Modernisation des workflows assistée par l'IA pour Avaya Infinity
Des processus manuels qui prenaient des mois peuvent maintenant être automatisés en quelques jours. Bénéficiez d'une validation humaine continue (human-in-the-loop) et de l'expertise d'Avaya pour migrer plus rapidement les règles métiers éprouvées de vos centres de contact vers Avaya Infinity.
La modernisation ralentit lorsque les équipes doivent redécouvrir l'existant
Les grands centres de contact d'entreprise intègrent souvent des années de workflows, de logique de routage, de guides vocaux, d'intégrations, de dépendances de reporting, d'applications personnalisées et de règles métier. Ces systèmes soutiennent au quotidien le service client, la conformité, le chiffre d'affaires, les niveaux de service et les opérations globales.
« La valeur de votre environnement Avaya actuel est précieuse et pérenne : elle constitue le véritable point de départ indispensable de votre modernisation. »
Le coût de la modernisation va bien au-delà de l'acquisition de nouvelles technologies. Il englobe le temps, l'expertise, l'attention opérationnelle et le budget projet nécessaires pour comprendre la logique existante, documenter les dépendances, valider les exceptions et décider de ce qui doit être conservé.
Qu'est-ce que la modernisation des workflows assistée par l'IA ?
La modernisation des workflows assistée par l'IA utilise l'intelligence artificielle pour analyser les workflows existants dans votre centre de contact, documenter vos règles métier, générer des livrables Avaya Infinity prêts à être revus, valider les résultats et guider l'évaluation par vos experts tout au long de la transition.
Avec Avaya, cette transition commence par la migration de vos workflows Avaya Experience Portal et Orchestration Designer vers Avaya Infinity. L'objectif global est d'aider les grandes entreprises à cartographier précisément leur existant, à préserver leurs règles métier éprouvées et à accélérer leur trajectoire vers une expérience client (CX) augmentée par l'IA.
« Certains de nos clients ont passé des décennies à façonner la logique opérationnelle de leur centre de contact pour qu'elle s'adapte parfaitement à leur réalité terrain. La modernisation assistée par l'IA permet de réduire à quelques heures seulement des mois de cartographie manuelle et de reconstruction de workflows, tout en aidant les équipes à pérenniser leurs processus éprouvés. »
Vijay Thangella Directeur de l'IA et du Machine Learning chez Avaya
Comment fonctionne la modernisation assistée par l'IA avec Avaya
Assistée par l'IA. Validée par l'humain.
Maîtrisée par l'entreprise.
|Capacités de l'IA
|Responsabilités de vos équipes
|Analyse des workflows
|Alignement avec les objectifs métiers
|Rédaction automatique de la documentation
|Gestion des exceptions
|Génération de workflows
|Exécution des campagnes de tests
|Contrôles de validation automatiques
|Gouvernance et conformité globale
|Système d'évaluation (scoring) et détection d'anomalies
|Recette finale et déploiement
L'IA élimine les tâches répétitives de cartographie et de reconstruction de processus. Les experts Avaya et vos équipes internes restent entièrement maîtres des décisions stratégiques qui impactent l'expérience client, la continuité opérationnelle, la conformité et le déploiement.
Une trajectoire accélérée vers Avaya Infinity commence par une vision plus claire de l'existant
Condensez des mois de travail manuel sur les workflows en quelques heures seulement
Utilisez l'analyse assistée par l'IA pour réduire le temps consacré à l'inspection des fichiers sources, au suivi des comportements de workflows, à la documentation de la logique et à la reconstruction manuelle des applications.
Pérennisez votre logique métier éprouvée
Comprenez et préservez les règles métier, les décisions de routage, les exceptions et la logique d'expérience client qui soutiennent toujours vos opérations quotidiennes.
Mobilisez vos experts là où ils apportent le plus de valeur
Consacrez l'expertise d'Avaya et celle de vos équipes aux décisions stratégiques, à la gestion des exceptions, aux tests, à la gouvernance, à la recette et au déploiement.
La modernisation ouvre la voie à une expérience client (CX) plus intelligente
La modernisation des workflows assistée par l'IA n'est qu'une étape de la trajectoire d'accompagnement proposée par Avaya vers Avaya Infinity. Selon votre infrastructure et vos priorités métiers, votre parcours de modernisation peut englober la modernisation du déploiement, l'exploitation des données et de l'intelligence, les intégrations, les expériences enrichies par l'IA, la flexibilité commerciale et l'optimisation continue.
Modernisez l'existant sur lequel repose déjà votre activité
L'expertise d'Avaya en matière de voix d'entreprise, de fiabilité, d'évolutivité et d'environnements de communication complexes offre aux clients un socle pour leur modernisation assistée par l'IA. Au lieu de considérer les workflows éprouvés et les investissements existants comme obsolètes ou jetables, Avaya aide vos équipes à comprendre ce qui fonctionne déjà pour transférer cette valeur directement vers Avaya Infinity.
