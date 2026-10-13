UNTERNEHMENS-KI FÜR CX

KI-gestützte Modernisierung von Workflows für Avaya Infinity

Verwandeln Sie monatelange manuelle Erkundungen und die Rekonstruktion von Workflows in eine nur wenige Tage dauernde, KI-gestützte Modernisierung – mit Human-in-the-Loop-Prüfung und dem Know-how von Avaya, um bewährte Contact Center-Logik schneller auf Avaya Infinity zu übertragen.

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DIE HERAUSFORDERUNG DER MODERNISIERUNG

Die Modernisierung verlangsamt sich, wenn Teams erst wieder herausfinden müssen, was bereits vorhanden ist

Contact Center großer Unternehmen verfügen häufig über jahrelang angesammelte Workflows, Weiterleitungslogik, Eingabeaufforderungen, Integrationen, Berichtsabhängigkeiten, benutzerdefinierte Anwendungen und Geschäftsregeln. Diese Systeme unterstützen den Kundenservice, die Compliance, den Umsatz, die Service-Levels und den täglichen Betrieb.

„Der Wert einer bestehenden Avaya-Umgebung ist nicht einfach so zu vernachlässigen. Er ist der Ausgangspunkt für die Modernisierung.“

Die Kosten für die Modernisierung umfassen mehr als nur neue Technologie. Sie umfassen die Zeit, das Fachwissen, die operative Betreuung und das Projektbudget, die erforderlich sind, um die vorhandene Logik zu verstehen, Abhängigkeiten zu dokumentieren, Ausnahmen zu überprüfen und zu entscheiden, was vorangebracht werden soll.

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Was ist KI-gestützte Modernisierung von Workflows?

Bei der KI-gestützten Modernisierung von Workflows wird KI verwendet, um bestehende Contact Center-Workflows zu analysieren, die Geschäftslogik zu dokumentieren, überprüfbare Avaya Infinity-Artefakte zu generieren, die Ergebnisse zu überprüfen und die Begutachtung durch Experten während der Modernisierung zu begleiten.

Bei Avaya beginnt dies damit, dass die Workflows des Avaya Experience Portal und des Orchestration Designer auf Avaya Infinity umgestellt werden. Das übergeordnete Ziel besteht darin, großen Unternehmen dabei zu helfen, einen Überblick über ihre vorhandenen Systeme zu gewinnen, bewährte Geschäftslogik zu bewahren und einen schnelleren Weg zu einer KI-gestützten Kundenerfahrung zu ebnen.

Wie Avaya KI verwendet, um die Workflows in Contact Centern zu modernisieren

„Einige Kunden haben Jahrzehnte damit verbracht, die Logik ihrer Contact Center so zu gestalten, dass sie den tatsächlichen Abläufen ihres Betriebs entspricht. Durch KI-gestützte Modernisierung lassen sich monatelange manuelle Ermittlungs- und Workflow-Rekonstruktionsarbeiten auf wenige Stunden verkürzen, während Teams gleichzeitig bewährte Logik weiterführen können.“

Vijay Thangella Leiter des Bereichs KI und maschinelles Lernen bei Avaya

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Funktion der KI-gestützten Modernisierung mit Avaya

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Journeys with Avaya roadshow

Customer perspectives from The Hanover Insurance Group and Conduent joined demonstrations of faster modernization with Avaya Infinity and Avaya Nexus™ during the summer stretch of our 2026 roadshow.

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HUMAN-IN-THE-LOOP-KI

KI-gestützt. Von Menschen geprüft.
Unternehmenskontrolliert.

KI hilft beiKundenteams überprüfen
Workflow-AnalysenGeschäftszweck
DokumentationAusnahmen
Artefakt-GenerierungTesten
ValidierungsprüfungenGovernance
Bewertung und ProblemidentifizierungAkzeptanz und Einführung

KI reduziert repetitive Bearbeitungen von Recherche- und Rekonstruktionsarbeiten. Die Experten von Avaya und die Kundenteams sind weiterhin für die Entscheidungen verantwortlich, die sich auf das Kundenerlebnis, die Betriebskontinuität, die Compliance und die Einführung auswirken.

