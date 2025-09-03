Avaya Infinity で MCP を活用する：知っておくべきこと（そしてなぜ知っておくべきか）
最近、AI の会話の中でモデルコンテキストプロトコル（MCP）という言葉を耳にしたことがあるのなら、あなたは一人ではありません。MCP は AI エージェントのための「ユニバーサルトランスレータ」とお考えください。ツール、データ、モデルを明確かつ一貫性をもって橋渡しする標準です。
Avaya Infinity が MCP を採用するようになった今、これがコンタクトセンター、AI 戦略、ビジネスにどのような意味を持つのかを解き明かしましょう。
バックグラウンド
対象ユーザー
このガイドは、エンタープライズのアーキテクト、IT に関する決定権限を持つユーザー、CX のリーダー、コンプライアンスの専門家、特に AI オーケストレーション、コンタクトセンターのモダナイゼーション、オープンな統合フレームワークを検討しているユーザーを対象としています。Avaya Infinity をお使いの場合、MCP は画期的な機能です。
MCP とは
MCP は モデルコンテキストプロトコルの略で、2024 年に Anthropic によって提唱されたオープンスタンダードです。その中核は、壊れやすいカスタムメイドのコネクタに頼ることなく、AI モデルがツール、データベース、システムと通信するための普遍的な手法になることです。MCP は、カスタム統合によって絡み合っていた混沌に秩序をもたらします。
MCP はこのようなものとお考ください。
MCP 登場前：どのモデルにも独自のアダプタケーブルが必要でした。
MCP 登場：誰もが USB-C を使っています。
統合とアーキテクチャ
Avaya Infinity で MCP が「独自の AI を実現する」方法
Avaya Infinity の BYO-AI アプローチにより、既存のインフラストラクチャを壊すことなく、Claude、GPT-4、Gemini、独自モデルまで、普段使用している AI モデルをプラグインできます。MCP は、このプラグアンドプレイを可能にします。アーキテクチャをそのまま維持しながら、イノベーションを自由に実現できます。
MCP によってどのようにエンタープライズ全体のコンテキストとガバナンスが強化されるのですか？
MCP を使用すると、AI エージェントは、CRM システム、ナレッジベースに加え、医療記録の構造化されたリアルタイムのコンテキストにもアクセスできます。サイロを解消。インテリジェントな状況に応じたインタラクション。また、MCP には、エンタープライズグレードのガバナンスが組み込まれており、規制の厳しい業界の基準を満たすように設計されています。
既存のアバイアとの統合はどうなりますか？
MCP は、正常に機能しているものを置き換えるわけではありません。既存の API やワークフローをスマートアダプタのようにラップし、スムーズに一貫性をもたらすことができます。現在の投資を維持しながら、標準化のメリットを享受できます。
MCP サーバーと MCP クライアントの違いは何ですか？
Avaya Infinity は次の両方を行うことができます。
- MCP サーバーとして、エージェントステータス、コールサマリー、ルーティングロジックなどのサービスを外部 AI システムに公開します。
- クライアントとして、外部 MCP 準拠システムから知識を引き出すなど、サービスを利用できます。
この 2 つの役割により、AI エコシステム全体で双方向のオーケストレーションが可能になります。
ビジネス価値
CX 戦略において MCP が重要なのはなぜですか？
MCP は AI 統合を簡素化し、ツールの展開を高速化し、ベンダーの囲い込みからユーザーを保護します。多くの場合、企業の AI 取り組みの妨げになる摩擦や断片化を解消できます。
MCP はオムニチャネル AI をどのようにサポートしていますか？
MCP を利用することで、Avaya Infinity は音声、チャット、メッセージングなどの複数のチャネルを横断して連携し、すべてのチャネルのコンテキストを維持できます。バーチャルアシスタントでも、ライブエージェントでも、インタラクションはシームレスで、統合され、インテリジェントに感じられます。
リアルタイムのオーケストレーションはどのように機能するのでしょうか？
- 医療の現場では、診断を支援するために、エージェントは通話中に患者の記録を検索することができます。
- 財務では、取引中にリアルタイムの不正チェックを起動できます。
- 政府機関では、複数の機関が関与するサービス提供を効率的に行うことができます。
MCP のおかげで、これらすべてが、カスタムコードなしで行えます。
セキュリティとコンプライアンス
MCP はセキュアですか？
アバイアの MCP は、コンプライアンスを中心に据えて実装されています。
- きめ細かなアクセス制御により、AI が使用できるデータを制限。
- 保存時と転送時の暗号化により、完全なデータ保護を実現。
- 柔軟な導入オプション：オンプレミス、クラウド、ハイブリッド。
- 説明責任と安心のための監査証跡とオブザーバビリティの提供。
要するに、MCP はセキュリティが不可欠な業界にあって、エンタープライズ対応のスタンダードです。
業界の動向とロードマップ
MCP は他にどのようなところで利用されていますか？
アバイアは、Salesforce、Microsoft、OpenAI などが名を連ねているオープンエコシステムに参加しています。一部の競合他社は依然として独自の統合に縛られていますが、アバイアのアプローチは、オープン性、相互運用性、お客様の選択を尊重する姿勢を反映しています。
Avaya Infinity で MCP が利用できるのはいつですか？
Avaya Infinity プラットフォームでの MCP サポートの提供は、2025 年第 4 四半期を目標としています。
導入に役立つツールはありますか？
もちろんです。アバイアでは、サンドボックス環境、デモのワークフロー、オンボーディングプレイブックから専門家によるコンサルティングまで、教育リソースをご用意しています。当社の目標は、MCP への道筋を明確にし、確信を持って、価値を重視することです。
次のステップ
アバイアの長期的なビジョンは、MCP サービスのプロバイダと消費者の両方になることです。これにより、AI 機能の活気に満ちた相互運用可能な市場が実現します。時間の経過とともに、Infinity は単なるプラットフォームではなく、オーケストレーションされた AI イノベーションのためのハブとなります。
主な用語の用語集
- MCP（モデルコンテキストプロトコル）：共有インターフェイスを介して AI エージェントをツールやデータに接続するオープンスタンダード。
- BYO-AI：“Bring Your Own AI” - 既存のワークフローにおいて使用する AI モデルを選べること。
- EHR：電子カルテ - 医療分野で広く使用されています。
- CRMs：Customer Relationship Managementシステム。
- GDPR/HIPAA：グローバルコンプライアンスにとって重要なデータ保護規制。