Ecosistema dei partner tecnologici
Architettura aperta e pronta per l'AI. Governance dei dati affidabile. Integrazioni tecnologiche validate con i partner per la customer experience a livello enterprise. Infinity orchestra le funzionalità più adatte tra self-service, agent assist, transazioni sicure e flussi di lavoro aziendali, creando esperienze sempre più connesse e personalizzate, da un'interazione all'altra. Esplora i casi d'uso
Progettata per connettere il contesto, governare i dati ed estendere la CX enterprise
Integrazioni selezionate con i partner
Connetti piattaforme enterprise strategiche e partner specializzati nell'Intelligenza Artificiale attraverso un ecosistema progettato per arricchire e completare Avaya Infinity.
Orchestrazione aperta con l'MCP
Connetti modelli AI, sistemi e flussi di lavoro attraverso un'architettura aperta, progettata per mantenere il contesto operativo lungo l'intero customer journey.
Governance dei dati affidabile
Unisci l'AI e i dati dei clienti garantendo una governance, controlli di accesso e un'integrità dei dati più rigorosi in tutto l'ecosistema.
Avaya Innovation Hub: integrazioni con partner verificate e validate
La piattaforma Avaya Infinity è aperta by design per offrire alle organizzazioni la flessibilità di un approccio multi-vendor e un'orchestrazione operativa ottimale nell'adozione dell'AI. L'Avaya Innovation Hub fornisce un ulteriore livello di validazione, garantendo che le integrazioni dei partner abbiano raggiunto un elevato standard di enterprise readiness.
- Validazione tecnica: partner selezionati che hanno superato i rigorosi test dei laboratori Avaya.
- Reciprocità dei dati: i dati delle interazioni vengono condivisi nuovamente all'interno di Infinity per preservare il contesto completo.
- Integrazione più semplice: soluzioni validate che riducono la necessità di sviluppi e integrazioni su misura.
- Adozione più rapida: test e documentazione che offrono alle organizzazioni la massima sicurezza e fiducia nei propri strumenti di Intelligenza Artificiale.
L'Innovation Hub presenta un ecosistema verificato e in continua espansione. Di seguito, alcuni partner che abbiamo scelto di mettere in evidenza, dotati di funzionalità specializzate che arricchiscono e completano Avaya Infinity.
Cresta
Coaching AI in tempo reale, conversation intelligence e insight post-interazione per supportare e migliorare le performance degli agenti.
Poly.ai
Voice AI conversazionale dal suono naturale che aiuta ad automatizzare il self-service e a migliorare il call containment.
Journey.ai
Pagamenti sicuri e supporto per flussi di lavoro regolamentati che aiutano a ridurre l'esposizione dei dati sensibili durante le interazioni con i clienti.
ElevenLabs
Voice AI generativa ad alta fedeltà e sintesi vocale dal suono naturale, per rendere le interazioni tra Intelligenza Artificiale ed esseri umani fluide e senza interruzioni.
“Cosa rende un partner AI pronto per la CX enterprise? Per clienti come i nostri, la valutazione di un partner AI va ben oltre la qualità di una demo o la validità di un singolo caso d'uso.”
– Tony Lama, SVP e General Manager, Avaya Software
Alleanze tecnologiche enterprise: integrazioni con le piattaforme che i tuoi team già utilizzano
Avaya Infinity si integra con le principali piattaforme enterprise per connettere collaborazione, dati dei clienti, Intelligenza Artificiale e insight operativi lungo l'intera esperienza.
Microsoft
Connetti la collaborazione, il contesto del CRM e la knowledge base potenziata dall'AI sfruttando tecnologie Microsoft come Azure AI, Dynamics 365 e Teams.
Integra le funzionalità di Google Cloud e CCAI nell'esperienza per i casi d'uso legati al linguaggio, al riconoscimento vocale e agli analytics, il tutto orchestrato tramite Avaya Infinity.
