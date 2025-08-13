Si has escuchado el término Protocolo de contexto de modelo (Model Context Protocol, MCP) flotando en conversaciones de IA últimamente, no estás solo. Considéralo el “traductor universal” para los agentes de IA, un estándar que une herramientas, datos y modelos con claridad y consistencia.

Ahora que Avaya Infinity está adoptando MCP, veamos qué significa esto realmente para tu centro de contacto, tu estrategia de IA y tu negocio.