Avaya Cloud Office Pricing for Education

Avaya Cloud Office helps students, educators, and administrators connect and interact—easily, securely, online, in school, or at home. 

Education Essentials

$ 12.99

user/month

  • No limit on the number of users
  • Unlimited calls within US/ Canada
  • Phone numbers in over 100 countries
  • Extension to extension dialing
  • Voicemail
  • SMS text
  • External dialing
  • Avaya Cloud Office desktop/ mobile app
  • Physical device to meet safety standard for schools
Education Standard

$ 19.99

user/month

Everything in Essentials, plus:

  • Video meetings with up to 200 participants
  • Active Directory integration
  • Unlimited Internet fax
  • Role-based access controls
  • Compatible with popular integrations including Canvas, Blackboard, LTI and more
  • Open API integration
  • Multi-site admin
  • Analytics QoSand reports
  • Inbound caller ID name
  • Call queue overflow
  • Hot desking
  • Call queue route to extension
  • Advanced call handling
  • Add custom roles
  • Single Sign On
Product features

No limit on the number of users

Easily add new or additional users with advanced admin controls.

Unlimited calls within US / Canada

Phone numbers in over 100 countries

Unlimited calling/phone calls within the US and CA. Explore more affordable and convenient calling add-ons like additional international numbers, and toll-free international numbers during setup. Terms and conditions may apply.

Extension to extension dialing

Voicemail

i

Access voicemail messages from your desk and mobile phones, email, desktop app, and online account.

