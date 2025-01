Nahtlose Integration: Avaya Cloud Office Anrufe problemlos in Microsoft Teams einbinden

Viele Unternehmen sind der Meinung, dass Microsoft Teams die meisten ihrer UC-Bedürfnisse erfüllt, aber das größte Manko? Telefoniefunktionen. Das Tätigen und Annehmen von Anrufen mit Nicht-Teams-Benutzern mit Microsoft 365 E3 Lizenz erfordert ein Add-on wie Microsoft Teams Phone Standard oder Microsoft Teams Phone mit Calling Plan, die beide mit zusätzlichen Kosten pro Benutzer verbunden sind. Was ist, wenn Sie Teams Anrufe nutzen möchten, ohne eine Teams-Telefonlizenz zu kaufen, und gleichzeitig hohe Qualität, Zuverlässigkeit und globale Reichweite sicherstellen möchten? Die Integration mit Avaya Cloud Office® ist eine clevere Option.

Avaya Cloud Office bietet alles, was Sie brauchen, um effektiv zu kommunizieren und dabei alle Vorteile der Cloud zu nutzen. Sie erhalten eine zuverlässige Telefonielösung in höchster Qualität zu einem niedrigeren Preis (Einsparungen von bis zu 20 € pro Benutzer pro Monat) und mit größerer Reichweite (Verfügbarkeit in 46 Ländern), sowie bahnbrechende Anruffunktionen und Kontrolle innerhalb einer vertrauten Teams-Umgebung.

So funktioniert die Integration von Avaya Cloud Office + Teams

Avaya Cloud Office kann auf zwei Arten mit Teams integriert werden:

1. Verwendung von Avaya Cloud Office als eingebetteter Dialer (keine Teams-Telefonlizenz erforderlich)

Wenn Ihr Unternehmen über eine E3-Lizenz verfügt, ist die Nutzung von Avaya Cloud Office als eingebetteter Dialer die kostengünstigere und wertvollere Integrationsoption, da für Direct Routing der Erwerb einer E5-Lizenz von Microsoft erforderlich ist. Sie können Anrufe von Teams mit einem intuitiven Dialer tätigen und entgegennehmen, während Avaya Cloud Office fachgerecht gewartet und automatisch im Hintergrund aktualisiert wird, einschließlich Sicherheitspatches..

2. Direct Routing (erfordert eine Teams-Telefonlizenz)

Für diejenigen, die eine reine Teams Experience wünschen, verbindet Direct Routing das öffentliche Telefonnetz der Benutzer über den Avaya SBCE (unseren Session Border Controller), der mit Avaya Cloud Office verbunden ist, mit Teams. Dies bietet das bestmögliche Audioerlebnis und eine Verfügbarkeit von 99,999 % (mehr als das aktuelle SLA von Microsoft bieten kann) mit einer größeren geografischen Abdeckung, und das alles zu einem niedrigeren Kostenfaktor.

Wenn Sie eine andere Avaya-Lösung wie Avaya Aura, Avaya IP Office oder Avaya Enterprise Cloud einsetzen, bietet Avaya Microsoft-Integrationsoptionen sowohl für E3- als auch für E5-Lizenzen für diese Lösungen an. So können Sie alle Vorteile von Avaya Cloud Office nutzen, einschließlich der Integration mit Teams, ohne Ihre bestehende Telefonielösung zu unterbrechen.

Die Vorteile der Integration mit Avaya Cloud Office

Avaya Cloud Office bietet mehrere wettbewerbsfähige Extras, darunter:

Eine Nummer für alle Ihre Kommunikationsbedürfnisse, verfügbar auf allen Geräten

Heads-up-Display (Anzeige der Echtzeit-Verfügbarkeit der Kollegen und Verwaltung mehrerer eingehender Anrufe in Teams)

Elektronisches Fax

Robuste Telefonie-Analysen, ohne dass Sie eine weitere Lizenz erwerben müssen (wie PowerBI)

Die umfangreichste Reihe von Telefonie-Integrationen in UCaaS, um den Wechsel von Anwendungen zu reduzieren und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Avaya Cloud Office lässt sich mit über 200 Geschäftsanwendungen von führenden Softwareentwicklern integrieren. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Lösung einige oder viele der Anwendungen von Drittanbietern unterstützt, die Ihre Mitarbeiter tagtäglich nutzen. Avaya Cloud Office führt sie alle zu einem nahtlosen, durchgängigen Kommunikationserlebnis zusammen.

Avaya Cloud Office kann mit Contact Center-Funktionen integriert werden und bietet so eine einzige Lösung für die Mitarbeiterkommunikation und die Interaktion mit Kunden.

Bestimmen Sie mit, wie Sie Ihre Teams-App fit für Telefonie machen

Kombinieren Sie die Zusammenarbeit von Teams mit den leistungsstarken Anrufen von Avaya Cloud Office, um ein einziges, benutzerfreundliches Tool zu erhalten - und das alles, ohne Ihre aktuelle Arbeitsumgebung zu verändern. Erfahren Sie mehr über die Integration von Avaya Cloud Office und Teams in diesem kurzen Überblick.

Wenn Sie bereit sind, durch die Integration von Avaya Cloud Office mit Teams Einsparungen und Innovationen zu erzielen, nehmen Sie Kontakt mit einem Avaya-Experten auf.