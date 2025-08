„Unsere Erfahrungen mit Avaya waren, ehrlich gesagt, phänomenal. Avaya ist einer jener Partner, die ich als Manager für Kundenlösungen anrufen und ganz leicht um Hilfe bitten kann: ‚Hier ist dieser Anwendungsfall, für den ich eine Lösung zu finden versuche‘, oder ‚Hier ist dieser Prozess, den ich mit Innovationen in den Prozess einbringen möchte, den ich verändern möchte.‘“, erklärte Bailon.

„Wir haben zahlreiche Softwareevaluierungen durchgeführt und alle Produkte und Lieferanten überprüft. Was für uns wirklich ausschlaggebend war, war der Stand der Technik und das Wachstum im Cloud-Bereich. Der von uns ausgewählte Anbieter musste innovativ sein, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen, mit einem Schwerpunkt auf einer flexiblen, ganzheitlichen Kundenerfahrung.“

„Bei Avaya ist es wirklich die Art von Partnerschaft, in der wir zusammenarbeiten, Ideen sammeln und umsetzen können“, so Bailon. „Sie waren von Anfang bis Ende für uns da, vor allem, wenn es um die Ausführung bis hin zur Systemimplementierung ging. Sie haben das getan, was wir mit Stolz für unsere Partner und ihre Kunden tun: eine echte, ganzheitliche Erfahrung im Einklang mit den spezifischen Bedürfnissen, Zielen und Visionen.“