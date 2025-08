Das obere Management-Team des Unternehmens und andere ausgewählte Teams (d. h. Softwareentwickler und Supervisoren) verwenden Avaya Cloud Office für die Echtzeitkommunikation, die zur Verbesserung der Entscheidungsfindung und zur Steigerung des Kundennutzens beiträgt. „Wenn Sie täglich mit Tausenden von Kunden sprechen, gibt es viele einzigartige Situationen, die Sie bewältigen müssen. Es ist enorm wichtig, in Echtzeit über Dinge wie Richtlinienänderungen und Kundenqualifikationen mit allen unseren globalen Betriebszentren kommunizieren zu können“, sagte Ifedirah. Das obere Management-Team verwendet Avaya Cloud Office auch, um Probleme in Echtzeit zu lösen, während potenzielle Kunden am Telefon sind, und kann Informationen schnell über eine einfache, benutzerfreundliche Lösung austauschen.

Weitere Lösungsfunktionen, die Engagent Health nutzen möchte, sind Voicemail-to-Text (die Möglichkeit, Voicemails automatisch in Text umzuwandeln, der in E-Mails und Textnachrichten gelesen werden kann), automatische Anrufaufzeichnung (automatische Aufzeichnung von eingehenden und ausgehenden Anrufen; Administratoren können das System auch so einrichten, dass eingehende Anrufe für bestimmte Abteilungen aufgezeichnet werden) und mehrstufige automatische Telefonzentrale (Fähigkeit, Anrufe automatisch mit benutzerdefinierten Grußansagen entgegenzunehmen und sicherzustellen, dass jeder Anruf unabhängig von Standort oder verwendetem Gerät an die richtige Person oder das richtige Team geleitet wird).