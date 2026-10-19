Modernizzazione del flusso di lavoro assistita dall’IA per Avaya Infinity
Trasforma mesi di analisi manuale e ricostruzione dei flussi di lavoro in pochi giorni di modernizzazione assistita dall’intelligenza artificiale, grazie alla revisione con intervento umano e all’esperienza di Avaya, per trasferire più rapidamente la logica collaudata del contact center su Avaya Infinity.
La modernizzazione rallenta quando i team devono reinventare ciò che già esiste
I grandi contact center aziendali spesso contengono anni di flussi di lavoro, logiche di instradamento, richieste, integrazioni, dipendenze di creazione di rapporti, applicazioni personalizzate e regole aziendali. Questi sistemi supportano il servizio clienti, la conformità, i guadagni, i livelli di servizio e le operazioni quotidiane.
“Il valore insito in un ambiente Avaya esistente non è trascurabile. È il punto di partenza per la modernizzazione.”
Il costo della modernizzazione include più della nuova tecnologia. Comprende il tempo, l’esperienza, l’attenzione operativa e il budget del progetto necessari per comprendere la logica esistente, documentare le dipendenze, convalidare le eccezioni e decidere cosa dovrebbe andare avanti.
Che cos’è la modernizzazione del flusso di lavoro assistita dall’IA?
La modernizzazione dei flussi di lavoro assistita dall’IA impiega l’IA per analizzare i flussi di lavoro esistenti nei contact center, documentare la logica aziendale, generare artefatti di Avaya Infinity soggetti a controllo, convalidare i risultati e guidare la revisione da parte degli esperti durante la modernizzazione.
Con Avaya, questo processo inizia con la migrazione dei flussi di lavoro di Avaya Experience Portal e Orchestration Designer ad Avaya Infinity. L’obiettivo più ampio è aiutare le grandi imprese a comprendere ciò che già gestiscono, preservare la logica aziendale collaudata e creare un percorso più rapido verso una customer experience abilitata dall’IA.
"Alcuni clienti hanno impiegato decenni a sviluppare una logica per i propri contact center basata sul funzionamento effettivo delle loro attività. La modernizzazione assistita dall’IA può ridurre mesi di analisi manuale e ricostruzione dei flussi di lavoro a poche ore, aiutando al contempo i team a portare avanti la logica collaudata."
Vijay Thangella Responsabile IA e Machine Learning di Avaya
Come funziona la modernizzazione assistita dall’IA con Avaya
Assistita da IA. Rivista da una persona.
Controllata dall’azienda.
|L’IA aiuta con
|I team dei clienti convalidano
|Analisi del flusso di lavoro
|Intento aziendale
|Documentazione
|Eccezioni
|Generazione di artefatti
|Test
|Controlli di convalida
|Governance
|Valutazioni e identificazione dei problemi
|Accettazione e implementazione
L’IA riduce il lavoro ripetitivo di analisi e ricostruzione. Gli esperti di Avaya e i team dei clienti mantengono la responsabilità delle decisioni che influenzano la customer experience, la continuità operativa, la conformità e l’implementazione.
Un percorso più veloce verso Avaya Infinity inizia con una visione più chiara di ciò che esiste
Comprimi mesi di lavoro manuale in poche ore
Utilizza l’analisi assistita dall’IA per ridurre il tempo dedicato all’ispezione dei materiali di partenza, al monitoraggio del comportamento del flusso di lavoro, alla documentazione della logica e alla ricostruzione manuale delle applicazioni.
Porta avanti una logica collaudata
Comprendi e preserva le regole aziendali, le decisioni di instradamento, le eccezioni e la logica della customer experience che ancora supportano l’operatività.
Concentra gli esperti dove servono di più
Applica l’esperienza di Avaya e dei clienti alle decisioni aziendali, alle eccezioni, ai test, alla governance, all’accettazione e al lancio.
La modernizzazione apre la strada a una customer experience più intelligente
La modernizzazione del flusso di lavoro assistita dall’IA è una parte del modo in cui Avaya aiuta le organizzazioni a orientarsi verso Avaya Infinity. A seconda del tuo ambiente e delle tue priorità aziendali, il tuo percorso di modernizzazione può includere la modernizzazione dell’implementazione, dei dati e dell’intelligence, delle integrazioni, delle esperienze abilitate dall’IA, della flessibilità commerciale e dell’ottimizzazione continua.
Modernizza ciò su cui la tua azienda fa già affidamento
L’esperienza di Avaya nella voce aziendale, nell’affidabilità, nella scalabilità e negli ambienti di comunicazione complessi offre ai clienti una base pratica per una modernizzazione assistita dall’IA. Invece di considerare i flussi di lavoro consolidati e gli investimenti esistenti come elementi superflui, Avaya aiuta i team a comprendere ciò che già funziona e a trasferire tale valore verso Avaya Infinity.
