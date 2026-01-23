Oklahoma Office of Management & Enterprise Services

Oklahoma Office of Management & Enterprise Services

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Contract Details

Contract

How to Obtain Quotes and Place Purchase Orders

Authorized Resellers

Contract Details

Avaya LLC
www.avaya.com
350 Mount Kemble Ave
Morristown, NJ 07960

Contact:

Shannon Hinnant, Business Manager
(703) 638-9200
dshinnant@avaya.com
SLEDcontracts@avaya.com

Eric Oehlers, Avaya Account Manager
oehlers@avaya.com
SLEDcontracts@avaya.com

Contract

SW1041A
Contract Period Starting Date:
12/22/2023

Agreement Period Ending Date:
03/13/2028

https://www.ok.gov/dcs/solicit/app/solicitationDetail.php?conID=4722

How to Obtain Quotes and Place Purchase Orders

To obtain a quote or to place a direct order, please contact your Avaya Account Manager or contact one of the approved Avaya resellers

Eric Oehlers, Avaya Account Manager
oehlers@avaya.com
SLEDcontracts@avaya.com

Authorized Resellers

VIP Technologies  
(918) 279-7000

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