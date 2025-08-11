Zu lange bedeutete die Integration von KI in die Kundenerfahrung, sich für das kleinere der zwei Übel zu entscheiden:

Anbindung an das geschlossene Ökosystem eines einzelnen Anbieters, wodurch Flexibilität und zukünftige Optionen eingeschränkt werden

Chaos durch fragile, kostspielige, einmalige Integrationen über mehrere Tools und Datensilos hinweg

Diese falsche Wahl schränkt Innovationen ein und belastet IT-Teams. Es entstehen fragmentierte Erfahrungen, die das Vertrauen sowohl der Kunden als auch der Mitarbeiter untergraben. In einer Welt, die sich mit der Geschwindigkeit der KI bewegt, ist dieser Ansatz einfach nicht tragbar.

Willkommen bei MCP – dem offenen, herstellerunabhängigen Standard, der alles verändert. Mit MCP können KI-Modelle nahtlos mit Tools, Daten und Betriebslogik interagieren – sicher und in großem Maßstab. Eine bevorzugte Metapher für die wenigen, die sich zu diesem Thema äußern, ist die Vorstellung von USB-C für KI: ein universeller Anschluss, der über Modelle, Plattformen und Unternehmenssysteme hinweg funktioniert.

Erstellt und veröffentlicht von Anthropic Ende 2024. Die schnelle Einführung von MCP durch große Technologieunternehmen wie OpenAI, Google DeepMind und Microsoft unterstreicht dessen strategische Bedeutung. Diese Ausrichtung zeigt, dass man sich gemeinsam bewusst geworden ist, dass proprietäre Integrationen das Marktwachstum verstärkt behindern als die Vorteile, die geschlossene Ökosysteme bieten. Wir erleben und gestalten derzeit einen grundlegenden Wandel hin zu Interoperabilität, Transparenz und Benutzerkontrolle.