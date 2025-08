Wenn Executives bei Damart UK darüber nachdenken, welche Erfahrungen sie ihren Kundinnen bieten wollen, können sie bestimmte Zahlen nicht ignorieren. 45 % der Bestellungen gehen telefonisch beim Kataloghändler ein. Weitere 35 % kommen auf dem Postweg an.

Das ist nicht wirklich überraschend: Damart ist der Kataloghändler erster Wahl für Seniorinnen in Großbritannien, die modische, stilvolle und bequeme Kleidung (sowie die zuverlässige, warme Winterkollektion, für die Damart bekannt ist) suchen. Eine typische Kundin von Damart, nennen wir sie „Betty“, ist 72 Jahre alt. „Dorothy“ ist sogar noch älter, während „Margaret“ mit 65 Jahren etwas jünger ist. Damart weiß, dass Damen mit diesen Profilen es bevorzugen, ihre Kleidung telefonisch oder über ein Formular zu bestellen. Findet man einen Weg, diese Erfahrung zu verbessern, sind sie begeistert.

Dann gibt es aber noch „Lindas“, jüngere Frauen als die „Margarets", die es gewohnt sind, Kleidung über das Internet oder eine mobile App zu bestellen und es vielleicht sogar bevorzugen. Die digitalen Kanäle von Damart stehen momentan für 20 % der Aufträge des Unternehmens (die 100 Mio. £ pro Jahr übersteigen), aber die Executives von Damart sehen die Zukunft in diesen Zahlen. Jedes Jahr sinkt der Anteil handschriftlicher, postalischer Bestellungen um ein oder zwei Punkte, während die digitalen Bestellungen in der gleichen Größenordnung ansteigen.

All diese Zahlen kollidierten vor Kurzem, als die Executives von Damart entschieden, das in die Jahre gekommene Contact Center des Unternehmens zu ersetzen. Wie erfreut man Betty, Dorothy und Margaret und gewinnt gleichzeitig Linda für sich? Wie spricht man Linda am besten an, ohne Betty, Dorothy und Margaret zu bitten, über Wege zu kommunizieren, die sie nicht mögen?

Damart sah sich mehrere Lösungen für Contact Center an, am Ende eignete sich aber nur eine für Linda, Margaret, Betty und Dorothy. „Einige Lösungen verfügten nicht über die gewünschten Funktionalitäten“ sagt Jeanette Askin, Head of Customer Service bei Damart UK. „Andere boten die Funktionalitäten und Flexibilität, die wir uns wünschten, aber waren sehr teuer. Die Entscheidung basierte auf der Funktionalität für unsere Kundinnen und Mitarbeiter sowie der Einfachheit der Implementierung für einen bezahlbaren Preis. Die Lösung von Avaya lag innerhalb unseres Budgets und bot alle Funktionalitäten und die Flexibilität, die sich unsere Teams wünschten, z.B. Gesprächsaufzeichnungen, Sprachanalysen, Agent KPI-Dashboards, Outbound-Kampagnen und Kundenumfragen.“

So haben wir Damart geholfen, die passende Lösung zu finden…