 

Erfahren Sie, wie Avaya Infinity durch Tandem Care KI und Menschen zusammenbringt
MODERNISIERUNGSWERT

Ein schnellerer Weg zu Avaya Infinity beginnt mit einem klareren Überblick über den Ist-Zustand

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Monatelange manuelle Workflows auf wenige Stunden verkürzen

Verwenden Sie KI-gestützte Analysen, um den Zeitaufwand für die Prüfung von Quellenmaterialien, die Nachverfolgung von Workflows, die Dokumentation von Logik und die manuelle Rekonstruktion von Anwendungen zu reduzieren.

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Bewährte Logik weiterentwickeln

Verstehen und bewahren Sie die Geschäftsregeln, Routing-Entscheidungen, Ausnahmen und die Kundenerfahrungslogik, die den Betrieb weiterhin unterstützen.

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Setzen Sie Experten dort ein, wo sie am dringendsten gebraucht werden

Nutzen Sie das Fachwissen von Avaya und Kunden für geschäftliche Entscheidungen, Ausnahmen, Tests, Governance, Akzeptanz und die Einführung.

ÜBER DIE MODERNISIERUNG VON WORKFLOWS HINAUS

Modernisierung ebnet den Weg zu einem intelligenteren CX

Die KI-gestützte Modernisierung von Workflows ist ein Teil dessen, wie Avaya Unternehmen dabei unterstützt, auf Avaya Infinity umzusteigen. Abhängig von Ihrer Umgebung und Ihren geschäftlichen Prioritäten kann Ihr Modernisierungsprozess die Modernisierung der Bereitstellung, Daten und Intelligence, Integrationen, KI-gestützte Erfahrungen, geschäftliche Flexibilität sowie kontinuierliche Optimierung umfassen.

Lesen Sie, welche Fragen CX-Führungskräfte in Unternehmen zu KI-Orchestrierungsplattformen stellen
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Modernisieren Sie das, worauf Ihr Unternehmen bereits angewiesen ist

Die Erfahrung von Avaya in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und komplexe Kommunikationsumgebungen bietet Kunden eine solide Grundlage für die KI-gestützte Modernisierung. Anstatt bewährte Workflows und vorhandene Investitionen als entbehrlich zu betrachten, unterstützt Avaya Teams dabei, zu erkennen, was bereits gut funktioniert, um diesen Mehrwert in Avaya Infinity zu integrieren.

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Avaya knüpft an die Umgebung an, die Kunden bereits nutzen

Die Modernisierung beginnt bei den Workflows und der Logik, die den Geschäftsbetrieb bereits unterstützen.

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Avaya setzt KI ein, bevor die neue Erfahrung aktiv wird

KI unterstützt die Ermittlung, Dokumentation, Artefaktgenerierung, Validierung und Planung.

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Avaya bindet Experten in den Prozess ein

Die Teams von Avaya begleiten die Überprüfung, Tests, Governance und Einführung unter Einbeziehung der Kundenvalidierung.

Infinity as a destination

Avaya Infinity ist das Ziel

Kunden können von bewährter Contact Center-Logik zu KI-gestützten CX-Funktionen übergehen.

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KI-gestützte Modernisierung von Contact Centern – FAQs

Was ist KI-gestützte Modernisierung von Contact Centern?

Bei der KI-gestützten Modernisierung von Contact Centern wird KI verwendet, um bestehende Workflows zu analysieren, die Geschäftslogik zu dokumentieren, überprüfbare Modernisierungsartefakte zu generieren, die Ergebnisse zu überprüfen und die Begutachtung durch Experten während der Umstellung auf eine moderne CX-Plattform zu begleiten.

Wie verwendet Avaya KI bei der Modernisierung von Contact Centern?

