Informationen zur Erhebung von Kundendaten

Die Datenerhebung erfolgt durch die Avaya GmbH & Co.KG, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main als verantwortliche Stelle zum Zwecke der Administration der Kundenbeziehung mit der Avaya GmbH & Co KG. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f. DSGVO, wobei das berechtigte Interesse zur Verarbeitung in der Administration von Kundenbeziehungen liegt. Die Datenschutzbeauftragten von Avaya können unter dataprivacy@avaya.com kontaktiert werden.

Alle Daten werden absolut vertraulich behandelt und ggf. lediglich an die mit der Avaya GmbH & Co.KG gem. § 15ff AktG verbundenen Unternehmen oder beauftragte Auftragsverarbeiter zur Durchführung des o.g. Zwecks weitergegeben.

Es ist möglich, dass sich diese Stellen in Drittländern ohne Angemessenheitsbeschluss der Kommission befinden, wobei stets alle datenschutzrechtlichen Anforderungen, insb. hins. internationaler Datentransfers, erfüllt werden. Bei verbunden Unternehmen geschieht dies durch die genehmigten und auf der Website veröffentlichten verbindlichen internen Datenschutzvorschriften von Avaya, bei Übermittlungen an Auftragsverarbeiter durch genehmigte Standarddatenschutzklauseln der Kommission. Bitten wenden Sie sich an die o.g. Emailadresse bei Fragen.

Die Daten des Betroffenen werden nur so lange gespeichert, wie für die Erfüllung des Zwecks notwendig soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.

Unter den jeweiligen rechtlichen Anforderungen hat der Betroffene ggf. ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit gem. des dritten Kapitels der Datenschutzgrundverordnung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. Die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Administration der Kundenbeziehung nötig.