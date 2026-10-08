LE DÉFI DE LA MODERNISATION

Les grands centres de contact d'entreprise intègrent souvent des années de workflows, de logique de routage, de guides vocaux, d'intégrations, de dépendances de reporting, d'applications personnalisées et de règles métier. Ces systèmes soutiennent au quotidien le service client, la conformité, le chiffre d'affaires, les niveaux de service et les opérations globales.



« La valeur de votre environnement Avaya actuel est précieuse et pérenne : elle constitue le véritable point de départ indispensable de votre modernisation. »



Le coût de la modernisation va bien au-delà de l'acquisition de nouvelles technologies. Il englobe le temps, l'expertise, l'attention opérationnelle et le budget projet nécessaires pour comprendre la logique existante, documenter les dépendances, valider les exceptions et décider de ce qui doit être conservé.