EL DESAFÍO DE MODERNIZACIÓN

Los centros de contacto de grandes empresas a menudo llevan años de flujos de trabajo, lógica de enrutamiento, indicaciones, integraciones, dependencias de informes, aplicaciones personalizadas y reglas comerciales. Esos sistemas respaldan el servicio al cliente, el cumplimiento, los ingresos, los niveles de servicio y las operaciones diarias.



“El valor dentro de un entorno existente de Avaya no es desechable. Es el punto de partida para la modernización”.



El costo de modernización incluye más que tecnología nueva. Incluye el tiempo, la experiencia, la atención operativa y el presupuesto del proyecto necesarios para comprender la lógica existente, documentar dependencias, validar excepciones y decidir qué debe avanzar.