Avaya aligne son portefeuille de solutions sur sa stratégie d'innovation sans disruption

Paris, France, le 5 avril 2024 - Avaya, leader mondial des solutions de communication et d’expérience client, a élargi aujourd'hui son engagement en faveur de sa solution Avaya Experience Platform™ en créant une plateforme unique qui englobe les solutions Avaya pour l'expérience client (CX). Cette décision s'aligne sur une volonté d'accélérer le déploiement de sa roadmap et faciliter la tâche des clients pour innover sans disruption. Elle vise à offrir des expériences exceptionnelles à leurs clients et collaborateurs et favoriser une croissance mesurable de l'entreprise.

Avaya a également annoncé la mise à jour de sa suite de solutions de Communication et de Collaboration. Cette suite offre aux clients des expériences de communication et de collaboration transparentes. Ils peuvent se connecter avec des personnes et des outils, depuis un seul endroit afin d’organiser des réunions, d’appeler, de discuter, de partager des fichiers, de gérer des tâches, etc.

La stratégie d'Avaya est de donner aux clients la possibilité de choisir la voie qui convient le mieux à leur organisation, que ce soit dans le cloud public, privé ou sur place.

Avaya Experience Platform

Les clients d'Avaya font confiance à Avaya Experience Platform (AXP). AXP permet à leurs équipes d'améliorer l'expérience client, l'expérience collaborateur et les résultats commerciaux en fournissant des fonctionnalités CX à partir d'une plateforme unique.

Pour permettre aux clients de sélectionner plus facilement les offres les mieux adaptées à leurs besoins, nous avons simplifié les dénominations. Les nouveaux noms de produits sous Avaya Experience Platform sont :

Ces solutions AXP sont conçues pour rationaliser l'intégration avec les services cloud, facilitant ainsi les innovations actuelles et futures. Il s'agit notamment d'enrichissements dans les canaux digitaux, le libre-service, le service assisté, les initiatives autour des collaborateurs connectés, le workforce engagement, l'orchestration du parcours client et le service client proactif, le tout étayé par des technologies d'IA robustes.

L'approche d'Avaya s'appuie sur une architecture logicielle qui permet aux clients d'incorporer de nouvelles fonctionnalités dans leur infrastructure existante sur une base incrémentale, éliminant ainsi le besoin d'approches perturbatrices de type 'rip-and-replace' qui peuvent entraîner une régression de l'activité et une perte significative de la performance de l'entreprise.

« Nous fournirons une plateforme unique à tous les clients grâce au portefeuille nouvellement intégré Avaya Experience Platform, ce qui renforce notre avantage d'innovation sans perturbation », a déclaré Soren Abilgaard, EVP et CTO d'Avaya. « Le réalignement de nos solutions sous Avaya Experience Platform permet d’étayer notre stratégie d'innovation CX, où les clients peuvent choisir leur parcours dans le cloud et ajouter les améliorations supplémentaires qui répondent à leurs besoins. »

Avaya Communication and Collaboration Suite

« Notre stratégie "Innovation Without Disruption" continue de trouver un écho très favorable auprès de nos clients », a déclaré Alan Masarek, CEO d'Avaya. « Nous avons écouté attentivement leurs besoins et avons conçu Avaya Communication and Collaboration Suite pour offrir à nos clients la flexibilité et l'agilité dont ils ont besoin pour répondre aux demandes en constante évolution de leurs collaborateurs et agents. »

Avec Avaya Communication and Collaboration Suite, les clients peuvent choisir la voie qu'ils souhaitent emprunter pour l'expérience de leurs collaborateurs :

Sur site : Avaya continue de proposer Avaya Aura et Avaya IP Office, ce qui offre aux clients la possibilité de continuer à renforcer et à maintenir leurs systèmes de communication avancés. Les systèmes de communication sur site gagnent ainsi une fiabilité robuste, en maintenant une connectivité transparente et en améliorant la continuité opérationnelle.

: Avaya continue de proposer Avaya Aura et Avaya IP Office, ce qui offre aux clients la possibilité de continuer à renforcer et à maintenir leurs systèmes de communication avancés. Les systèmes de communication sur site gagnent ainsi une fiabilité robuste, en maintenant une connectivité transparente et en améliorant la continuité opérationnelle. Cloud privé : Avec Avaya Enterprise Cloud™, les clients exploitent la puissance d'un cloud de communication managé et renforcé sur Microsoft Azure, garantissant une sécurité et une efficacité accrues pour les opérations commerciales. Ils profitent également des avantages disponibles avec Avaya Aura, dans un environnement de cloud privé.

: Avec Avaya Enterprise Cloud™, les clients exploitent la puissance d'un cloud de communication managé et renforcé sur Microsoft Azure, garantissant une sécurité et une efficacité accrues pour les opérations commerciales. Ils profitent également des avantages disponibles avec Avaya Aura, dans un environnement de cloud privé. Cloud public : Avaya Cloud Office by Ring Central permet aux organisations de toute taille d'améliorer l'expérience de leurs collaborateurs. Ceci se traduit par une amélioration de l'expérience des clients grâce à la simplicité d'utilisation et une solution personnalisée. Dans le cadre du partenariat stratégique entre Avaya et RingCentral, Avaya Cloud Office by Ring Central est la solution UCaaS exclusive d'Avaya dans les zones géographiques où elle est disponible.

Avec l'introduction d'Avaya Communication and Collaboration Suite, les clients d'Avaya bénéficient d'une valeur ajoutée de leurs solutions de communication grâce aux intégrations de la plateforme de collaboration. Il s'agit d'intégrations avec la plateforme de collaboration de leur choix. En intégrant de nouvelles technologies telles que l'amélioration de la connectivité des équipes et l'intégration de l'IA pour des opérations plus efficaces, les entreprises peuvent fournir des solutions innovantes sans perturber la technologie qu'elles ont déjà en place.

Dans le cadre des intégrations de plateformes de collaboration d'Avaya, Avaya a annoncé un nouveau partenariat avec Zoom Workplace, la future plateforme de collaboration alimentée par l'IA de Zoom.

« L’annonce de l'Avaya Communication and Collaboration Suite marque une étape importante, combinant des solutions de pointe d'Avaya et de leurs partenaires stratégiques qui tiennent la promesse d'une innovation sans perturbation », ajoute Zeus Kerravala, fondateur et analyste principal chez ZK Research. « À une époque où les collaborateurs passent de nombreuses heures par jour en appels vidéo, souvent à travers de multiples solutions de collaboration, Avaya Communication and Collaboration Suite apparaît comme un modèle d'intégration et d'efficacité. En rationalisant ses offres de communications unifiées en une seule suite, Avaya répond non seulement aux demandes évolutives des clients et de leurs collaborateurs, mais offre également une solution unique qui simplifie l'espace de travail numérique complexe. Cette consolidation est sur le point de redéfinir la façon dont les organisations favorisent la collaboration, en assurant une interaction transparente entre les diverses solutions de collaboration et en améliorant la productivité sur le lieu de travail virtuel. »

