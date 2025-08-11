Découvrez le MCP dans Avaya Infinity : ce que vous devez savoir (et pourquoi c’est important)
Si vous avez récemment entendu parler du Model Context Protocol (MCP) dans les conversations d’IA, vous n’êtes pas le seul. Considérez-le comme le « traducteur universel » des agents d’IA, une norme qui relie les outils, les données et les modèles avec clarté et cohérence.
Maintenant qu’Avaya Infinity adopte le MCP, voyons ce que cela signifie vraiment pour votre centre de contact, votre stratégie d’IA et votre entreprise.
Contexte
Qui devrait lire cela ?
Ce guide est destiné aux architectes d’entreprise, aux décideurs informatiques, aux responsables CX et aux professionnels de la conformité, en particulier ceux qui s’intéressent à l’orchestration de l’IA, à la modernisation des centres de contact ou aux cadres d’intégration ouverts. Si votre entreprise utilise Avaya Infinity, le MCP va changer la donne.
Qu’est-ce que le MCP ?
Le MCP, abréviation de Model Context Protocol, est une norme ouverte introduite par Anthropic en 2024. C’est un moyen universel permettant aux modèles d’IA de communiquer avec des outils, des bases de données et des systèmes, sans compter sur des connecteurs fragiles et personnalisés. Il met de l’ordre à ce qui était autrefois un réseau enchevêtré d’intégrations sur mesure.
Imaginez-le ainsi :
Avant le MCP : chaque modèle avait besoin de son propre câble adaptateur.
Avec le MCP : tout le monde utilise le même port USB-C.
Intégration et architecture
Comment le MCP vous permet d’« apporter votre propre IA » (BYO-AI) dans Avaya Infinity
L’approche BYO-AI d’Avaya Infinity vous permet de brancher vos modèles d’IA préférés, comme Claude, GPT-4, Gemini ou même votre modèle interne, sans avoir à démanteler votre infrastructure existante. Grâce au MCP, ce « plug-and-play » est rendu possible. Il vous donne la liberté d’innover tout en conservant votre architecture intacte.
Comment le MCP améliore-t-il le contexte et la gouvernance à l’échelle de l’entreprise ?
Avec le MCP, vos agents d’IA peuvent accéder à un contexte structuré et en temps réel sur les systèmes CRM, les bases de connaissances et même les dossiers médicaux. Finis les silos. À la place, des interactions intelligentes et conscientes de la situation. Et avec une gouvernance de niveau entreprise intégrée, le MCP est conçu pour répondre aux normes des industries hautement réglementées.
Qu’advient-il des intégrations Avaya existantes ?
Bonne nouvelle : le MCP n’est pas là pour remplacer ce qui fonctionne déjà. Il s’articule autour des API et des flux de travail existants, comme un adaptateur intelligent, pour une cohérence sans interruption. Vous bénéficiez des avantages de la normalisation tout en préservant vos investissements actuels.
Quelle est la différence entre Avaya Infinity en tant que serveur MCP et en tant que client ?
Avaya Infinity peut faire les deux.
- En tant que serveur MCP, il expose des services tels que l’état de l’agent, les récapitulatifs d’appels ou la logique de routage à des systèmes d’IA externes.
- En tant que client, il peut consommer des services, comme extraire des connaissances d’un système externe conforme au MCP.
Ce double rôle permet une orchestration bidirectionnelle dans votre écosystème d’IA.
Valeur pour l’entreprise
Pourquoi le MCP est-il important pour votre stratégie CX ?
Le MCP simplifie l’intégration de l’IA, accélère le déploiement des outils et vous protège contre un enfermement potentiel avec un seul fournisseur. Il réduit les frictions et la fragmentation qui paralysent souvent les initiatives d’entreprise en matière d’IA.
Comment le MCP prend-il en charge l’IA omnicanale ?
Le MCP permet à Avaya Infinity de coordonner les communications voix, les chats, les messages et bien plus encore, tout en préservant le contexte sur tous les canaux. Qu’il s’agisse d’un assistant virtuel ou d’un agent en direct, les interactions sont fluides, unifiées et intelligentes.
À quoi ressemble l’orchestration en temps réel en action ?
- Dans le domaine de la santé, un agent peut récupérer le dossier d’un patient en cours d’appel afin de faciliter le diagnostic.·
- Dans le domaine financier, il pourrait déclencher des contrôles de fraude en temps réel pendant une transaction.·
- Dans le domaine public, il pourrait rationaliser la prestation de services multi-agences.
Tout cela, sans code personnalisé, grâce au MCP.
Sécurité et conformité
Le MCP est-il sécurisé ?
Oui. La mise en œuvre du MCP d’Avaya a été conçue dans un souci de conformité :·
- Des contrôles d’accès granulaires pour limiter les données auxquelles l’IA peut accéder.·
- Un chiffrement au repos et en transit pour une protection complète des données.·
- Un déploiement flexible : sur site, dans le Cloud ou hybride.·
- Des journaux d’audit et une observabilité pour une responsabilité accrue et une tranquillité d’esprit.
En bref, il est adapté aux entreprises des secteurs où la sécurité n’est pas une option.
Dynamique et feuille de route du secteur
Qui d’autre utilise le MCP ?
Avaya rejoint un écosystème ouvert qui comprend déjà des noms comme Salesforce, Microsoft ou OpenAI. Alors que certains concurrents sont toujours prisonniers d’intégrations propriétaires, l’approche d’Avaya reflète un engagement en faveur de l’ouverture, de l’interopérabilité et du choix du client.
Quand le MCP sera-t-il disponible dans Avaya Infinity ?
La disponibilité de la prise en charge MCP dans la plateforme Avaya Infinity est prévue pour le quatrième trimestre 2025.
Y aura-t-il des outils pour nous aider à démarrer ?
Absolument. Avaya déploie actuellement des environnements sandbox, des flux de travail de démonstration et une suite complète de ressources pédagogiques, allant des guides de prise en main aux consultations d’experts. Notre objectif : rendre le passage au MCP clair, sûr et axé sur la valeur.
Et après ?
La vision à long terme d’Avaya est de devenir à la fois un fournisseur et un consommateur de services MCP, afin de créer un marché dynamique et interopérable de fonctionnalités d’IA. Au fil du temps, Infinity ne deviendra non seulement une plateforme, mais aussi un centre d’innovation orchestrée de l’IA.
Glossaire des termes clés
- MCP (Model Context Protocol ou protocole de contexte de modèle) : norme ouverte qui connecte les agents d’IA aux outils et aux données via une interface partagée.
- BYO-AI : « Apportez votre propre IA » : la possibilité d’utiliser le modèle d’IA de votre choix dans les flux de travail existants.
- DCP : dossier patient informatisé : largement utilisés dans le secteur de la santé.
- CRM : sytème de gestion de la relation client.
- RGPD/HIPAA : réglementations en matière de protection des données essentielles à la conformité mondiale.