资源中心
探索在业务中创建轻松体验的方法。阅读最新研究报告，看看分析师们在关注什么以及了解技术的各种可能性。
联络中心的一天
了解如何为客户和员工创造更好的体验和不同企业借助 Avaya Experience Platform 解决客户服务挑战的故事。共同探索人工智能驱动的解决方案，如桌面集成、虚拟助理、即时数据检索，实时报告和强大的人力资源管理功能。
联络中心的自动化可以提升客户和员工体验。
了解自动化和对话式人工智能是如何提高客户交互的准确性、个性化和能力。另外，您的座席人员可以自由地向客户提供更多只有他们才能提供的高价值、复杂的帮助。
人工智能和自动化：
产品资料
Avaya Experience Platform 与谷歌 Speaker ID
涵盖主动式语音和被动式语音身份验证方法，可与 Avaya Experience Platform 相结合。
了解您可以借助 Avaya 节约多少成本
我们的 Workforce Engagement Savings Calculator 工具可用于查看您的客户联系团队的工作状况，如果您采用 Avaya 的最新产品，它还能预测您潜在节约的成本。这一切都是为了提高生产力和优化流程。这些改变累加起来，会产生重大影响。
更好的员工和客户体验：
播客
增强联络中心的客户和员工体验
Avaya 的 Chris Bain 与 Skybridge Americas 首席信息官 Bryant Richardson 探讨如何增强客户和员工体验。
全面关注客户体验
借助 Avaya Experience Platform，全球性的业务流程外包 (BPO) 公司 Bayview 可以对联系人数据流进行监控，查看并了解存在问题的客户旅程，以确定如何尽快解决这些问题。
卓越的员工和客户体验
Avaya Experience Platform 让 Silver Spring Pathfinder 能够在保持对客户核心服务能力不变的同时，对全渠道联络中心、虚拟工作能力等进行创新。