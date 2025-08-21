In un’azienda standard ci sono un numero “N” di strumenti e di fonti dati (ad esempio Salesforce, un database di prodotti, una knowledge base) e un numero "M" di modelli o applicazioni di IA che devono accedervi. Prima di MCP, collegare ogni strumento a ciascun modello di IA richiedeva un’integrazione punto a punto univoca. Ciò ha creato un’esplosione combinatoria di lavoro di sviluppo, con conseguente architettura che era costosa da costruire, difficile da mantenere e intrinsecamente difficilmente scalabile.

MCP trasforma questo paradigma introducendo un livello intermedio standardizzato, convertendo il complesso problema N x M in una soluzione "N + M" semplice e scalabile. Ciascuno degli strumenti ’N’ deve essere avvolto solo con un singolo server MCP, e ciascuno dei modelli di IA ’M’ ha bisogno solo di un singolo client MCP. Una volta che un componente può “parlare” il linguaggio MCP, è in grado di comunicare con qualsiasi altro componente conforme a MCP nell’ecosistema. Questo riduce drasticamente le spese generali di sviluppo, elimina il lavoro ridondante e sradica il debito tecnico associato al mantenimento di decine di connettori vulnerabili e dedicati. Gli investimenti in nuove tecnologie, canali e modalità volti a unificare le interazioni con i clienti spesso li frammentano. I clienti finiscono per sentire che le aziende con cui si interfacciano non li conoscono veramente, si occupano meno di loro e prestano loro meno attenzione, di quanto mai fatto prima d’ora. Per molte organizzazioni, questa carenza è maggiormente percepibile nei contact center.

Avaya sta cambiando questa tendenza, unificando l’esperienza frammentata del contact center. Collegando i canali, le informazioni, le tecnologie e i flussi di lavoro che aiutano a fornire interazioni di qualità.