Oklahoma Office of Management & Enterprise Services
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Contract Details
Avaya LLC
www.avaya.com
350 Mount Kemble Ave
Morristown, NJ 07960
Contact:
Shannon Hinnant, Business Manager
(703) 638-9200
dshinnant@avaya.com
SLEDcontracts@avaya.com
Eric Oehlers, Avaya Account Manager
oehlers@avaya.com
SLEDcontracts@avaya.com
Contract
SW1041A
Contract Period Starting Date:
12/22/2023
Agreement Period Ending Date:
03/13/2028
https://www.ok.gov/dcs/solicit/app/solicitationDetail.php?conID=4722
How to Obtain Quotes and Place Purchase Orders
To obtain a quote or to place a direct order, please contact your Avaya Account Manager or contact one of the approved Avaya resellers
Eric Oehlers, Avaya Account Manager
oehlers@avaya.com
SLEDcontracts@avaya.com
Authorized Resellers
VIP Technologies
(918) 279-7000