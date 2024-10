Avaya wurde von The Norns Awards in der Kategorie Forschung und Technologie für seine herausragenden Beiträge zur Förderung der Kommunikationstechnologie mit künstlicher Intelligenz im Contact Center ausgezeichnet. Avaya hat erfolgreich innovative Lösungen bereitgestellt, die den sich entwickelnden Anforderungen von Unternehmen in verschiedenen Branchen gerecht werden. Seine Forschungsanstrengungen haben den Weg für innovative Kommunikationsplattformen ohne Unterbrechung geebnet, die eine nahtlose Integration zwischen verschiedenen Kanälen und Geräten ermöglichen.