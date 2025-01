Elevato, coinvolgente, potente e migliorato: il nuovo percorso dei dipendenti potenziato dall’IA offerta da Avaya

Gli anni recenti di grande innovazione hanno plasmato il dinamico panorama aziendale, da cui è emerso il concetto di orchestrazione del percorso del cliente come strategia fondamentale per le organizzazioni che mirano a migliorare le esperienze dei clienti e favorire la crescita aziendale. Tuttavia, poiché le aziende si concentrano sempre più sul percorso del cliente, è altrettanto importante considerare il percorso dell’utente, il suo rapporto e impatto sull’esperienza del cliente.

Come ci viene spesso ricordato quando saliamo su un aereo, prima di poter aiutare gli altri dobbiamo indossare noi per primi la mascherina di sicurezza. Allo stesso modo, il modo in cui un’organizzazione riconosce e responsabilizza la propria forza lavoro influenzerà sempre le esperienze che i clienti hanno quando interagiscono con il brand. Applicare il concetto di orchestrazione del percorso del cliente all’esperienza dei dipendenti può rivelarsi proficuo da entrambe le parti dell’interazione. Con i progressi nella tecnologia dell’intelligenza artificiale (AI), le organizzazioni possono sfruttare soluzioni alimentate dall’IA per trasformare l’esperienza dei dipendenti e creare un ambiente di lavoro più produttivo e gratificante che influisce positivamente su tutti gli aspetti dell’attività aziendale.

L’emergere della tecnologia dell’IA ha suscitato preoccupazioni tra i dipendenti riguardo alla sicurezza del lavoro e al potenziale ampliarsi continuo del gap di competenze. La realtà è che gli strumenti dell’IA hanno un potenziale immenso per supportare e potenziare i dipendenti nelle loro funzioni quotidiane in tutti i ruoli. Sfruttando soluzioni alimentate dall’IA o integrando strumenti di intelligenza artificiale nei sistemi esistenti, le aziende possono efficacemente costruire e analizzare l’orchestrazione del percorso dei dipendenti dall’inizio alla fine, riflettendo l’approccio adottato nella gestione del percorso del cliente.

Uno dei principali vantaggi dell’orchestrazione del percorso dei dipendenti alimentata dall’IA è la capacità di ottenere approfondimenti più profondi sul sentiment dei dipendenti. Analizzando vaste quantità di dati, gli algoritmi dell’IA possono valutare e fornire preziosi approfondimenti sulle attitudini, le emozioni e i livelli complessivi di soddisfazione dei dipendenti. Ciò consente alle organizzazioni di comprendere meglio le esigenze e le preferenze della propria forza lavoro e di adattare di conseguenza le proprie strategie. Inoltre, la tecnologia dell’IA può svolgere un ruolo cruciale nel monitorare le competenze e le prestazioni nell’intera organizzazione. Attraverso analisi avanzate e algoritmi alimentati dal machine learning, le aziende possono monitorare lo sviluppo delle competenze dei dipendenti, identificare aree di miglioramento e suggerire opportunità mirate di formazione e sviluppo. Questo approccio proattivo alla cura dei dipendenti non solo aiuta a colmare il gap di competenze, ma garantisce anche che i dipendenti abbiano il supporto necessario per eccellere nei propri ruoli.

Un altro risultato significativo delle esperienze dei dipendenti alimentate dall’IA è la capacità di affrontare proattivamente e ridurre al minimo il burnout dei dipendenti. Il burnout è diventato una conseguenza comune e spiacevole dell’ambiente lavorativo frenetico di oggi e comporta una diminuzione della produttività, un aumento dell’assenteismo e tassi di turnover più elevati. Le soluzioni alimentate dall’IA possono aiutare le organizzazioni a individuare segnali precoci di burnout, come livelli elevati di stress o carichi di lavoro eccessivi, e fornire raccomandazioni personalizzate per mitigare tali problemi. Sia che si tratti di regolare i carichi di lavoro, implementare regimi di lavoro flessibili, o fornire accesso a risorse per la salute mentale, la tecnologia dell’IA consente alle organizzazioni di adottare misure proattive volte a sostenere il benessere dei dipendenti.

