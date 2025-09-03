最近、AI の会話の中でモデルコンテキストプロトコル（MCP）という言葉を耳にしたことがあるのなら、あなたは一人ではありません。MCP は AI エージェントのための「ユニバーサルトランスレータ」とお考えください。ツール、データ、モデルを明確かつ一貫性をもって橋渡しする標準です。

Avaya Infinity が MCP を採用するようになった今、これがコンタクトセンター、AI 戦略、ビジネスにどのような意味を持つのかを解き明かしましょう。