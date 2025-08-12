La façon dont les élèves, les parents et les enseignants interagissent avec les établissements éducatifs évolue rapidement. Qu’ils s’inscrivent à des cours, recherchent un soutien académique ou s’engagent auprès du corps professoral, ils exigent des expériences transparentes et digitales qui répondent avant tout à leurs besoins. Parallèlement, les établissements sont confrontés à une concurrence croissante et à des budgets plus serrés, tout en s’efforçant de fournir un service exceptionnel sur plusieurs points de contact.

Avaya fournit des solutions CX pour l’enseignement qui permettent aux établissements de transformer l’engagement grâce à des outils de communication intelligents et sécurisés. En tirant parti de l’IA, de la communication omnicanale et des solutions de collaboration intelligentes, les écoles peuvent créer des expériences qui favorisent la réussite des étudiants, l’efficacité des enseignants et la croissance à long terme.

Comprendre l’importance de l’expérience client

Définition des « clients » dans le secteur de l’enseignement

Qui sont les « clients » dans le domaine de l’enseignement ? Bien que les élèves soient le principal centre d’attention, les parents, le corps professoral, le personnel, les anciens élèves et même les étudiants potentiels jouent un rôle clé dans le système éducatif. Une stratégie CX bien structurée permet à chaque personne de bénéficier de communications plus fluides, d’un accès facile à l’information et d’un parcours sans heurts tout au long de son expérience éducative.

Les avantages d’une meilleure expérience client

Une expérience client améliorée dans les écoles et les établissements d’enseignement supérieur offre de nombreux avantages :

Une augmentation de l’engagement et de la rétention des étudiants

Une efficacité accrue pour le corps professoral et l’administration

Un avantage concurrentiel permettant d’attirer et d’inscrire des étudiants

Des niveaux de satisfaction plus élevés parmi les parents et le personnel

Des relations plus solides avec les anciens élèves conduisant à un meilleur soutien institutionnel

Cas d’utilisation d’une expérience client positive dans l’enseignement

Apprentissage et enseignement de qualité

L’expérience des étudiants est profondément liée à la qualité de l’enseignement. Les parcours d’apprentissage personnalisés, les systèmes de tutorat optimisés par l’IA et les supports pédagogiques adaptés améliorent l’engagement des étudiants et les résultats d’apprentissage.

Accessibilité et inclusion

Dans l’enseignement supérieur, l’accès équitable aux ressources et le soutien personnalisé sont deux éléments essentiels de l’expérience client. Les fonctionnalités telles que le sous-titrage en temps réel, la prise en charge multilingue et les outils d’assistance optimisés par l’IA améliorent l’accès à l’apprentissage pour toutes et tous.

Intégration technologique

Les solutions EdTech et les assistants virtuels optimisés par l’IA peuvent simplifier les processus administratifs, améliorer la communication avec les étudiants et optimiser les expériences d’apprentissage numérique. Les établissements qui intègrent l’IA dans leurs stratégies numériques constatent des taux de satisfaction et de rétention plus élevés.

Stratégies pour améliorer l’expérience client dans l’enseignement

Les établissements d’enseignement doivent adopter une approche stratégique et axée sur la technologie pour améliorer leur expérience client. Alors que les étudiants attendent des services personnalisés et accessibles, les écoles et les universités doivent mettre en œuvre des stratégies CX intelligentes pour proposer des interactions transparentes. Vous trouverez ci-dessous quelques approches clés que les établissements éducatifs peuvent adopter pour améliorer l’expérience client et l’engagement dans les campus universitaires.

1. Recueillir et utiliser les retours d’expérience

Les mécanismes traditionnels de collecte de retours d’expérience tels que les enquêtes ne suffisent plus : l’analyse des sentiments et le suivi de l’engagement basés sur l’IA en temps réel fournissent des informations plus approfondies sur les domaines nécessitant une amélioration.

La collecte de retours d’expérience optimisée par l’IA peut analyser les tendances dans les demandes et interactions des étudiants, aidant ainsi les établissements à identifier les préoccupations les plus fréquentes.

Les outils d’analyse des sentiments peuvent évaluer l’efficacité des environnements d’apprentissage, des services proposés aux étudiants et de l’engagement des enseignants.

Les tableaux de bord d’engagement des étudiants permettent aux administrateurs de suivre l’évolution du taux de satisfaction et de prendre des décisions axées sur les données.

