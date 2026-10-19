Per le aziende che passano da Avaya CC Elite a Avaya Infinity, una delle fasi più dispendiose in termini di tempo può essere la comprensione e la ricostruzione della logica IVR e dei flussi di lavoro creati in Avaya Experience Portal e Orchestration Designer. I team possono trascorrere mesi a esaminare i materiali di origine, documentare le regole aziendali e le dipendenze, e a ricreare manualmente le applicazioni.

Avaya utilizza l’analisi, la generazione di flussi di lavoro, la convalida automatizzata e la valutazione assistite dall’IA per comprimere gran parte di quel lavoro di scoperta e ricostruzione in poche ore. Gli esperti di Avaya e i team del cliente continuano a esaminare i risultati, gestire le eccezioni, testare l’esperienza e approvare il lancio.