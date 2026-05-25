Écosystème de partenaires technologiques
Une architecture ouverte et conçue pour l'IA. Une gouvernance des données de confiance. Des intégrations technologiques certifiées pour l'expérience client en entreprise. Infinity orchestre les fonctionnalités adaptées à travers le libre-service, l'assistance aux agents, les transactions sécurisées et les workflows d'entreprise — créant ainsi des expériences plus connectées et plus personnalisées d'une interaction à l'autre. Explorer les cas d'usage.
Conçue pour unifier le contexte, garantir la gouvernance des données et étendre l'expérience client en entreprise
Des intégrations partenaires rigoureusement sélectionnées
Connectez vos plateformes d'entreprise stratégiques et vos partenaires spécialisés en IA grâce à un écosystème conçu pour enrichir les capacités d'Avaya Infinity.
Une orchestration ouverte via le MCP
Connectez les modèles d'IA, les systèmes et les workflows au sein d'une architecture ouverte, conçue pour maintenir le contexte tout au long du parcours client.
Une gouvernance des données de confiance
Associez l'IA aux données clients en vous appuyant sur une gouvernance renforcée, des contrôles d'accès stricts et une intégrité des données garantie à l'échelle de l'écosystème.
Avaya Innovation Hub : des intégrations partenaires certifiées et approuvées
La plateforme Avaya Infinity est ouverte par conception (open by design). Elle offre aux entreprises la flexibilité d'une approche multi-fournisseurs et une orchestration opérationnelle pour faciliter l'adoption de l'IA. L'Avaya Innovation Hub apporte un niveau de validation supplémentaire, garantissant que les intégrations de nos partenaires répondent aux plus hautes exigences des grandes entreprises.
- Validation technique : des partenaires sélectionnés avec soin, dont les solutions ont été éprouvées dans les laboratoires d'Avaya.
- Réciprocité des données : les données d'interaction sont réinjectées dans Infinity afin de préserver l'intégralité du contexte.
- Intégration simplifiée : des solutions certifiées qui limitent considérablement les développements sur mesure.
- Adoption accélérée : des phases de test et une documentation détaillée qui donnent aux entreprises toute confiance dans leurs outils d'IA.
L'Innovation Hub met en lumière un écosystème éprouvé et en pleine croissance. Voici plusieurs partenaires que nous avons choisi de mettre en avant pour leurs capacités spécialisées, qui viennent enrichir celles d'Avaya Infinity.
Cresta
Coaching par l'IA en temps réel, analyse conversationnelle (conversation intelligence) et informations post-interaction pour soutenir les performances des agents.
Poly.ai
Une IA vocale conversationnelle au rendu naturel, qui facilite l'automatisation du libre-service et optimise le taux de résolution au premier contact (call containment).
Journey.ai
Prise en charge des paiements sécurisés et des workflows réglementés, permettant de réduire l'exposition des données sensibles lors des interactions clients.
ElevenLabs
Voix générées par l'IA et synthèse vocale haute fidélité offrant un rendu naturel, pour des interactions humain-machine parfaitement fluides.
« Qu'est-ce qui rend un partenaire IA apte à relever les défis de l'expérience client en entreprise ? Pour des clients comme les nôtres, l'évaluation d'un partenaire en intelligence artificielle va bien au-delà de la qualité d'une démonstration ou de la pertinence d'un cas d'usage isolé. »
– Tony Lama, SVP et Directeur Général, Avaya Software
Alliances technologiques d'entreprise : des intégrations avec les plateformes que vos équipes utilisent déjà
Avaya Infinity s'intègre aux principales plateformes d'entreprise pour connecter la collaboration, les données clients, l'IA et les informations opérationnelles tout au long de l'expérience client.
Microsoft
Connectez la collaboration, le contexte du CRM et la gestion des connaissances optimisée par l'IA grâce aux technologies Microsoft telles qu'Azure AI, Dynamics 365 et Teams.
Intégrez les capacités de Google Cloud et de CCAI à l'expérience client pour des cas d'usage liés au langage, à la voix et à l'analyse, le tout orchestré par Avaya Infinity.
Salesforce
Étendez le contexte du CRM et la visibilité des workflows à l'ensemble du parcours client en intégrant Salesforce à l'écosystème Infinity.