Da Avaya, riconosciamo il potenziale trasformativo delle applicazioni dell’IA nel supportare l’orchestrazione del percorso dei dipendenti e rivoluzionare il futuro del lavoro. Ecco perché le nostre soluzioni, soprattutto Avaya Experience Platform, sono costruite pensando principalmente alle esperienze del cliente e del dipendente. Avaya Experience Platform è una soluzione completa per l’esperienza del cliente progettata per aiutare i leader dell’esperienza del cliente aziendale a bilanciare quest’ultima, l’esperienza dei dipendenti e i risultati aziendali, tutto in una piattaforma coerente. Grazie ad Avaya Experience Platform, le aziende possono adottare soluzioni innovative in modo incrementale, dare potere ai dipendenti di adattarsi alle nuove soluzioni al proprio ritmo ed efficacemente colmare il gap di competenze che si presenta con l’implementazione di nuove tecnologie.

Avaya Experience Platform offre un percorso per i dipendenti di livello superiore:

Migliora l’esperienza dipendente

La piattaforma Avaya Experience migliora l’esperienza dei dipendenti fornendo un’interfaccia unificata e intuitiva che connette i dipendenti attraverso vari canali, dispositivi e posizioni, semplificando efficacemente i flussi di lavoro e consentendo loro di lavorare in modo più efficiente.

Coinvolgi i dipendenti con il supporto fornito dall’IA

La piattaforma coinvolge i dipendenti sfruttando l’IA per fornire assistenza intelligente, supporto personalizzato e raccomandazioni di formazione mirate; riducendo lo stress, migliorando la soddisfazione lavorativa e promuovendo l’apprendimento e lo sviluppo continui.

Dai potere ai dipendenti con opportunità di crescita personalizzate

Avaya Experience Platform dà potere ai dipendenti offrendo coaching personalizzato, opportunità di sviluppo e gli strumenti e le informazioni di cui hanno bisogno per risolvere i problemi dei clienti in modo efficiente, fornendo loro gli strumenti per prendere decisioni informate, offrire un servizio di alta qualità e assumersi la responsabilità della propria crescita e delle proprie prestazioni.

Migliora l’equilibrio tra lavoro e vita privata e la flessibilità

La piattaforma promuove un sano equilibrio tra lavoro e vita privata supportando regimi di lavoro flessibili, fornendo strumenti per una pianificazione facile, collaborazione in tempo reale e accesso sicuro alle risorse necessarie. Offre inoltre funzionalità che monitorano e affrontano i livelli di stress, riducono al minimo il burnout e garantiscono un ambiente di lavoro più sano e sostenibile.

Nel panorama aziendale in rapida evoluzione di oggi, le organizzazioni che danno priorità e investono nelle esperienze dei dipendenti che offrono saranno ben posizionate per prosperare nel futuro del lavoro. Sfruttando soluzioni alimentate dall’IA come Avaya Experience Platform, le aziende possono favorire un ambiente di lavoro che eleva, coinvolge, dà potere e migliora il percorso dei dipendenti.

Questo approccio olistico mette le esigenze dei dipendenti al primo posto, ma si traduce anche in un miglioramento delle esperienze dei clienti e nel successo complessivo dell’azienda. Mentre andiamo avanti, è cruciale per le organizzazioni riconoscere l’interconnessione delle esperienze dei dipendenti e dei clienti e adottare strumenti innovativi che supportino il benessere e la crescita della propria forza lavoro. Fare ciò consente alle aziende di promuovere una cultura dell’eccellenza, attrarre e trattenere talenti di alto livello e, in ultima analisi, guidare il successo a lungo termine in un mercato sempre più competitivo.

Aiutiamo la nostra forza lavoro a prendersi cura di se stessa, in modo tale che si sentirà motivata e potenziata a prendersi cura meglio dei nostri clienti! Il futuro del lavoro è qui, e le aziende che abbracciano l’orchestrazione del percorso dei dipendenti alimentata dall’IA sono pronte a sbloccare il pieno potenziale della loro risorsa più preziosa: le persone.

