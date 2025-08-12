Avaya accélère la prise en charge du Model Context Protocol (MCP) pour la plateforme Avaya Infinity™

Avaya et Databricks s’associent pour offrir une gouvernance et une sécurité professionnelles de l’IA à grande échelle Morristown, New Jersey, le 22 juillet 2025 – Avaya, un leader mondial des solutions logicielles d’entreprise, a annoncé que la plateforme Avaya Infinity™ prendra en charge le protocole MCP (Model Context Protocol) avant la fin de l’année. Le protocole MCP, créé par Anthropic, est la norme ouverte qui permet aux modèles d’IA d’interagir de manière sécurisée et fiable avec des outils, des sources de données et des API externes, tout en conservant le contexte utilisateur. Dans le cadre de cette initiative, Avaya s’associe à Databricks, l’un des principaux fournisseurs de données et d’analyses, pour simplifier et démocratiser les données et l’IA, afin de fournir une sécurité et une gouvernance professionnelles des données à grande échelle. Avec cette annonce, les clients Avaya auront encore plus de choix et de flexibilité dans la façon dont ils utilisent l’IA et les données pour créer des relations durables.

« Alors que le monde réalise le potentiel de l’IA en temps réel, il est important que les grandes organisations puissent tirer parti de nouveaux outils, modèles et technologies », a déclaré Patrick Dennis, CEO d’Avaya. « C’est pourquoi nous avons décidé d’accélérer ce qui était un projet ambitieux avec le MCP, une initiative axée sur l’innovation, dans la feuille de route 2025 de la plateforme Infinity ».

Contrairement aux flux de travail prescriptifs traditionnels, cette innovation tire parti du protocole MCP pour permettre aux grands modèles de language (LLM) et à l’IA agentique d’interagir de manière dynamique pour créer des parcours clients plus flexibles et personnalisés. Cette approche permet aux utilisateurs professionnels de configurer des flux de travail qui s’adaptent et évoluent au-delà des chemins prédéfinis, améliorant ainsi l’expérience client.

« Les clients ont besoin d’une IA qui comprend à qui elle parle, ce qui compte à l’heure actuelle et comment adapter chaque réponse à leur logique commerciale et aux attentes des clients. Grâce à Avaya, c’est ce que le MCP rend possible », a déclaré David Funck, directeur de la technologie chez Avaya. « Nous ne sommes pas dans une phase attentiste. Avaya s’engage à créer le meilleur moteur d’orchestration ouvert pour les entreprises modernes ».

Un changement stratégique vers une orchestration ouverte par l’IA

Avaya permet aux organisations de créer des environnements CX qui créent une connexion ancrée dans une compréhension approfondie et en temps réel de l’historique, des intentions et du parcours des clients. Le protocole MCP, associé à l’orchestration des flux de travail d’Avaya Infinity, permet aux entreprises de proposer plus rapidement des expériences hyper-personnalisées sans compromettre la vitesse, le contrôle ou la sécurité. Contrairement aux architectures d’IA exclusives créées par d’autres fournisseurs de technologie, l’approche ouverte d’Avaya atténue les risques d’enfermement propriétaire, de ralentissement de l’innovation et de lacunes persistantes en matière d’intégration. L’engagement de la société envers le MCP est un signal clair de sa stratégie d’architecture ouverte.

Avec le MCP, Avaya conçoit la plateforme Avaya Infinity pour aider ses clients à :

Innover selon leurs conditions, avec une plateforme ouverte et indépendante de tout modèle. Choisir les meilleurs modèles d’IA pour leur entreprise parmi les fournisseurs de cloud hyperscale ou les innovateurs émergents et les intégrer avec un modèle plug-and-play, le tout sans repenser leurs flux de travail.

Proposer des expériences contextuelles qui créent des relations durables. Exploiter de plus en plus de sources de données — CRM, bases de connaissances, dossiers médicaux électroniques et plus encore en temps quasi réel, éliminant ainsi les silos de données et favorisant des interactions plus intelligentes et plus pertinentes.

Développer des solutions avec une confiance, une sécurité et une gouvernance professionnelles à grande échelle. Offrir un contrôle et une transparence centralisés grâce à une plateforme entièrement vérifiable et qui a fait ses preuves pour maintenir la conformité dans les secteurs publics et les industries les plus importants et les plus complexes.

Dans le cadre de son engagement en faveur d’une IA sécurisée, évolutive et ouverte, Avaya s’associe à Databricks pour apporter une gouvernance et une confidentialité des données de niveau professionnel à la mise en œuvre du protocole MCP au sein de la plateforme Avaya Infinity™. Cette collaboration garantit que les entreprises clientes peuvent déployer des outils d’IA en toute confiance avec un contrôle d’accès précis, une journalisation des audits et une intégration transparente entre les sources de données structurées et non structurées.

« Ensemble, Databricks et Avaya permettent aux entreprises d’exploiter une IA spécialisée dans un domaine précis, sans compromettre l’agilité ou la conformité », a déclaré Heather Akuiyibo, vice-présidente de l’intégration GTM chez Databricks. « L’IA générative est porteuse d’un grand potentiel pour transformer l’expérience client, et nous sommes ravis de collaborer avec Avaya pour aider les organisations à unifier rapidement leurs données, à simplifier la gouvernance et la sécurité des données et de l’IA, et à fournir une IA qui comprend leur secteur d’activité ».

« La valeur réelle du protocole MCP réside dans les possibilités qu’il offre à nos clients, et qui auraient autrement nécessité des centaines de développeurs collaborant avec une myriade de systèmes propriétaires et de fournisseurs », a déclaré M. Funck. « Les utilisateurs d’Avaya Infinity pourront utiliser l’IA de manière importante avec leurs données et leur parcours client pour orchestrer les flux de travail et offrir des expériences qui n’étaient jusqu’à présent que de simples concepts. Nous nous engageons à offrir le type d’ouverture dont les organisations ont besoin aujourd’hui, en gardant un œil sur l’avenir ».

Disponibilité d’Avaya Infinity MCP