Grâce à l’étude d’Avaya sur l’IA, les établissements apprennent comment la technologie peut remodeler les expériences des étudiants et améliorer la prestation de services en tirant parti de l’automatisation pilotée par l’IA.

2. Améliorer les canaux de communication

Dans de nombreux établissements, la communication fragmentée entraîne des échéances manquées, des étudiants frustrés et des processus administratifs inefficaces. Avaya comble ces lacunes avec des solutions de communication sécurisées et évolutives qui aident les établissements éducatifs à créer un environnement d’apprentissage connecté, réactif et attrayant. Grâce à l’automatisation par l’IA et à la communication omnicanale, les écoles peuvent créer une expérience intuitive et conviviale pour leurs étudiants.

La plateforme Avaya Infinity™ permet aux établissements d’intégrer des assistants virtuels, des chatbots et des flux de travail automatisés pilotés par l’IA pour fournir une assistance transparente aux étudiants.

Les solutions de communication et de collaboration garantissent que les enseignants, le personnel et les étudiants restent connectés sur tous les appareils et en tout lieu, améliorant ainsi la collaboration.

Les établissements du monde entier tirent parti des solutions éducatives d’Avaya pour moderniser l’expérience client et créer un environnement universitaire plus attrayant.

3. Mise en œuvre de technologies innovantes

La technologie est au cœur de l’expérience client moderne dans l’enseignement, et l’IA et l’apprentissage automatique jouent un rôle crucial pour créer des expériences personnalisées et réactives pour les étudiants.

L’IA conversationnelle transforme la façon dont les étudiants interagissent avec les établissements, en fournissant une assistance 24 h/24, 7 j/7 et en automatisant les tâches répétitives. L’IA dans les universités rend l’éducation plus accessible et attrayante en :

fournissant des réponses instantanées aux FAQ via des chatbots, réduisant ainsi la charge de travail administratif ;

automatisant les procédures d’inscription et de sélection des cours pour simplifier les admissions et la planification ;

proposant des recommandations d’apprentissage personnalisées basées sur les résultats des étudiants pour les aider à rester sur la bonne voie.

Alors que l’IA évolue rapidement dans les universités, les établissements tirent désormais parti des assistants virtuels optimisés par l’IA pour fournir un soutien en temps réel, aider les étudiants dans leur parcours académique et offrir un engagement proactif.

Évaluer l’impact d’une meilleure expérience client

Pour s’assurer que les améliorations de l’expérience client fournissent des résultats concrets, les établissements doivent suivre les indicateurs clés qui reflètent l’engagement des étudiants et l’efficacité opérationnelle.

En mesurant l’efficacité de l’expérience client, les écoles peuvent identifier les points sensibles et optimiser les interactions :

Les notes de satisfaction des étudiants fournissent des informations sur la qualité du service.

Le suivi du temps de réponse aux demandes des étudiants garantit un soutien efficace.

Les taux d’abandon et de rétention indiquent l’efficacité des mesures d’engagement des étudiants.

Les indicateurs d’engagement des plateformes numériques suivent la fréquence à laquelle les étudiants interagissent avec les outils d’IA et les portails en libre-service.

Les établissements qui adoptent l’IA conversationnelle et l’analyse avancée avec Avaya Infinity peuvent continuellement affiner leurs stratégies CX pour suivre et répondre aux attentes des étudiants.

Une expérience client axée sur le numérique dans l’enseignement mondial

Les établissements d’enseignement du monde entier doivent évoluer pour répondre aux attentes des étudiants, des enseignants et du personnel en matière de technologies. En donnant la priorité à l’automatisation basée sur l’IA, à la communication omnicanale et aux stratégies d’engagement intelligentes, les écoles et les universités peuvent améliorer la satisfaction des étudiants, simplifier leurs opérations et renforcer les communautés académiques.

Les solutions de collaboration et les solutions optimisées par l’IA d’Avaya Infinity peuvent éliminer les obstacles à la communication, moderniser les environnements d’apprentissage et garantir que chaque interaction, qu’elle soit numérique ou en personne, est fluide et utile.

L’avenir de l’enseignement est là. Êtes-vous prêt à améliorer l’expérience des étudiants ?

Découvrez dès aujourd’hui comment Avaya aide les établissements d’enseignement du monde entier à améliorer l’expérience client avec ses solutions pour l’enseignement.