Desbloqueo de MCP en Avaya Infinity: Lo que necesitas saber (y por qué es importante)
Si has escuchado el término Protocolo de contexto de modelo (Model Context Protocol, MCP) flotando en conversaciones de IA últimamente, no estás solo. Considéralo el “traductor universal” para los agentes de IA, un estándar que une herramientas, datos y modelos con claridad y consistencia.
Ahora que Avaya Infinity está adoptando MCP, veamos qué significa esto realmente para tu centro de contacto, tu estrategia de IA y tu negocio.
Antecedentes
¿Quién debe leer esto?
Esta guía es para arquitectos empresariales, responsables de la toma de decisiones de TI, líderes de CX y profesionales de cumplimiento, especialmente aquellos que exploran la orquestación de IA, la modernización del centro de contacto o los marcos de integración abiertos. Si tu empresa se ejecuta en Avaya Infinity, MCP cambia las reglas del juego.
¿Qué es MCP?
MCP, abreviatura de Model Context Protocol (Protocolo de contexto de modelo), es un estándar abierto introducido por Anthropic en 2024. En esencia, es una forma universal para que los modelos de IA se comuniquen con herramientas, bases de datos y sistemas, sin depender de conectores frágiles y personalizados. Da orden a lo que alguna vez fue una red enredada de integraciones personalizadas.
Piénsalo así:
Antes del MCP: Cada modelo necesitaba su propio cable adaptador.
Con MCP: Todos usan el mismo USB-C.
Arquitectura& de integración
Cómo MCP potencia “traer su propia IA” en Avaya Infinity
El enfoque BYO-AI (Bring Your Own AI, [Aporte su propia IA]) de Avaya Infinity le permite conectar sus modelos de IA preferidos —Claude, GPT-4, Gemini o incluso su modelo interno— sin desarmar su infraestructura existente. MCP es lo que hace posible este plug-and-play. Le da la libertad de innovar mientras mantiene intacta su arquitectura.
¿Cómo mejora MCP el contexto y la gobernanza en toda la empresa?
Con MCP, sus agentes de IA pueden acceder a un contexto estructurado en tiempo real a través de sistemas CRM, bases de conocimiento e incluso registros médicos. No más silos. Solo interacciones inteligentes y conscientes de la situación. Y con la gobernanza de nivel empresarial incorporada, MCP está diseñado para cumplir con los estándares de las industrias altamente reguladas.
¿Qué sucede con las integraciones existentes de Avaya?
Buenas noticias: MCP no está aquí para reemplazar lo que funciona. Envuelve las API y los flujos de trabajo existentes como un adaptador inteligente, lo que aporta consistencia sin interrupciones. Obtienes los beneficios de la estandarización mientras preserva sus inversiones actuales.
¿Cuál es la diferencia entre Avaya Infinity como servidor MCP y cliente?
Avaya Infinity puede hacer ambas cosas.
- Como servidor MCP, expone servicios como estado del agente, resúmenes de llamadas o lógica de enrutamiento a sistemas de IA externos.
- Como cliente, puede consumir servicios, como obtener conocimientos de un sistema externo que cumple con MCP.
Este rol doble permite la orquestación bidireccional en todo su ecosistema de IA.
Valor comercial
¿Por qué es importante MCP para tu estrategia de CX?
MCP simplifica la integración de IA, acelera la implementación de herramientas y lo protege del bloqueo de proveedores. Reduce la fricción y la fragmentación que a menudo abruman las iniciativas de IA empresarial.
¿Cómo admite MCP la IA omnicanal?
MCP permite que Avaya Infinity coordine voz, chat, mensajería y más, preservando el contexto en cada canal. Ya sea un asistente virtual o un agente en vivo, las interacciones se sienten fluidas, unificadas e inteligentes.
¿Cómo se ve la orquestación en tiempo real en acción?
- En la atención médica, un agente podría recuperar los registros del paciente a mitad de la llamada para ayudar con el diagnóstico.·
- En finanzas, podría desencadenar verificaciones de fraude en tiempo real durante una transacción.·
- En el gobierno, podría optimizar la prestación de servicios de múltiples agencias.
Todo esto, sin código personalizado, gracias a MCP.
Seguridad y cumplimiento
¿El MCP es seguro?
Sí. La implementación de MCP de Avaya se creó con el cumplimiento a la vanguardia:·
- Controles de acceso granular para restringir qué datos puede tocar la IA.·
- Cifrado en reposo y en tránsito para una protección completa de los datos.·
- Implementación flexible: en las instalaciones, en la nube o híbrida.·
- Auditar los rastros y la observabilidad para la responsabilidad y la tranquilidad.
En resumen, está listo para la empresa para industrias donde la seguridad no es opcional.
Impulso y hoja de ruta de la industria
¿Quién más usa MCP?
Avaya se une a un ecosistema abierto que ya incluye nombres como Salesforce, Microsoft y OpenAI. Si bien algunos competidores aún están atrapados en integraciones de propiedad exclusiva, el enfoque de Avaya refleja un compromiso con la apertura, la interoperabilidad y la elección del cliente.
¿Cuándo esté disponible MCP en Avaya Infinity?
La disponibilidad del soporte MCP en la plataforma Avaya Infinity está prevista para el cuarto trimestre de 2025.
¿Habrá herramientas que nos ayuden a comenzar?
Absolutamente. Avaya está implementando entornos aislados, flujos de trabajo de demostración y un conjunto completo de recursos educativos, desde manuales de incorporación hasta consultas de expertos. Nuestro objetivo: hacer que el camino hacia MCP sea claro, seguro e impulsado por el valor.
¿Qué sigue?
La visión a largo plazo de Avaya es convertirse en proveedor y consumidor de servicios MCP, lo que permite un mercado vibrante e interoperable de capacidades de IA. Con el tiempo, Infinity se convierte no solo en una plataforma, sino en un centro para la innovación de IA orquestada.
Glosario de términos clave
- MCP (Protocolo de contexto modelo): El estándar abierto que conecta a los agentes de IA con herramientas y datos a través de una interfaz compartida.
- BYO-AI: “Trae tu propia IA”: la capacidad de usar el modelo de IA de tu elección en los flujos de trabajo existentes.
- EHR: Registros médicos electrónicos: se utilizan ampliamente en la atención médica.
- CRM: Sistemas de gestión de relaciones con los clientes.
- GDPR/HIPAA: Las regulaciones de protección de datos son fundamentales para el cumplimiento global.