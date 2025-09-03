アバイアが Avaya Infinity™ プラットフォームでモデルコンテキストプロトコル（MCP）のサポートを加速

アバイアと Databricks が提携し大規模な AI でエンタープライズグレードのガバナンスとセキュリティを提供 ニュージャージー州モリスタウン – 2025 年 7 月 22 日 – エンタープライズソフトウェアソリューションのグローバルリーダーであるアバイアは、今年後半に Avaya Infinity™ プラットフォームでモデルコンテキストプロトコル（MCP）をサポートすることを発表しました。Anthropic が構築したモデルコンテキストプロトコルは、AI モデルが外部ツール、データソース、API、ユーザーコンテキストとセキュアかつ確実に対話できるようにするオープンスタンダードです。この取り組みの一環として、アバイアはデータと AI の活用を簡素化して大衆化しているデータおよびアナリティクスの大手プロバイダである Databricks と提携し、大規模なエンタープライズグレードのデータセキュリティとガバナンスを提供しています。この発表によってアバイアのお客様は、AI とデータを活用して強固なつながり生み出す方法がさらに広がり、柔軟に選択できるようになります。

「世界が AI の可能性をリアルタイムで認識しつつある中、最大手の複雑な組織は、新しいツール、モデル、テクノロジーを活用できなければなりません」とアバイアの CEO、パトリック・デニスは述べています。「そのため、イノベーションを最優先とする取り組みであった MCP への対応を、Infinity プラットフォームの 2025 年ロードマップに組み込むことを決断しました」

従来の定型的なワークフローとは異なり、このイノベーションは MCP を活用して、大規模言語モデル（LLM）とエージェンティック AI が動的に連携し、より柔軟でパーソナライズされたカスタマージャーニーを実現します。このアプローチにより、ビジネスユーザーは事前定義したパス以外のルートに適応し進化できるワークフローを構築できるようになり、カスタマーエクスペリエンスを向上させることができます。

「顧客が求めているのは、『誰と話しているのか』、『今何が重要なのか』を理解し、あらゆる応答を固有のビジネスロジックと顧客の期待に沿って調整できる AI です。アバイアを通じて、MCP がそれを可能にしているのです」とアバイアの CEO であるパトリック・デニスは述べています。「今は様子見をしている時ではありません。アバイアは、モダンエンタープライズ向けの決定的なオープンオーケストレーションエンジンの構築に、今こそ取り組むべき時だと考えています」

オープン AI オーケストレーションへの戦略的な移行

アバイアは、顧客の履歴、インテント、ジャーニーを組織がリアルタイムで深く理解し、その情報に基づいてつながりを生み出す、構成可能な CX 環境を構築できるようにします。モデルコンテキストプロトコルと Avaya Infinity のワークフローオーケストレーションを組み合わせることで、エンタープライズは、スピード、制御、セキュリティを損なうことなく、ハイパーパーソナライズされた体験を迅速に提供できるようになります。アバイアのオープンアプローチは、他のテクノロジープロバイダが開発した独自の AI アーキテクチャとは異なり、ベンダーロックイン、イノベーションの遅延、持続的な統合とのギャップのリスクを低減します。当社の MCP の取り組みでは、オープンアーキテクチャ戦略を明確に示しています。

MCP に対応し、アバイアは次のように Avaya Infinity プラットフォームを設計して、お客様を支援します。

モデルに依存しないオープンプラットフォームで条件に応じてイノベーションを実現する。ハイパースケールクラウドプロバイダや新興のイノベーターからビジネスに最適な AI モデルを選択し、ワークフローを再設計することなくプラグアンドプレイで簡単に統合できる。

コンテキストに基づく体験を提供し持続的なつながりを生み出す。CRM、ナレッジベース、電子カルテ（EHR）など、より膨大なデータソースをほぼリアルタイムで利用し、データサイロを排除して、よりスマートで関連性の高いインタラクションを実現する。

エンタープライズグレードの信頼性とセキュリティ、ガバナンスを備え、大規模に構築する。大規模かつ複雑な業界や公共部門でも コンプライアンスを 維持できることが実証された、完全に監査可能なプラットフォームを通じて、統合されたコントロールと透明性を提供する。

セキュアでスケーラブル、オープンな AI への取り組みの一環として、アバイアは Databricks と提携し、Avaya Infinity™プラットフォームへの MCP 実装にエンタープライズグレードのガバナンスとデータプライバシーをもたらします。このコラボレーションにより、エンタープライズのお客様は、きめ細かなアクセス制御、監査ロギング、構造化および非構造化データソース間のシームレスな統合により、AI ツールを確信を持って導入することができます。

「Databricks とアバイアが連携することで、アジリティやコンプライアンスを損なうことなく、エンタープライズがドメイン固有の AI を活用できるよう支援しています」と VP of GTM Integration の Heather Akuiyibo は述べています。「生成 AI にはカスタマーエクスペリエンスを変革する大きな可能性があります。私たちはアバイアと連携し、組織がデータを迅速に統合し、データと AI のガバナンスおよびセキュリティを簡素化し、最終的には自社のビジネスを深く理解する AI を提供できるよう支援できることを嬉しく思います」

「MCP の真の価値は、それが顧客にもたらす可能性にあります。従来であれば、数百人もの開発者が多数の独自システムやベンダー間で連携しなければ実現できなかったことが、今や現実となるのです」と Funck は述べています。「Avaya Infinity ユーザーは、自社のデータや豊富なカスタマージャーニーのコンテキストで AI を有意義に活用し、ワークフローをオーケストレーションできるようになり、これまでは単なる概念にすぎなかった体験を提供できるようになります。当社は、組織が今必要としているオープン性を提供することに全力を尽くすとともに、これから起こりうるあらゆる変化を見据えた取り組みを行っています」

Avaya Infinity MCP のリリース

Avaya Infinity プラットフォームにおける MCP サポートのリリースは、2025 年第四四半期を目標としています。