Avaya verwendet KI, um Workflows im Avaya Experience Portal und im Orchestration Designer zu analysieren, komplexe Konfigurationen in einen verständlichen geschäftlichen Kontext zu übersetzen, mit Avaya Infinity kompatible Workflow-Artefakte zu generieren, Validierungen und Bewertungen durchzuführen sowie Bereiche zu identifizieren, die einer Überprüfung bedürfen.

Wie kann die KI-gestützte Modernisierung von Contact Centern die Bearbeitung von Monaten auf Stunden reduzieren?

Für Unternehmen, die von Avaya CC Elite auf Avaya Infinity umsteigen, kann es besonders zeitaufwendig sein, die im Avaya Experience Portal und im Orchestration Designer integrierte IVR- und Workflow-Logik zu verstehen und zu rekonstruieren. Teams können Monate damit verbringen, Quellmaterialien zu prüfen, Geschäftsregeln und Abhängigkeiten zu dokumentieren und Anwendungen manuell neu zu erstellen.

Avaya verwendet KI-gestützte Analysen, die Generierung von Workflows, automatisierte Überprüfungen und Bewertungen, um einen Großteil dieser Ermittlungs- und Rekonstruktionsarbeit auf wenige Stunden zu verkürzen. Die Experten von Avaya und die Kundenteams überprüfen weiterhin die Ergebnisse, bearbeiten Ausnahmen, testen die Erfahrung und genehmigen die Einführung.

Wie reduziert die KI-gestützte Modernisierung die manuelle Bearbeitung?

Sie verringert die Notwendigkeit, Quellenmaterialien manuell zu prüfen, den Workflow zu dokumentieren, die Logik Zeile für Zeile nachzuvollziehen und Validierungsprobleme frühzeitig zu erkennen.

Ersetzt die KI-gestützte Modernisierung die Kundenvalidierung?

Nein. Die Experten von Avaya und die Kundenteams sind weiterhin an der Validierung, den Tests, der Governance, der Akzeptanz und der Einführung beteiligt.

Wie wirkt sich die KI-gestützte Modernisierung auf die Modernisierungskosten und -risiken aus?

Sie hilft Kunden dabei, den Zeit- und Arbeitsaufwand, den betrieblichen Aufwand sowie die Risiken besser einzuschätzen, die mit der manuellen Neugestaltung von Workflows, Routing-Logik, Integrationen und Geschäftsregeln verbunden sind.

Welche Möglichkeiten eröffnet Avaya Infinity nach der Modernisierung der Workflows?

Avaya Infinity unterstützt Kunden dabei, den Weg zu digitaler Kundeninteraktion, KI-gestützten Erfahrungen, Unternehmensdaten, Analysen, Orchestrierung, Automatisierung der Mitarbeiterbindung und kontinuierlicher Optimierung zu beschreiten.

Warum ist die langjährige Erfahrung von Avaya im Bereich Unternehmenskommunikation für die KI-gestützte Modernisierung von Bedeutung?

Avayas langjährige Erfahrung im Bereich Unternehmenskommunikation ist von Bedeutung, da große Contact Center auf einer konkreten betrieblichen Logik basieren: Wie werden Kunden weitergeleitet, wie werden Ausnahmen behandelt, wie werden Compliance-Anforderungen erfüllt und wie sorgen Serviceteams dafür, dass das Geschäft weiterläuft. Die KI-gestützte Modernisierung hilft Kunden, diese Logik schneller zu verstehen und sie in Avaya Infinity zu integrieren, wo Sprach-, digitale Interaktions-, Unternehmensdaten-, Analyse- und KI-gestützte Erfahrungen zusammenwirken können.

Wie unterscheidet sich eine KI-gestützte Modernisierung von einer Lift-and-Shift-Migration?

Die KI-gestützte Modernisierung hilft Teams dabei, die Geschäftslogik hinter vorhandenen Workflows zu verstehen, zu entscheiden, was vorangebracht werden sollte, und einen Weg zu finden, um das Kundenerlebnis mithilfe von Avaya Infinity zu verbessern.

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