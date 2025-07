Avaya beschleunigt die Unterstützung des Model Context Protocol (MCP) in der Avaya Infinity™ Platform

Avaya und Databricks ermöglichen KI-Governance und -Sicherheit in Unternehmensqualität – skalierbar und offen

Morristown, NJ – 22. Juli 2025 – Avaya, ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen, kündigt an, dass die Avaya Infinity™ Platform noch in diesem Jahr das Model Context Protocol (MCP) unterstützen wird. MCP, entwickelt von Anthropic, ist ein offener Standard, der es KI-Modellen ermöglicht, sicher und zuverlässig mit externen Tools, Datenquellen, APIs und Kontextinformationen der Benutzer zu interagieren. Im Rahmen dieser Initiative arbeitet Avaya mit Databricks, einem führenden Anbieter für Daten- und Analyseplattformen, zusammen, um Governance und Datenschutz für KI in Unternehmensqualität bereitzustellen – skalierbar und zukunftssicher.

„Die größten und komplexesten Unternehmen müssen in der Lage sein, neue Tools, Modelle und Technologien in Echtzeit zu nutzen – während das Potenzial von KI gerade erst erschlossen wird“, erklärt Patrick Dennis, CEO von Avaya.

„Deshalb haben wir entschieden, MCP – ursprünglich als Innovationsprojekt gestartet – zu beschleunigen und in unsere Roadmap für die Infinity-Plattform 2025 zu integrieren.“

Mehr Flexibilität statt starrer Workflows

Im Gegensatz zu traditionellen, vordefinierten Workflows ermöglicht MCP den Einsatz von Large Language Models (LLMs) und dynamischen KI-Systemen, die flexibel mit Datenquellen und Tools interagieren. Das erlaubt personalisierte, flexible Kundenerfahrungen – konfigurierbar durch Business-User, ohne starren Pfad, sondern adaptiv, kontextbasiert und intelligent.

„Kunden brauchen KI, die erkennt, mit wem sie spricht, was in diesem Moment zählt, und wie jede Antwort zur individuellen Logik des Unternehmens passt. Genau das macht MCP mit Avaya möglich“, sagt David Funck, CTO von Avaya.

„Dies ist kein Moment zum Abwarten – wir bauen jetzt die offene Orchestrierungsplattform für moderne Unternehmen.“

Strategische Wende hin zu offener KI-Orchestrierung

Mit MCP können Unternehmen Kundenerlebnisse schaffen, die auf tiefem, kontextbezogenem Echtzeitverständnis basieren – inklusive Historie, Absicht und Journey des Nutzers. In Kombination mit den Orchestrierungsfunktionen der Avaya Infinity Plattform ermöglicht MCP hochgradig personalisierte Customer Journeys, ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit, Kontrolle oder Sicherheit.

Im Gegensatz zu proprietären KI-Architekturen anderer Anbieter vermeidet Avaya Herstellerabhängigkeit, Integrationsprobleme und Innovationsbarrieren. Der Einsatz von MCP ist Ausdruck einer klaren Strategie für offene Systemarchitekturen.

Mit MCP ermöglicht Avaya Infinity Unternehmen,

Innovationen nach eigenen Regeln umzusetzen : Dank eines offenen, modellagnostischen Ansatzes können Unternehmen die besten KI-Modelle am Markt auswählen – von Hyperscalern bis hin zu neuen Spezialanbietern – und einfach per Plug-and-play integrieren, ohne ihre Architektur neu aufzusetzen.

: Dank eines offenen, modellagnostischen Ansatzes können Unternehmen die besten KI-Modelle am Markt auswählen – von Hyperscalern bis hin zu neuen Spezialanbietern – und einfach per Plug-and-play integrieren, ohne ihre Architektur neu aufzusetzen. Kontextbasierte Kundenerlebnisse zu realisieren : Nahezu in Echtzeit auf unterschiedlichste Datenquellen zugreifen – von CRM-Systemen über Wissensdatenbanken bis zu elektronischen Patientenakten (EHRs) – und so relevante, vernetzte Interaktionen ermöglichen.

: Nahezu in Echtzeit auf unterschiedlichste Datenquellen zugreifen – von CRM-Systemen über Wissensdatenbanken bis zu elektronischen Patientenakten (EHRs) – und so relevante, vernetzte Interaktionen ermöglichen. Mit Unternehmensmaßstab in Sachen Sicherheit und Governance zu wachsen: Mit vollständiger Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Compliance – auch für hochregulierte Branchen und den öffentlichen Sektor.

Zusammenarbeit mit Databricks für skalierbare Sicherheit und Governance

Im Rahmen der MCP-Integration arbeitet Avaya mit Databricks zusammen. Ziel ist es, innerhalb der Infinity Plattform eine KI-Umgebung bereitzustellen, die auf fein abgestufte Zugriffskontrollen, Audit-Logging und nahtlose Integration strukturierter wie unstrukturierter Datenquellen setzt.

„Gemeinsam ermöglichen Databricks und Avaya den Einsatz domänenspezifischer KI, ohne dass Unternehmen Abstriche bei Agilität oder Compliance machen müssen“, so Heather Akuiyibo, VP GTM Integration bei Databricks.

„Generative KI hat enormes Potenzial, Customer Experience zu transformieren – wir freuen uns, mit Avaya daran zu arbeiten, Daten zusammenzuführen, Governance zu vereinfachen und KI unternehmensweit einsatzbereit zu machen.“

David Funck ergänzt:

„Der eigentliche Wert von MCP liegt in dem, was es möglich macht – eine Realität, die früher den Einsatz hunderter Entwickler und Integrationen über Dutzende proprietäre Systeme erforderte.

Nutzer der Avaya Infinity Plattform können künftig ihre eigenen Daten und den gesamten Kundenkontext sinnvoll mit KI verbinden – um Workflows zu orchestrieren und Erlebnisse zu liefern, die bisher nur als Vision existierten.“

Verfügbarkeit

Die MCP-Unterstützung für die Avaya Infinity Plattform wird voraussichtlich ab Q4 2025 verfügbar sein.

Weitere Informationen

Mehr über die Avaya Infinity Plattform und wie Sie nachhaltige Kundenbeziehungen aufbauen

Hintergrund zur MCP-Unterstützung: Warum Avaya die Customer Experience neu denkt

Video: From Moonshots to MCP – im Gespräch mit CEO Patrick Dennis und CTO David Funck