Salesforce
Estendi il contesto del CRM e la visibilità sui flussi di lavoro lungo l'intero customer journey, integrando Salesforce nell'ecosistema Infinity.
Verint
Con Verint, riduci i costi del contact center e porti la CX a un livello superiore grazie a bot potenziati dall'AI che automatizzano i flussi di lavoro. ROI misurabile in poche settimane.
Connetti il contesto operativo senza alcun vendor lock-in
Intelligenza Artificiale e orchestrazione aperta. Attraverso il Model Context Protocol (MCP), le organizzazioni possono connettere modelli AI, sistemi enterprise e flussi di lavoro in tempo reale, in modo che il contesto accompagni l'interazione invece di rimanere frammentato in strumenti isolati. Che la tua azienda utilizzi OpenAI, Google Gemini, Anthropic Claude o modelli futuri, Infinity aiuta a orchestrare le giuste funzionalità lungo l'intero customer journey, senza imporre un approccio vincolato a un singolo fornitore.
Gli standard aperti sono fondamentali
Avaya è membro della Agentic AI Foundation (AAIF), (si apre in una nuova scheda), il progetto della Linux Foundation che contribuisce a governare l'MCP e a creare gli standard per l'Intelligenza Artificiale. La community dei membri della AAIF amplia ulteriormente l'ecosistema, riunendo organizzazioni che collaborano per ridurre la frammentazione, migliorare l'interoperabilità e far progredire i protocolli aperti nell'ambito dell'Agentic AI.
Governa i dati enterprise lungo l'intero ciclo di vita dell'AI
Una volta connessi sistemi e dati, la governance diventa fondamentale. Avaya collabora con Databricks per supportare una supervisione più rigorosa, controlli di accesso e un'elevata integrità dei dati in tutto l'ecosistema, affinché le aziende possano portare avanti le proprie iniziative di Intelligenza Artificiale con maggiore sicurezza. Una governance affidabile aiuta le organizzazioni a scalare una customer experience ricca di contesto senza mai perdere il controllo.
- Governa i dati lungo l'intero ciclo di vita dell'AI
- Rafforza i controlli di accesso e la supervisione
- Garantisce risultati dell'AI più affidabili e sicuri
Governance by design: la partnership con Databricks
Man mano che i sistemi di Intelligenza Artificiale ottengono l'accesso ai dati enterprise, la governance diventa un requisito imprescindibile. Il CEO di Avaya, Patrick Dennis, spiega perché la partnership con Databricks è stata concepita per integrare sicurezza e accountability delle performance all'interno di Avaya Infinity fin dal principio, consentendo alle organizzazioni di procedere con la massima fiducia.
Come l'ecosistema si concretizza nella pratica
Il vero valore dell'ecosistema non risiede in integrazioni isolate. Risiede nel modo in cui Avaya Infinity permette di mantenere il contesto operativo attraverso i flussi di lavoro di clienti e agenti, affinché i sistemi, i dati e le funzionalità AI corrette lavorino in perfetta sinergia e in tempo reale.
- Self-service vocale con completamento sicuro dei pagamenti
- Agent assist con il contesto del CRM
- AI regolamentata lungo l'intero customer journey
Poly.ai + Journey.ai + Avaya Infinity
Utilizza la Voice AI conversazionale per gestire le richieste più comuni, guidando successivamente i clienti nel completamento sicuro del pagamento e preservando il contesto dall'inizio alla fine.
Cresta + Microsoft + Avaya Infinity
Combina il supporto agli agenti in tempo reale con il contesto del cliente e dei flussi di lavoro, per favorire interazioni di assistenza più rapide e pertinenti.
Databricks + ecosistema aperto + Avaya Infinity
Unisci la governance dei dati, l'orchestrazione e le tecnologie dei partner in un'architettura più controllata e sicura per l'AI a livello enterprise.
Scopri un'orchestrazione aperta e basata su protocolli, che garantisce maggiore flessibilità e controllo
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L'importanza di un approccio aperto all'AI
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Model Context Protocol: uno status report per i leader della CX enterprise
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