La piattaforma Avaya Infinity è aperta by design per offrire alle organizzazioni la flessibilità di un approccio multi-vendor e un'orchestrazione operativa ottimale nell'adozione dell'AI. L'Avaya Innovation Hub fornisce un ulteriore livello di validazione, garantendo che le integrazioni dei partner abbiano raggiunto un elevato standard di enterprise readiness.

Validazione tecnica: partner selezionati che hanno superato i rigorosi test dei laboratori Avaya.

Reciprocità dei dati: i dati delle interazioni vengono condivisi nuovamente all'interno di Infinity per preservare il contesto completo.

Integrazione più semplice: soluzioni validate che riducono la necessità di sviluppi e integrazioni su misura.

Adozione più rapida: test e documentazione che offrono alle organizzazioni la massima sicurezza e fiducia nei propri strumenti di Intelligenza Artificiale.

L'Innovation Hub presenta un ecosistema verificato e in continua espansione. Di seguito, alcuni partner che abbiamo scelto di mettere in evidenza, dotati di funzionalità specializzate che arricchiscono e completano Avaya Infinity.