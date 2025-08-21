MCP, abbreviazione di Model Context Protocol, è uno standard aperto introdotto da Anthropic nel 2024. In sostanza, è un modo universale per i modelli di intelligenza artificiale di comunicare con strumenti, database e sistemi, senza fare affidamento su sistemi di connessione vulnerabili e e dedicati. Fai ordine in quella che una volta era un’intricata rete di integrazioni personalizzate.

Immaginalo così:

Prima di MCP: ogni modello aveva bisogno di un proprio cavo adattatore.

Con MCP: tutti usano lo stesso USB-C.