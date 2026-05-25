La plateforme Avaya Infinity est ouverte par conception (open by design). Elle offre aux entreprises la flexibilité d'une approche multi-fournisseurs et une orchestration opérationnelle pour faciliter l'adoption de l'IA. L'Avaya Innovation Hub apporte un niveau de validation supplémentaire, garantissant que les intégrations de nos partenaires répondent aux plus hautes exigences des grandes entreprises.

Validation technique : des partenaires sélectionnés avec soin, dont les solutions ont été éprouvées dans les laboratoires d'Avaya.

Réciprocité des données : les données d'interaction sont réinjectées dans Infinity afin de préserver l'intégralité du contexte.

Intégration simplifiée : des solutions certifiées qui limitent considérablement les développements sur mesure.

Adoption accélérée : des phases de test et une documentation détaillée qui donnent aux entreprises toute confiance dans leurs outils d'IA.

L'Innovation Hub met en lumière un écosystème éprouvé et en pleine croissance. Voici plusieurs partenaires que nous avons choisi de mettre en avant pour leurs capacités spécialisées, qui viennent enrichir celles d'Avaya Infinity.