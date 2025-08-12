Pendant trop longtemps, l’intégration de l’IA dans l’expérience client a nécessité de choisir le moindre mal entre deux problèmes :

L’enfermement dans l’écosystème fermé d’un seul fournisseur, sacrifiant la flexibilité et les options futures

Le chaos dû à des intégrations ponctuelles, fragiles et coûteuses entre plusieurs outils et silos de données

Ce faux choix limite l’innovation et pèse sur les équipes informatiques. Cela crée des expériences fragmentées qui érodent la confiance, tant des clients que des employés. Dans un monde qui évolue à la vitesse de l’IA, cette approche n’est tout simplement pas durable.

Découvrez le MCP, la norme ouverte et indépendante des fournisseurs qui change tout. Avec le MCP, les modèles d’IA peuvent interagir de manière transparente avec les outils, les données et la logique opérationnelle, de manière sécurisée et à grande échelle. L’une des métaphores préférées des spécialistes de ce sujet est de le considérer comme l’USB-C de l’IA : un connecteur universel qui fonctionne sur tous les modèles, toutes les plateformes et tous les systèmes d’entreprise.

Créé et publié par Anthropic fin 2024. L’adoption rapide du MCP par les principaux acteurs technologiques tels qu’OpenAI, Google DeepMind et Microsoft souligne son importance stratégique. Cette convergence indique une prise de conscience collective selon laquelle les intégrations exclusives entravent la croissance du marché plus que tout avantage obtenu par les écosystèmes fermés. Nous assistons actuellement à un changement fondamental vers l’interopérabilité, la transparence et le contrôle par l’utilisateur, que nous contribuons à façonner.