，实时添加或删减客户信息。
- 加深客户关系—通过客户旅程中每个接触点的实时洞察，个性化地提供每一次客户交互。
- 帮助座席获得成功—通过情境驱动的预测性数据和 360 度客户视图，让座席能够更快、更好地提供服务。
- 预测下一步—及时提示座席向客户提供销售和服务机会，有助于建立长期订购关系和降低库存率。
让每一次体验都更轻松。
为客户提供个性化的自助服务选项，让他们可以全天候地使用他们喜欢的渠道。为员工提供帮助，以便他们能够专注于更重要的工作。
- 个性化自助服务—使自助服务的互动方式像现场座席交谈一样自然且个性化。
- 接触更多客户—随时随地以客户喜欢的方式与客户连接。
- 由单一的汇报变为沟通的桥梁—使用简单直观的应用程序，让您的客户再次光临。
- 让座席腾出时间从事更有趣的工作—让自动作业承担起简单的任务—为您的座席腾出时间和精力来解决更重要的客户需求。
让我们的客户体验服务(ACES)专家来帮助您。
Avaya客户体验服务(ACES)团队使用了一套细致入微的分析、设计和部署流程，以打造与您的业务需求完美契合的客户体验，其中也包含了人工智能解决方案。
改造您的联络中心以满足当今需求
提升客户体验和忠诚度，规避不必要的商业风险。借助 Avaya 和 Frost & Sullivan 可视化白皮书中的洞察，打造完全个性化的体验，为联络中心注入更多智能化。