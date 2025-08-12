Formas inteligentes de mejorar la experiencia del cliente en la educación

La forma en que los estudiantes, padres y educadores interactúan con las instituciones educativas está cambiando rápidamente. Ya sea que se inscriban en cursos, busquen apoyo académico o se involucren con el cuerpo docente, los estudiantes exigen experiencias fluidas y digitales que prioricen sus necesidades. Mientras tanto, las instituciones enfrentan una competencia cada vez mayor, presupuestos más ajustados y el desafío de brindar un servicio excepcional en múltiples puntos de contacto.

Avaya proporciona soluciones de CX en la educación que permiten a las instituciones transformar la interacción a través de herramientas de comunicación inteligentes y seguras. Al aprovechar la IA, la comunicación omnicanal y las soluciones de colaboración inteligente, las escuelas pueden crear experiencias sin fricciones que fomenten el éxito de los estudiantes, la eficiencia del cuerpo docente y el crecimiento institucional a largo plazo.

Comprensión de la importancia de la experiencia del cliente

Definición de “clientes” en la educación

¿Quiénes son los “clientes” en la educación? Aunque los estudiantes son el enfoque principal, los padres, el cuerpo docente, el personal, los exalumnos e incluso los posibles estudiantes desempeñan funciones clave en el ecosistema educativo. Una estrategia de CX bien estructurada garantiza que cada parte interesada disfrute de una comunicación optimizada, fácil acceso a la información y un recorrido sin fricciones a través de su experiencia educativa.

Beneficios de una mejor experiencia del cliente

Una CX mejorada en escuelas e instituciones de educación superior conduce a lo siguiente:

Mayor interacción y retención de los estudiantes

Mayor eficiencia administrativa y del cuerpo docente

Una ventaja competitiva para atraer e inscribir estudiantes

Mayores niveles de satisfacción entre los padres y el personal

Relaciones más sólidas con los exalumnos que conducen a un mejor apoyo institucional

Casos de uso de una experiencia positiva del cliente en educación

Enseñanza y aprendizaje de calidad

La experiencia del estudiante está profundamente ligada a la calidad de la educación. Las vías de aprendizaje personalizadas, los sistemas de tutoría impulsados por IA y los materiales de cursos adaptativos mejoran la interacción con los estudiantes y los resultados de aprendizaje.

Accesibilidad e inclusión

Garantizar la igualdad de acceso a los recursos y el apoyo personalizado es crucial para la CX en la educación superior. Características como subtítulos en tiempo real, soporte multilingüe y herramientas de IA de asistencia mejoran la accesibilidad al aprendizaje.

Integración tecnológica

Las soluciones de tecnología educativa y los asistentes virtuales impulsados por IA pueden optimizar los procesos administrativos, mejorar la comunicación de los estudiantes y optimizar las experiencias de aprendizaje digital. Las instituciones que integran la IA en sus estrategias digitales logran tasas más altas de satisfacción y retención de los estudiantes.

Estrategias para mejorar la experiencia del cliente en la educación

Las instituciones educativas deben adoptar un enfoque estratégico impulsado por la tecnología para mejorar la experiencia del cliente. Dado que los estudiantes esperan servicios personalizados y accesibles, las escuelas y universidades deben implementar estrategias inteligentes de CX que garanticen interacciones fluidas. A continuación se presentan algunos enfoques clave que las instituciones pueden adoptar para mejorar la CX y la interacción en todos los campus.

1. Recopilación y uso de retroalimentación

Los mecanismos tradicionales de retroalimentación, como las encuestas, ya no son suficientes: el análisis de sentimientos impulsado por la IA en tiempo real y el seguimiento de la interacción proporcionan información más profunda sobre las áreas que requieren mejoras.

La recopilación de retroalimentación impulsada por IA puede analizar patrones en las consultas e interacciones con los estudiantes, lo que ayuda a las instituciones a identificar inquietudes recurrentes.

Las herramientas de análisis de sentimientos pueden evaluar la efectividad de los entornos de aprendizaje, los servicios para estudiantes y la interacción con el cuerpo docente.

Los paneles de interacción con los estudiantes permiten a los administradores hacer un seguimiento de las tendencias de satisfacción y tomar decisiones basadas en datos.

