Modernización del flujo de trabajo asistida por IA para Avaya Infinity
Convierta meses de descubrimiento manual y reconstrucción de flujo de trabajo en días de modernización asistida por IA, con revisión humana en el ciclo y experiencia de Avaya para mover la lógica comprobada del contact center a Avaya Infinity más rápido.
La modernización se ralentiza cuando los equipos tienen que redescubrir lo que ya existe
Los centros de contacto de grandes empresas a menudo llevan años de flujos de trabajo, lógica de enrutamiento, indicaciones, integraciones, dependencias de informes, aplicaciones personalizadas y reglas comerciales. Esos sistemas respaldan el servicio al cliente, el cumplimiento, los ingresos, los niveles de servicio y las operaciones diarias.
“El valor dentro de un entorno existente de Avaya no es desechable. Es el punto de partida para la modernización”.
El costo de modernización incluye más que tecnología nueva. Incluye el tiempo, la experiencia, la atención operativa y el presupuesto del proyecto necesarios para comprender la lógica existente, documentar dependencias, validar excepciones y decidir qué debe avanzar.
¿Qué es la modernización del flujo de trabajo asistida por IA?
La modernización del flujo de trabajo asistida por IA utiliza la IA para analizar los flujos de trabajo existentes del contact center, documentar la lógica comercial, generar artefactos revisables de Avaya Infinity, validar los resultados y guiar la revisión experta durante la modernización.
Con Avaya, esto comienza con los flujos de trabajo de Avaya Experience Portal y Orchestration Designer que se trasladan a Avaya Infinity. El objetivo más amplio es ayudar a las grandes empresas a comprender lo que ya ejecutan, preservar la lógica comercial comprobada y crear un camino más rápido hacia la CX habilitada para IA.
“Algunos clientes han pasado décadas construyendo la lógica del contact center en torno a cómo funcionan realmente sus operaciones. La modernización asistida por IA puede reducir los meses de descubrimiento manual y reconstrucción del flujo de trabajo a horas, mientras ayuda a los equipos a llevar adelante la lógica comprobada”.
Vijay Thangella Jefe de IA y aprendizaje automático de Avaya
Cómo funciona la modernización asistida por IA con Avaya
Ayudado por IA. Revisado por humanos.
Controlado por la empresa.
|La IA ayuda con
|Los equipos de clientes validan
|Análisis del flujo de trabajo
|Intención comercial
|Documentación
|Excepciones
|Generación de artefactos
|Prueba
|Verificaciones de validación
|Supervisión
|Puntuación e identificación de problemas
|Aceptación e implementación
La IA reduce el descubrimiento repetitivo y el trabajo de reconstrucción. Los expertos de Avaya y los equipos de clientes siguen siendo responsables de las decisiones que afectan la experiencia del cliente, la continuidad operativa, el cumplimiento y la implementación.
Un camino más rápido hacia Avaya Infinity comienza con una visión más clara de lo que existe
Comprima meses de trabajo de flujo de trabajo manual en horas
Utilice el análisis asistido por IA para reducir el tiempo dedicado a inspeccionar los materiales de origen, rastrear el comportamiento del flujo de trabajo, documentar la lógica y reconstruir las aplicaciones manualmente.
Avance la lógica comprobada
Comprenda y preserve las reglas comerciales, las decisiones de enrutamiento, las excepciones y la lógica de la experiencia del cliente que aún respaldan la operación.
Enfoque a los expertos donde más importan
Aplique la experiencia de Avaya y del cliente a las decisiones comerciales, excepciones, pruebas, gobernanza, aceptación e implementación.
La modernización crea el camino hacia una CX más inteligente
La modernización del flujo de trabajo asistida por IA es una parte de cómo Avaya ayuda a las organizaciones a avanzar hacia Avaya Infinity. Dependiendo de su entorno y prioridades comerciales, su viaje de modernización puede incluir modernización de implementación, datos e inteligencia, integraciones, experiencias habilitadas por IA, flexibilidad comercial y optimización continua.
Modernice de qué depende su negocio
La experiencia de Avaya en entornos empresariales de voz, confiabilidad, escala y comunicaciones complejas brinda a los clientes una base práctica para la modernización asistida por IA. En lugar de tratar los flujos de trabajo comprobados y las inversiones existentes como desechables, Avaya ayuda a los equipos a comprender lo que ya funciona y a mover ese valor hacia Avaya Infinity.
