一般的な企業では、ツールやデータソースの数は "N" 個あり（Salesforce、製品データベース、ナレッジベースなど）、アクセスが必要な AI モデルやアプリケーションの数は "M" 個あります。MCP が登場する前は、各ツールを各 AI モデルに接続するには、独自のポイントツーポイント統合が必要でした。このため、組み合わせに伴う開発作業が爆発的に増加し、構築に多大なコストがかかり、保守が困難で、拡張性に乏しいアーキテクチャとなっていました。

MCP は、標準化された中間層を導入してこのパラダイムを変革し、複雑な N x M 問題をシンプルかつスケーラブルな "N+M" ソリューションに変換します。"N" 個あるツールのそれぞれを 1 つの MCP サーバーでラップするだけでよく、"M" 個ある各 AI モデルに必要なのは 1 つの MCP クライアントだけです。MCP を「話せる」ようになったコンポーネントは、エコシステム内の他の MCP 準拠のコンポーネントと通信できるようになります。これにより、開発のオーバーヘッドを大幅に削減し、冗長な作業を排除し、数十におよぶ脆弱なカスタムコネクタの保守に伴う技術的負債を解消できます。新しいテクノロジー、チャネル、手法への投資によって、カスタマーインタラクションが分断されてしまうことがあります。自分たちがあまり理解されず、大切にされていないと感じる顧客が増え、サービスを提供している企業とのつながりが薄れてきています。こうした問題は多くの企業のコンタクトセンターで最も大きくなります。

アバイアは断片化したコンタクトセンターエクスペリエンスを統合することで、この流れを変えます。チャネル、インサイト、テクノロジー、ワークフローをつなぎ、クラス最高のインタラクションを提供できるようにお手伝いします。