Avaya inizia con l’ambiente che i clienti utilizzano già
La modernizzazione inizia con i flussi di lavoro e la logica che già supportano l’azienda.
Avaya applica l’IA prima che la nuova esperienza diventi operativa
L’IA supporta la scoperta, la documentazione, la generazione di artefatti, la convalida e la pianificazione.
Avaya mantiene gli esperti all’interno del processo
I team Avaya guidano la revisione, i test, la governance e il lancio con la convalida del cliente.
Avaya Infinity è la destinazione
I clienti possono passare dalla logica del contact center collaudata alle capacità di customer experience abilitate dall’IA.
Domande frequenti sulla modernizzazione dei contact center assistita dall’IA
Che cos’è la modernizzazione dei contact center assistita dall’IA?
La modernizzazione dei contact center assistita dall’IA utilizza l’IA per analizzare i flussi di lavoro esistenti, documentare la logica aziendale, generare artefatti di modernizzazione verificabili, convalidare i risultati e guidare la revisione da parte di esperti durante il passaggio a una piattaforma di customer experience moderna.
In che modo Avaya utilizza l’IA nella modernizzazione dei contact center?
Avaya utilizza l’IA per analizzare i flussi di lavoro di Avaya Experience Portal e Orchestration Designer, tradurre configurazioni complesse in un contesto aziendale di linguaggio semplice, generare artefatti di flusso di lavoro compatibili con Avaya Infinity, eseguire la convalida e la valutazione, e identificare le aree che necessitano di controllo.
In che modo la modernizzazione dei contact center con l’ausilio dell’IA può ridurre mesi di lavoro a poche ore?
Per le aziende che passano da Avaya CC Elite a Avaya Infinity, una delle fasi più dispendiose in termini di tempo può essere la comprensione e la ricostruzione della logica IVR e dei flussi di lavoro creati in Avaya Experience Portal e Orchestration Designer. I team possono trascorrere mesi a esaminare i materiali di origine, documentare le regole aziendali e le dipendenze, e a ricreare manualmente le applicazioni.
Avaya utilizza l’analisi, la generazione di flussi di lavoro, la convalida automatizzata e la valutazione assistite dall’IA per comprimere gran parte di quel lavoro di scoperta e ricostruzione in poche ore. Gli esperti di Avaya e i team del cliente continuano a esaminare i risultati, gestire le eccezioni, testare l’esperienza e approvare il lancio.
In che modo la modernizzazione assistita dall’IA riduce il lavoro manuale?
Riduce la necessità di esaminare manualmente i materiali di origine, documentare il comportamento dei flussi di lavoro, ricreare la logica riga per riga e identificare i problemi di convalida in anticipo.
La modernizzazione assistita dall’IA sostituisce la convalida del cliente?
No. Gli esperti di Avaya e i team dei clienti rimangono coinvolti nella convalida, nei test, nella governance, nell’accettazione e nel lancio.
In che modo la modernizzazione assistita dall’IA influisce sui costi e sui rischi della modernizzazione?
Aiuta i clienti a comprendere meglio il tempo, lo sforzo, i costi operativi e i rischi legati alla ricreazione manuale di flussi di lavoro, logiche di instradamento, integrazioni e regole aziendali.
Quali vantaggi offre Avaya Infinity dopo la modernizzazione dei flussi di lavoro?
Avaya Infinity aiuta i clienti a orientarsi verso il coinvolgimento digitale, le esperienze assistite dall’IA, i dati aziendali, l’analisi dei dati, l’orchestrazione, l’automazione del coinvolgimento della forza lavoro e l’ottimizzazione continua.
Perché l’esperienza di Avaya nel settore della telefonia aziendale è importante per la modernizzazione assistita dall’IA?
L’esperienza di Avaya nel settore della telefonia aziendale è fondamentale perché i grandi contact center si basano su una logica operativa concreta: come vengono indirizzati i clienti, come vengono gestite le eccezioni, come vengono soddisfatti i requisiti di conformità e come i team di assistenza garantiscono il funzionamento dell’azienda. La modernizzazione assistita dall’IA aiuta i clienti a comprendere più rapidamente tale logica e a trasferirla in Avaya Infinity, dove voce, interazione digitale, dati aziendali, analisi ed esperienze assistite dall’IA possono operare in sinergia.
In che modo la modernizzazione assistita dall’IA è differente da una migrazione di tipo “lift-and-shift”?
In che modo la modernizzazione assistita dall’IA è differente da una migrazione di tipo “lift-and-shift”?La modernizzazione assistita dall’IA aiuta i team a comprendere la logica aziendale all’interno dei flussi di lavoro esistenti, a decidere cosa portare avanti e a creare un percorso per migliorare la customer experience attraverso Avaya Infinity.