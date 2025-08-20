Avaya accelera il supporto di Model Context Protocol (MCP) per la piattaforma Avaya Infinity™

Avaya e Databricks stanno collaborando per offrire governance e sicurezza di livello aziendale per l’IA su larga scala Morristown, New Jersey - 22 luglio 2025 - Avaya, leader globale nel settore delle soluzioni software aziendali, annuncia che la piattaforma Avaya Infinity™ supporterà il Model Context Protocol (MCP) entro la fine dell’anno. Model Context Protocol, creato da Anthropic, è lo standard aperto che consente ai modelli di IA di interagire in modo sicuro e affidabile con strumenti , fonti di dati, API e contesti utenti esterni. Nell’ambito di questa iniziativa, Avaya sta collaborando con Databricks, fornitore leader di dati e analisi che semplifica e democratizza i dati e l’IA, per fornire sicurezza e governance dei dati di livello aziendale su larga scala. Con questo annuncio i clienti Avaya avranno ancora più scelta e flessibilità nel modo in cui utilizzano l’IA e i dati per creare connessioni durature.

“Le organizzazioni più grandi e complesse devono essere in grado di sfruttare nuovi strumenti, modelli e tecnologie mentre il mondo realizza il pieno potenziale dell’IA in tempo reale”, ha affermato Patrick Dennis, CEO di Avaya. Ecco perché abbiamo deciso di accelerare quello che è stato un “moonshot MCP”, un’iniziativa altamente innovativa, nella nostra roadmap per la piattaforma Infinity 2025”.

A differenza dei tradizionali flussi di lavoro prescrittivi, questa innovazione sfrutta MCP per consentire ai modelli linguistici di grandi dimensioni (large language model, LLM) e all’IA agentica di interagire dinamicamente, consentendo percorsi dei clienti più flessibili e personalizzati. Questo approccio consente agli utenti aziendali di configurare flussi di lavoro in grado di adattarsi ed evolversi oltre i percorsi predefiniti, migliorando la CX.

“I clienti hanno bisogno di un’IA che comprenda con chi sta parlando, cosa conta in quel momento e come allineare ogni risposta alla specifica logica aziendale e alle aspettative uniche dei clienti. Attraverso Avaya, questo è ciò che MCP rende possibile”, ha dichiarato David Funck, Chief Technology Officer di Avaya. “Non è il momento di aspettare. Avaya è impegnata a costruire il motore di orchestrazione aperto per eccellenza per l’impresa moderna adesso."

Un cambiamento strategico verso un’orchestrazione aperta dell’IA

Avaya consente alle organizzazioni di creare ambienti di CX che creano una connessione radicata in una profonda comprensione in tempo reale della storia, dell’intento e del percorso dei clienti. Il Model Context Protocol (MCP), combinato con l’orchestrazione del flusso di lavoro di Avaya Infinity, accelera la capacità delle aziende di offrire esperienze iper-personalizzate senza compromettere velocità, controllo o sicurezza. A differenza delle architetture di IA proprietarie create da altri fornitori di tecnologia, l’approccio aperto di Avaya riduce i rischi di ‘vendor lock-in’, rallentamento dell’innovazione e persistenti lacune nelle integrazioni. L’impegno dell’azienda sull’MCP è un chiaro segnale della sua strategia di architettura aperta.

Con MCP Avaya sta disegnando la piattaforma Avaya Infinity per aiutare i clienti a:

Innovare in base alle proprie condizioni con una piattaforma aperta e indipendente dal modello. Scegliere i migliori modelli di IA per la propria azienda da fornitori di cloud hyperscale o da innovatori emergenti e integrarli con facile modalità di plug-and-play, il tutto senza dover riorganizzare i flussi di lavoro.

Offrire esperienze contestuali che creano connessioni durature. Sfruttare in modo esponenziale più fonti dati, CRM, knowledge base, cartelle cliniche elettroniche (EHR) e altro ancora, in tempo quasi reale, eliminando i silos di dati e favorendo interazioni più intelligenti e più pertinenti.

Costruire con fiducia, sicurezza e governance di livello enterprise su larga scala. Fornire controllo e trasparenza centralizzati attraverso una piattaforma completamente verificabile e comprovata per mantenere la conformità nei settori industriali e pubblici più grandi e complessi.

Nell’ambito del suo impegno per un’IA sicura, scalabile e aperta, Avaya sta collaborando con Databricks per portare la governance e la privacy dei dati di livello aziendale all’implementazione di MCP all’interno della piattaforma Avaya Infinity™. Questa collaborazione garantisce che i clienti aziendali possano implementare con sicurezza strumenti di IA con controllo granulare degli accessi, registrazione degli audit e integrazione senza interruzioni tra fonti di dati strutturati e non strutturati.

“Insieme, Databricks e Avaya consentono alle aziende di sfruttare l’IA specifica per il dominio, senza compromettere l’agilità o la conformità”, ha affermato Heather Akuiyibo, VP di GTM Integration, Databricks. “L’IA generativa offre un enorme potenziale per trasformare le esperienze dei clienti e siamo entusiasti di collaborare con Avaya per aiutare le organizzazioni a unificare rapidamente i propri dati, semplificare la governance e la sicurezza dei dati e dell’IA e, infine, fornire un’IA che comprenda il loro business”.

“Il vero valore del protocollo MCP è l’ampia gamma di possibilità che offre ai nostri clienti, una realtà che altrimenti avrebbe richiesto la collaborazione di centinaia di sviluppatori attraverso una miriade di sistemi e fornitori proprietari”, ha detto Funck. “Gli utenti di Avaya Infinity saranno in grado di utilizzare in modo significativo l’IA con i propri dati e il ricco contesto del percorso del cliente per orchestrare i flussi di lavoro e offrire esperienze che fino ad ora erano semplici concetti astratti. Siamo impegnati a fornire il tipo di apertura di cui le organizzazioni hanno bisogno oggi con un occhio rivolto a tutto ciò che potrebbe accadere domani”.

Disponibilità di MCP per Avaya Infinity

La disponibilità del supporto di MCP nella piattaforma Avaya Infinity è prevista per il 4° trimestre del 2025.