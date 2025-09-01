„Das macht unsere Call Center sehr flexibel, da wir nicht nach Standort skalieren oder physische Systeme beim Umzug in andere Geschäftsräume verlagern müssen“, sagt er. „Anrufeingang, Routing, Sprachdialogsystem und Aufzeichnung wurden alle in den Niederlanden zentralisiert.“

Dick Kouwenhoven, Avaya Global Account Manager, sagt: „Die Größe des Systems und des Rechenzentrums ist in den Benelux-Staaten einzigartig.“

DatapointEurope und SPS, die wichtigsten Avaya Business Partner im Rahmen dieses Projekts, arbeiteten eng mit den Architekten von Transcom zusammen, um das geschäftskritische System einzurichten. Zuverlässigkeit ist von zentraler Bedeutung, daher müssen Contact Center 99,999 % der Zeit in Betrieb sein.

„Das neue System befindet sich in einem Rechenzentrum von British Telecom und wird per IP/MPLS über das Netz von British Telecom geroutet“, sagt Kouwenhoven. „Die Einrichtung eines Multichannel Contact Centers ist an sich schon eine große Herausforderung, aber für ein multinationales Unternehmen ist es beinahe unmöglich, die Kontrolle zu behalten. Sie stehen vor enormen Herausforderungen bei der Organisation und Verwaltung professioneller Contact Center Dienstleistungen in verschiedenen Ländern. Die meisten globalen Unternehmen müssen mit vielen verschiedenen Verträgen und Ansprechpartnern in verschiedenen Ländern arbeiten.

„Davon tragen alle zur Servicelösung für das Multichannel Contact Center bei“, sagt er. „Lokale Vorschriften und endlose Rechnungen von Serviceanbietern machen die Angelegenheit noch komplexer. DatapointEurope und SPS haben sich in diesen Prozessen bewährt, indem sie Transcom die Fähigkeit gaben, all diese Aspekte zu verwalten. Sie stellten sicher, dass Transcom ein optimales Servicelevel für alle Kunden in der Region zu akzeptablen und überschaubaren Kosten aufrechterhalten konnte.“