Avaya comienza con el entorno que los clientes ya ejecutan
La modernización comienza con los flujos de trabajo y la lógica que ya respaldan el negocio.
Avaya aplica la IA antes de que la nueva experiencia se ponga en marcha
La IA admite el descubrimiento, la documentación, la generación de artefactos, la validación y la planificación.
Avaya mantiene a los expertos en el proceso
Los equipos de Avaya guían la revisión, las pruebas, la gobernanza y la implementación con la validación del cliente.
Avaya Infinity es el destino
Los clientes pueden pasar de una lógica de contact center comprobada a capacidades CX habilitadas para IA.
Preguntas frecuentes sobre la modernización del contact center asistida por IA
¿Qué es la modernización del contact center asistida por IA?
La modernización del contact center asistida por IA utiliza la IA para analizar los flujos de trabajo existentes, documentar la lógica comercial, generar artefactos de modernización revisables, validar los resultados y guiar la revisión experta durante el cambio a una plataforma CX moderna.
¿Cómo utiliza Avaya la IA para modernizar el contact center?
Avaya utiliza la IA para analizar los flujos de trabajo de Avaya Experience Portal y Orchestration Designer, traducir configuraciones complejas en un contexto comercial en lenguaje sencillo, generar artefactos de flujo de trabajo compatibles con Avaya Infinity, ejecutar validación y puntuación e identificar áreas que necesitan revisión.
¿Cómo puede la modernización del contact center asistida por IA reducir los meses de trabajo a horas?
Para las empresas que pasan de Avaya CC Elite a Avaya Infinity, uno de los pasos que consume más tiempo puede ser comprender y reconstruir la lógica de flujo de trabajo e IVR integrada en Avaya Experience Portal y Orchestration Designer. Los equipos pueden pasar meses inspeccionando los materiales de origen, documentando las reglas y dependencias comerciales y recreando las aplicaciones manualmente.
Avaya utiliza análisis asistidos por IA, generación de flujos de trabajo, validación automatizada y puntuación para comprimir gran parte de ese trabajo de descubrimiento y reconstrucción en horas. Los expertos de Avaya y los equipos de clientes aún revisan el resultado, abordan las excepciones, prueban la experiencia y aprueban la implementación.
¿Cómo reduce la modernización asistida por IA el trabajo manual?
Reduce la necesidad de inspeccionar manualmente los materiales de origen, documentar el comportamiento del flujo de trabajo, recrear la lógica línea por línea e identificar problemas de validación temprana.
¿La modernización asistida por IA reemplaza la validación del cliente?
No. Los expertos de Avaya y los equipos de clientes siguen involucrados en la validación, las pruebas, la gobernanza, la aceptación y la implementación.
¿Cómo afecta la modernización asistida por IA el costo y el riesgo de modernización?
Ayuda a los clientes a comprender mejor el tiempo, el esfuerzo, los gastos operativos generales y el riesgo vinculados a la recreación manual de flujos de trabajo, la lógica de enrutamiento, las integraciones y las reglas comerciales.
¿Qué habilita Avaya Infinity después de la modernización del flujo de trabajo?
Avaya Infinity ayuda a los clientes a avanzar hacia el compromiso digital, las experiencias asistidas por IA, los datos empresariales, el análisis, la orquestación, la automatización del compromiso de la fuerza laboral y la optimización continua.
¿Por qué es importante el legado de voz empresarial de Avaya para la modernización asistida por IA?
El legado de voz empresarial de Avaya importa porque los grandes centros de contacto se construyen en torno a la lógica operativa real: cómo se enrutan los clientes, cómo se manejan las excepciones, cómo se cumplen los requisitos de cumplimiento y cómo los equipos de servicio mantienen el negocio en movimiento. La modernización asistida por IA ayuda a los clientes a comprender esa lógica más rápido y trasladarla a Avaya Infinity, donde la voz, el compromiso digital, los datos empresariales, el análisis y las experiencias asistidas por IA pueden operar juntos.
¿En qué se diferencia la modernización asistida por IA de una migración de elevación y cambio?
La modernización asistida por IA ayuda a los equipos a comprender la lógica comercial dentro de los flujos de trabajo existentes, decidir qué debe avanzar y crear un camino para mejorar la experiencia del cliente a través de Avaya Infinity.