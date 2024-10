Dank vollständiger Transparenz und Integration können Führungskräfte im Bankwesen die Arbeitsabläufe kontinuierlich verbessern und an die Arbeitsweise der Mitarbeiter anpassen. Mit KI können Arbeitsabläufe automatisiert werden, wobei integrierte Prozesse über eine einzige Plattform die Arbeit noch einfacher machen.

In Zukunft wird die Automatisierung für wiederholbare, kognitive Aufgaben in das Unternehmen eingebettet sein, sodass sich die Mitarbeiter auf die wertvollen Momente konzentrieren können, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Die Aufgaben, die sie ausführen, werden mehr und mehr danach bewertet, wie sie sich auf den Kundenservice auswirken. In Zukunft werden Banken mit mehr als einem Dienstleister zusammenarbeiten, um Risiken zu streuen, mehr Aktivitäten durch Managed-Service-Vereinbarungen ins Inland zu verlagern und die Automatisierung und Digitalisierung auf die nächste Stufe zu heben.

COVID-19 hat gezeigt, dass Banken auf unterschiedliche Art und Weise arbeiten können, dabei aber produktiv bleiben und ihren Kunden das bieten können, was sie am meisten wünschen. Jetzt müssen sie sich auf nachhaltige hybride Arbeitsmodelle konzentrieren. Das bedeutet, dass sie ihre eigene Kultur in Frage stellen müssen. Es besteht die große Chance, die Digitalisierung und Automatisierung entscheidend voranzutreiben und die Belegschaften umzugestalten. Die Arbeit muss so gestaltet werden, wie die Menschen arbeiten, und zwar während ihrer gesamten Laufbahn. Avaya treibt den Wandel in der digitalen Kommunikation voran und eröffnet ein ganzes Ökosystem von Tools und Technologien, damit Menschen in Echtzeit mit maximaler Produktivität und Komfort zusammenarbeiten können.