Con el estudio de Avaya sobre IA, las instituciones están aprendiendo cómo la tecnología puede remodelar las experiencias de los estudiantes y mejorar la prestación de servicios a través de la automatización impulsada por la IA.

2. Mejora de los canales de comunicación

En muchas instituciones, la comunicación fragmentada ocasiona que no se cumplan los plazos, frustración de los estudiantes y procesos administrativos ineficientes. Avaya cierra estas brechas con soluciones de comunicación seguras y escalables que ayudan a las instituciones a crear un entorno de aprendizaje conectado, receptivo y participativo. Con la automatización impulsada por IA y la comunicación omnicanal, las escuelas pueden crear una experiencia intuitiva y fácil de usar para los estudiantes.

La plataforma Avaya Infinity™ permite que las instituciones integren asistentes virtuales, chatbots y flujos de trabajo automatizados impulsados por IA para brindar un soporte perfecto a los estudiantes.

Las soluciones de comunicación y colaboración garantizan que el cuerpo docente, el personal y los estudiantes permanezcan conectados entre dispositivos y ubicaciones, lo que mejora la colaboración.

Las instituciones de todo el mundo están aprovechando las soluciones educativas de Avaya para modernizar la CX y crear un entorno académico más atractivo.

3. Implementación de tecnologías innovadoras

La tecnología está en el corazón de la CX moderna en la educación, y la IA y el aprendizaje automático desempeñan un papel crucial en la creación de experiencias personalizadas y receptivas para los estudiantes.

La IA conversacional está transformando la forma en que los estudiantes interactúan con las instituciones, ya que brinda soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana y automatiza las tareas repetitivas. La IA en las universidades hace que la educación sea más accesible y atractiva gracias a que:

Ofrece respuestas instantáneas a las preguntas frecuentes a través de chatbots, lo que reduce la carga de trabajo administrativa.

Automatiza los procesos de inscripción y selección de cursos, ya que agiliza las admisiones y la programación.

Proporciona recomendaciones de aprendizaje personalizadas basadas en el desempeño del estudiante, lo que ayuda a los estudiantes a mantenerse por buen camino.

Con el rápido avance de la IA en las universidades, las instituciones ya están aprovechando los asistentes virtuales impulsados por la IA para brindar soporte en tiempo real, ayudar a los estudiantes a navegar por su recorrido académico y ofrecer una interacción proactiva.

Evaluación del impacto de una mejor experiencia del cliente

Para garantizar que las mejoras de CX estén proporcionando resultados significativos, las instituciones deben llevar un registro de las métricas clave que reflejan la interacción con los estudiantes y la eficiencia operativa.

A través de la medición de la efectividad de la CX, las escuelas pueden identificar puntos débiles y optimizar las interacciones:

Las calificaciones de satisfacción de los estudiantes proporcionan información sobre la calidad del servicio.

El tiempo de respuesta para las consultas de los estudiantes garantiza un apoyo eficiente.

Las tasas de abandono y retención indican la efectividad de los esfuerzos de interacción con los estudiantes.

Las métricas de interacción para plataformas digitales llevan un registro de la frecuencia con la que los estudiantes interactúan con las herramientas de IA y los portales de autoservicio.

Las instituciones que adoptan la IA conversacional y el análisis avanzado dentro de Avaya Infinity pueden refinar continuamente sus estrategias de CX para satisfacer las expectativas cambiantes de los estudiantes.

CX con prioridad digital en la educación de todo el mundo

Las instituciones educativas de todo el mundo deben evolucionar para cumplir con las expectativas de los estudiantes, el cuerpo docente y el personal expertos en tecnología. Al priorizar la automatización impulsada por la IA, la comunicación omnicanal y las estrategias de interacción inteligente, las escuelas y universidades pueden mejorar la satisfacción de los estudiantes, optimizar las operaciones y crear comunidades académicas más sólidas.

Avaya Infinity y las soluciones de colaboración impulsadas por IA pueden romper las barreras de comunicación, modernizar los entornos de aprendizaje y garantizar que cada interacción, ya sea digital o en persona, sea fluida y genere gran impacto.

El futuro de la educación está aquí. ¿Estás listo para mejorar la experiencia del estudiante?

Conoce cómo Avaya ayuda a las instituciones educativas de todo el mundo a mejorar la CX y explore las soluciones educativas de Avaya hoy mismo.