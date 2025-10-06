Avaya Cloud Office Pricing for Education
Avaya Cloud Office helps students, educators, and administrators connect and interact—easily, securely, online, in school, or at home.
Ready to order?
Contact an Avaya sales representative today.
Volume discounts for 50+ users available.
Education Essentials
$ 12.99
user/month
- No limit on the number of users
- Unlimited calls within US/ Canada
- Phone numbers in over 100 countries
- Extension to extension dialing
- Voicemail
- SMS text
- External dialing
- Avaya Cloud Office desktop/ mobile app
- Physical device to meet safety standard for schools
Education Standard
$ 19.99
user/month
Everything in Essentials, plus:
- Video meetings with up to 200 participants
- Active Directory integration
- Unlimited Internet fax
- Role-based access controls
- Compatible with popular integrations including Canvas, Blackboard, LTI and more
- Open API integration
- Multi-site admin
- Analytics QoSand reports
- Inbound caller ID name
- Call queue overflow
- Hot desking
- Call queue route to extension
- Advanced call handling
- Add custom roles
- Single Sign On
Compare plans:
Essentials
Standard
Compare plans:
Essentials
Standard
Product features
No limit on the number of users
Unlimited calls within US / Canada
Phone numbers in over 100 countries
Extension to extension dialing
Voicemail