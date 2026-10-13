DIE HERAUSFORDERUNG DER MODERNISIERUNG

Contact Center großer Unternehmen verfügen häufig über jahrelang angesammelte Workflows, Weiterleitungslogik, Eingabeaufforderungen, Integrationen, Berichtsabhängigkeiten, benutzerdefinierte Anwendungen und Geschäftsregeln. Diese Systeme unterstützen den Kundenservice, die Compliance, den Umsatz, die Service-Levels und den täglichen Betrieb.



„Der Wert einer bestehenden Avaya-Umgebung ist nicht einfach so zu vernachlässigen. Er ist der Ausgangspunkt für die Modernisierung.“

Die Kosten für die Modernisierung umfassen mehr als nur neue Technologie. Sie umfassen die Zeit, das Fachwissen, die operative Betreuung und das Projektbudget, die erforderlich sind, um die vorhandene Logik zu verstehen, Abhängigkeiten zu dokumentieren, Ausnahmen zu überprüfen und zu entscheiden, was vorangebracht werden soll.