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探索在业务中创建轻松体验的方法。阅读最新研究报告，看看分析师们在关注什么以及了解技术的各种可能性。

一切都关乎体验。

Avaya让这一切变得简单：Avaya Experience Platform 适合不同规模的企业，其强大的优势让企业可以按照自己的节奏进行扩展，且无后顾之忧地进行部署。

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Contact center agents illustration

联络中心的一天

了解如何为客户和员工创造更好的体验和不同企业借助 Avaya Experience Platform 解决客户服务挑战的故事。共同探索人工智能驱动的解决方案，如桌面集成、虚拟助理、即时数据检索，实时报告和强大的人力资源管理功能。

体验指南
Smiling woman working in a contact center

立即了解如何实现更卓越的体验

Global Payments representative

Global Payments 致力于为每位客户提供最佳体验

金融技术和支付公司 Global Payments 利用 Avaya 的技术，提升客户体验。世界各地的座席人员在接听电话时都会询问：“您好！请问有什么可以帮到您？”

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Two men talking and sitting in front of a laptop

将员工和客户的体验联系起来

Constellation Research 专注于这五大趋势，这些趋势正推动联络中心成为战略性商业资产和客户语音与智能中心，为企业提供强大的支持，推动持久、可盈利的客户关系向前发展。

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联络中心的自动化可以提升客户和员工体验。

了解自动化和对话式人工智能是如何提高客户交互的准确性、个性化和能力。另外，您的座席人员可以自由地向客户提供更多只有他们才能提供的高价值、复杂的帮助。

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African American woman texting

人工智能和自动化：

报告

人工智能提升客户体验：企业现在和未来都要做的事情

了解客户对人工智能的想法，以及他们与人工智能交互的便利程度。

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白皮书

使用生成式人工智能改善客户体验

生成式人工智能技术的最大优势之一是其处理大量内容的能力。

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产品资料

Avaya Experience Platform 与谷歌 Speaker ID

涵盖主动式语音和被动式语音身份验证方法，可与 Avaya Experience Platform 相结合。

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博客

AI 客户体验机器人：趋势、见解和示例

如何在您的企业中部署 AI 机器人，它们又可以为您做些什么？ 

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博客

如何实现智能化的客户服务

在联络中心添加基于云的尖端功能已成为提升客户服务的强大工具。

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视频

Avaya 人工智能赋能客户旅程

了解人工智能如何帮助提升您的客户体验和员工在整个客户旅程中的工作效率。

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电子书

与人工智能一起，发挥创意，打造新世界。

为打造卓越客户和员工体验，将人工智能功能（机器学习、语言处理、生物识别）融入您的互动和工作流程中。

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了解您可以借助 Avaya 节约多少成本

我们的 Workforce Engagement Savings Calculator 工具可用于查看您的客户联系团队的工作状况，如果您采用 Avaya 的最新产品，它还能预测您潜在节约的成本。这一切都是为了提高生产力和优化流程。这些改变累加起来，会产生重大影响。

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更好的员工和客户体验：

信息图

企业在客户体验方面取得了巨大进步

从这张来自行业分析师的信息图中，我们可以了解到最新客户体验项目中的关键技术和运营变化…

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白皮书

客户体验不是一成不变的，您的联络中心策略也应如此

该分析报告涵盖了几乎所有现代联络中心中最重要的“必备条件”。

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看看阿尔伯克基公立学校如何将学生、家长、教职员工和教育工作者连接起来。

Avaya Experience Platform 帮助该校区相连和服务社区，同时简化通信…

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博客

通过Avaya 混合云服务，实现生物识别认证，以确保您的客户体验安全可靠。

现在Avava 的客户可以借助基于云的身份识别认证解决方案为联络中心坐席提供服务。

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播客

增强联络中心的客户和员工体验

Avaya 的 Chris Bain 与 Skybridge Americas 首席信息官 Bryant Richardson 探讨如何增强客户和员工体验。

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信息图

通过添加基于云的联络中心功能来提升竞争优势

通过数字渠道、轻松自助服务和个性化客户体验等功能实现差异化，从而创造影响力。

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报告

先进的私有云将为政府机构的未来提供助力

探索云通信和联络中心选项，帮助政府机构更有效地应对不断变化的监管要求、员工多样的工作方式以及公众不断变化的交互偏好。

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报告

Gartner 趋势洞察：借助 CX 核心模型，重新思考客户体验

根据 Gartner 的预测，到 2025 年，一半的大型组织尚未统一互动渠道。了解构筑持久关系所需的要素。
 

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全面关注客户体验

借助 Avaya Experience Platform，全球性的业务流程外包 (BPO) 公司 Bayview 可以对联系人数据流进行监控，查看并了解存在问题的客户旅程，以确定如何尽快解决这些问题。 

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博客

Avaya Experience Platform 如何快速提升客户体验

在客户服务方面，体验已经超越了产品和价格，几乎成为我们所有决策的驱动因素。

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卓越的员工和客户体验

Avaya Experience Platform 让 Silver Spring Pathfinder 能够在保持对客户核心服务能力不变的同时，对全渠道联络中心、虚拟工作能力等进行创新。 

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产品资料

提供更好的员工和客户体验

借助我们始终在线的联络中心，可以在任何渠道或设备上为客户提供优质服务。

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打造以客户为中心的企业协作体验文化

通过 Avaya Cloud Office 和 Avaya Experience Platform 为企业注入以客户为中心的协作体验文化

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信息图

六大 Avaya Experience Platform 方式，以提升客户和员工体验

让座席能够为您的客户提供顺畅、快速、优质的服务。

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得广泛认可：

TrustRadius 2022 年最高评价奖
Avaya 连续四年被评为联络中心领导者
Aragon Globe Leader 2023 Logo
Workforce Optimization 平台 2022 年 MetriStar 顶级供应商奖
2022 年 TMC 客户产品奖 Logo
Ventana Research 授予 Avaya 为 Agent Management 顶级供应商
Workforce Optimization 2021 的 MetriStar 顶级提供商
2021 年 CCaaS Software Reviews 领导者
Ventana Research 将 Avaya 评为顶级 CCaaS 提供商