Verint
Avec Verint, réduisez les coûts de votre centre de contact et sublimez l'expérience client grâce à des bots dotés d'IA qui automatisent les workflows. Un ROI mesurable en quelques semaines.
Connectez le contexte sans aucun enfermement propriétaire
Avaya Infinity est conçue pour soutenir une stratégie d'IA et d'orchestration résolument ouverte. Grâce au Model Context Protocol (MCP), les organisations peuvent connecter en temps réel les modèles d'IA, les systèmes d'entreprise et les workflows. Ainsi, le contexte accompagne l'interaction tout au long du parcours, au lieu de rester cloisonné dans des outils isolés. Que votre entreprise utilise OpenAI, Google Gemini, Anthropic Claude ou de futurs modèles, Infinity vous aide à orchestrer les bonnes fonctionnalités tout au long du parcours client, sans jamais vous imposer une approche liée à un fournisseur unique.
L'importance des standards ouverts
Avaya est membre de l'Agentic AI Foundation (AAIF), un projet hébergé par la Fondation Linux visant à gouverner le MCP et à définir les standards de l'IA. La communauté des membres de l'AAIF élargit encore l'écosystème en réunissant des organisations qui collaborent pour réduire la fragmentation technologique, améliorer l'interopérabilité et faire progresser les protocoles ouverts dans le domaine de l'IA agentique.
Gouvernez les données de l'entreprise tout au long du cycle de vie de l'IA
Une fois les systèmes et les données connectés, la gouvernance devient un enjeu critique. Avaya s'associe à Databricks pour garantir une supervision renforcée, des contrôles d'accès rigoureux et l'intégrité des données à l'échelle de tout l'écosystème. Les entreprises peuvent ainsi mener à bien leurs initiatives en matière d'IA en toute confiance. Une gouvernance fiable permet aux organisations de déployer à grande échelle une expérience client riche en contexte, sans jamais en perdre la maîtrise.
- Gouvernez les données tout au long du cycle de vie de l'IA.
- Renforcez les contrôles d'accès et la supervision.
- Garantissez des résultats d'IA plus fiables et dignes de confiance.
La gouvernance par conception : le partenariat Databricks
À mesure que les systèmes d'IA accèdent aux données de l'entreprise, la gouvernance devient non négociable. Patrick Dennis, PDG d'Avaya, explique pourquoi le partenariat avec Databricks a été pensé pour intégrer la sécurité et la traçabilité des performances au cœur même d'Avaya Infinity, et ce, dès sa conception. Les entreprises peuvent ainsi aller de l'avant en toute confiance.
Comment l'écosystème prend vie dans la pratique
La véritable valeur de cet écosystème ne réside pas dans des intégrations isolées. Elle réside dans la capacité d'Avaya Infinity à maintenir le contexte tout au long des workflows clients et agents. Ainsi, les systèmes, les données et les fonctionnalités d'IA adéquats agissent de concert, dans l'instant.
- Libre-service vocal avec finalisation de paiement sécurisé
- Assistance aux agents avec intégration du contexte CRM
- Une IA sous gouvernance tout au long du parcours client
Poly.ai + Journey.ai + Avaya Infinity
Utilisez l'IA vocale conversationnelle pour traiter les requêtes courantes, puis accompagnez les clients jusqu'à la finalisation sécurisée de leur paiement, tout en préservant le contexte de bout en bout.
Cresta + Microsoft + Avaya Infinity
Associez l'accompagnement des agents en temps réel au contexte des workflows et des données clients, afin d'offrir un service plus rapide et plus éclairé lors de chaque interaction.
Databricks + Écosystème ouvert + Avaya Infinity
Rassemblez la gouvernance des données, l'orchestration et les technologies partenaires au sein d'une architecture mieux contrôlée et spécifiquement conçue pour l'IA d'entreprise.
Découvrez l'orchestration ouverte basée sur les protocoles : un gain de flexibilité et de maîtrise
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L'importance d'une IA ouverte
Découvrez pourquoi l'agilité, l'innovation et la création de valeur autour de l'IA exigent de s'affranchir des écosystèmes fermés imposés par les fournisseurs de CCaaS historiques.
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Choisir les alliances qui renforcent le niveau de confiance, avec Patrick Dennis, PDG d'Avaya.
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