Si vous avez récemment entendu parler du Model Context Protocol (MCP) dans les conversations d’IA, vous n’êtes pas le seul. Considérez-le comme le « traducteur universel » des agents d’IA, une norme qui relie les outils, les données et les modèles avec clarté et cohérence.

Maintenant qu’Avaya Infinity adopte le MCP, voyons ce que cela signifie vraiment pour votre centre de contact, votre stratégie d’IA et votre entreprise.