Avaya part de l'environnement déjà utilisé par ses clients
La modernisation débute par la valorisation des flux de travail et des processus existants de l'entreprise.
Avaya applique l'IA avant le déploiement de la nouvelle expérience
L'IA prend en charge la phase de découverte, la documentation, la génération d'artefacts, la validation et la planification.
Avaya maintient les experts au cœur du processus
Les équipes d'Avaya guident la révision, les tests, la gouvernance et le déploiement, avec la validation finale du client.
Cap sur Avaya Infinity
Permettez à vos clients de passer d'une logique de centre de contact traditionnelle à des fonctionnalités CX de pointe basées sur l'IA.
Modernisation des centres de contact assistée par l'IA
Qu'est-ce que la modernisation des centres de contact assistée par l'IA ?
La modernisation des centres de contact assistée par l'IA utilise l'intelligence artificielle pour analyser les workflows existants, documenter la logique métier, générer des livrables de modernisation prêts à être révisés, valider les résultats et guider l'évaluation par vos experts lors de la migration vers une plateforme CX moderne.
Comment Avaya utilise-t-il l'IA pour la modernisation des centres de contact ?
Avaya utilise l'IA pour analyser les workflows Avaya Experience Portal et Orchestration Designer, traduire les configurations complexes en descriptions compréhensibles en langage clair, générer des livrables de workflows directement compatibles avec Avaya Infinity, exécuter des validations et des évaluations de qualité (scoring), et identifier précisément les points nécessitant une révision humaine.
Comment la modernisation assistée par l'IA réduit-elle des mois de travail en quelques heures ?
Pour les entreprises migrant d'Avaya CC Elite vers Avaya Infinity, l'étape la plus longue consiste à comprendre et reconstruire la logique SVI (IVR) et de workflows développée dans Avaya Experience Portal et Orchestration Designer. Sans IA, les équipes peuvent passer des mois à inspecter les fichiers sources, documenter les règles métier, identifier les dépendances et recréer manuellement les applications.
Avaya utilise l'analyse assistée par l'IA, la génération automatique de workflows et des contrôles de validation pour condenser cette phase de cartographie et de reconstruction en quelques heures seulement. Vos équipes et les experts Avaya n'ont plus qu'à réviser le livrable, traiter les exceptions, tester la solution et valider la mise en production.
Comment la modernisation assistée par l'IA réduit-elle le travail manuel ?
Elle élimine le besoin d'inspecter manuellement les fichiers sources techniques, de cartographier ligne par ligne les comportements des workflows, de recréer manuellement chaque brique logique et de détecter laborieusement les premières erreurs d'intégration.
La modernisation assistée par l'IA remplace-t-elle la validation par le client ?
Non. Les experts d'Avaya et vos équipes internes restent entièrement impliqués à chaque étape clé : validation, tests, gouvernance, recette et mise en production.
Quel est l'impact de la modernisation assistée par l'IA sur les coûts et les risques du projet ?
Elle aide à mieux appréhender et maîtriser le temps, l'effort, la charge opérationnelle et les risques généralement associés à la reconstruction manuelle des workflows, des logiques de routage, des intégrations et des règles métier.
Quelles possibilités ouvre Avaya Infinity après la modernisation des workflows ?
Avaya Infinity permet d'évoluer sereinement vers l'engagement digital, les expériences assistées par l'IA, l'exploitation des données d'entreprise, les analyses avancées, l'orchestration, l'automatisation de l'engagement des collaborateurs et l'optimisation continue.
Pourquoi l'héritage d'Avaya dans le domaine de la voix d'entreprise est-il si important pour la modernisation assistée par l'IA ?
Les grands centres de contact ont été structurés autour de logiques opérationnelles concrètes : routage des appels, gestion des exceptions, respect des exigences de conformité et fluidité du service client. Grâce à son expertise historique de la voix d'entreprise, Avaya comprend ces mécanismes complexes. La modernisation assistée par l'IA permet de décoder plus rapidement cette logique historique pour la transférer vers Avaya Infinity, où la voix, l'engagement digital, les données d'entreprise, l'analytique et l'IA peuvent enfin fonctionner de manière unifiée.
En quoi la modernisation assistée par l'IA diffère-t-elle d'une migration de type « lift-and-shift » ?
Contrairement à un simple transfert technique de type lift-and-shift (copie conforme), la modernisation assistée par l'IA permet à vos équipes de comprendre en profondeur la logique métier de vos processus actuels, de décider de ce qui doit être conservé et d'optimiser l'expérience client globale en tirant parti de toute la puissance d'Avaya Infinity.