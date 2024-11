Annahme der Bedingungen. Wenn Sie diese Website besuchen, erkennen Sie an, dass Sie die nachfolgend genannten Nutzungsbedingungen gelesen haben und diese befolgen werden. Avaya kann jederzeit und ohne Vorankündigung einseitig diese Nutzungsbedingungen ändern. Wenn Sie den hier genannten Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, sollten Sie diese Website jetzt verlassen.

Nutzungsrecht / Copyright. Der gesamte Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich geschützt. Die Urheberrechte liegen bei Avaya LLC / AVAYA GmbH & Co. KG oder dem ursprünglichen Erzeuger der jeweiligen Informationen und Materialien („Informationen“). Es steht Ihnen jedoch frei, die Informationen auf dieser Website zu betrachten, zu kopieren, auszudrucken und zu verteilen, solange:

• diese Informationen nur zu Informationszwecken verwendet werden; und

• diese Informationen ausschließlich zu nicht-kommerziellen Zwecken verwendet werden; und

• Kopien der Informationen den Avaya-Copyright-Hinweis enthalten.

Warenzeichen. Avaya / AVAYA und das Avaya-Logo / AVAYA Logo sind Warenzeichen bzw. Dienstleistungszeichen von Avaya LLC / AVAYA GmbH & Co. KG. Sie dürfen diese oder andere Avaya-Warenzeichen / Tenovis-Warenzeichen bzw. Dienstleistungszeichen nicht ohne die schriftliche Genehmigung von Avaya LLC / AVAYA GmbH & Co. KG verwenden.

Gewährleistungsausschluss. Avaya ist bestrebt, auf dieser Website korrekte Informationen bereitzustellen, übernimmt jedoch keine Haftung für die Fehlerfreiheit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen oder für deren Verwertbarkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Avaya kann jederzeit und ohne Vorankündigung auf der Website genannte Programme oder Produktinformationen ändern, übernimmt jedoch keine Verpflichtung die bereitgestellten Informationen auch zu aktualisieren. Die bereitgestellten Informationen, einschließlich Pressemitteilungen, können daher inzwischen überholt sein.

Die Materialien und sonstigen Informationen auf dieser Website werden ohne Gewährleistung, Garantien oder Zusicherungen, seien sie direkt oder indirekt, ausdrücklich oder stillschweigend, gesetzlicher oder anderer Natur, bereitgestellt. Ausgeschlossen sind insbesondere Gewährleistungen im Hinblick auf die Verwertbarkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, der Handelsüblichkeit sowie der Nichtverletzung von Eigentumsrechten oder gewerblichen Schutz- und Urheberrechten. Die Nutzung dieser Website erfolgt auf eigene Gefahr.

Haftungsbeschränkung. Eine Haftung der Avaya, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, für alle Schäden, seien dies direkte, indirekte oder sonstige Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit der Website und deren Inhalten sowie deren Nutzung entstehen, ausgeschlossen. Dieser Ausschluss umfasst insbesondere Schäden die aus der Überlassung, dem Download oder der sonstigen Verwendung sowie der Nichtverwendbarkeit der hier bereitgestellten Informationen entstehen Ausgeschlossen ist auch jegliche Haftung für entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechungen, ausgebliebenen Einsparungen oder dem Verlust von Programmen oder sonstigen Daten, selbst wenn Avaya ausdrücklich auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen hat.

Links. Diese Website enthält unter Umständen Links auf die Websites Dritter. Diese verknüpften Websites werden nicht von Avaya betrieben und Avaya ist weder für den Inhalt einer solchen verknüpften Website einschließlich der in einer verknüpften Website enthaltenen weiteren Links noch für deren Änderung oder Aktualisierung verantwortlich. Avaya bietet diese Links lediglich aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit an und verbindet damit keine Unterstützung der Unternehmen oder Inhalte der verlinkten Sites. Sie nutzen diese Links auf eigene Verantwortung.

Produktverfügbarkeit. Die Verfügbarkeit der auf dieser Website beschriebenen Produkte und die Produktbeschreibungen können von Land zu Land variieren. Wenden Sie sich an Ihren Avaya Account Executive, wenn Sie bestimmte Produktinformationen erhalten wollen

Konformitätserklärungen. Alle von AVAYA hergestellten Produkte erfüllen die für sie relevanten Bestimmungen der jeweiligen EU-Richtlinien. Sie tragen daher die vorgeschriebene CE-Kennzeichnung. Mehr dazu finden Sie unter: Konformität

Zugang zu Passwort geschützten Bereichen. Der Zugang zu und die Nutzung von Passwort geschützten Bereichen auf dieser Website ist ausschließlich registrierten Nutzern vorbehalten. Für die Registrierung bzw. die Nutzung solcher Bereiche gelten ggf. zusätzliche Bedingungen.

In jedem Fall dürfen Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten (wie Kennwort/Passwort) nicht an Dritte weitergegeben und müssen diese vor dem Zugriff durch Dritte geschützt aufzubewahren.

Die persönlichen Zugangsdaten sind von Ihnen darüber hinaus in angemessenen, regelmäßigen Abständen zu ändern. Soweit Anlass zu der Vermutung besteht, dass unberechtigte Personen von den Zugangsdaten Kenntnis erlangt haben, müssen Sie diese unverzüglich ändern.

Auf elektronischen Speichermedien dürfen Sie die persönlichen Zugangsdaten nur in verschlüsselter Form speichern.

Wir sind berechtigt, bei schwerwiegenden Verstößen gegen diese Ihnen obliegenden Pflichten sowie bei begründeten erheblichen Verdachtsmomenten für eine Pflichtverletzung den Zugang zu dem betreffenden geschützten Bereich auf Ihre Kosten zu sperren.

Von Ihnen veröffentlichte Informationen. Es ist Ihnen untersagt auf dieser Website illegales, bedrohliches, obszönes, infames oder anderweitig anstößiges Material zu veröffentlichen oder zu versenden. Jegliche Informationen, Materialien oder Ideen, die von Ihnen auf dieser Website weitergeben oder veröffentlicht werden, gelten als nicht vertraulich und nicht geschützt. Avaya hat das Recht, auf diese Informationen zuzugreifen und sie für jeden beliebigen Zweck zu verwenden.

Datenschutz. Sollten Informationen, Materialien oder Ideen, die von Ihnen auf dieser Website weitergeben oder veröffentlicht werden persönliche Daten enthalten, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Avaya diese persönlichen Daten auch über internationale Grenzen hinweg für Avaya-Unternehmenszwecke weitergeben darf. Im übrigen werden sämtliche auf dieser Website von Avaya erhobenen persönlichen Daten ausschließlich zu Ihrer individuellen Betreuung, der Übersendung von Produktinformationen oder der Unterbreitung von Serviceangeboten gespeichert, verarbeitet und ggf. an Avaya Unternehmen auch über internationale Grenzen hinweg weitergegeben. In jedem Fall werden persönliche Daten in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzerklärung behandelt.

Export von Informationen. Die Exportkontrollgesetze der USA verbieten den Export bestimmter technischer Daten und Software in bestimmte Gebiete. Von dieser Website darf kein Inhalt heruntergeladen oder anderweitig exportiert werden, wenn dadurch US-Recht verletzt wird.