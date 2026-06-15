AVAYA INFINITY®

Ecosistema dei partner tecnologici

Architettura aperta e pronta per l'AI. Governance dei dati affidabile. Integrazioni tecnologiche validate con i partner per la customer experience a livello enterprise. Infinity orchestra le funzionalità più adatte tra self-service, agent assist, transazioni sicure e flussi di lavoro aziendali, creando esperienze sempre più connesse e personalizzate, da un'interazione all'altra. Esplora i casi d'uso

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Infinite ecosystem Illustration

Progettata per connettere il contesto, governare i dati ed estendere la CX enterprise

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Integrazioni selezionate con i partner

Connetti piattaforme enterprise strategiche e partner specializzati nell'Intelligenza Artificiale attraverso un ecosistema progettato per arricchire e completare Avaya Infinity.

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Orchestrazione aperta con l'MCP

Connetti modelli AI, sistemi e flussi di lavoro attraverso un'architettura aperta, progettata per mantenere il contesto operativo lungo l'intero customer journey.

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Governance dei dati affidabile

Unisci l'AI e i dati dei clienti garantendo una governance, controlli di accesso e un'integrità dei dati più rigorosi in tutto l'ecosistema.

Avaya Innovation Hub: integrazioni con partner verificate e validate

La piattaforma Avaya Infinity è aperta by design per offrire alle organizzazioni la flessibilità di un approccio multi-vendor e un'orchestrazione operativa ottimale nell'adozione dell'AI. L'Avaya Innovation Hub fornisce un ulteriore livello di validazione, garantendo che le integrazioni dei partner abbiano raggiunto un elevato standard di enterprise readiness.

  • Validazione tecnica: partner selezionati che hanno superato i rigorosi test dei laboratori Avaya.
  • Reciprocità dei dati: i dati delle interazioni vengono condivisi nuovamente all'interno di Infinity per preservare il contesto completo.
  • Integrazione più semplice: soluzioni validate che riducono la necessità di sviluppi e integrazioni su misura.
  • Adozione più rapida: test e documentazione che offrono alle organizzazioni la massima sicurezza e fiducia nei propri strumenti di Intelligenza Artificiale.

L'Innovation Hub presenta un ecosistema verificato e in continua espansione. Di seguito, alcuni partner che abbiamo scelto di mettere in evidenza, dotati di funzionalità specializzate che arricchiscono e completano Avaya Infinity.

Cresta logo

Cresta

Coaching AI in tempo reale, conversation intelligence e insight post-interazione per supportare e migliorare le performance degli agenti.

Poly.ai logo

Poly.ai

Voice AI conversazionale dal suono naturale che aiuta ad automatizzare il self-service e a migliorare il call containment.

Journey.ai logo

Journey.ai

Pagamenti sicuri e supporto per flussi di lavoro regolamentati che aiutano a ridurre l'esposizione dei dati sensibili durante le interazioni con i clienti.

Eleven Labs logo

ElevenLabs

Voice AI generativa ad alta fedeltà e sintesi vocale dal suono naturale, per rendere le interazioni tra Intelligenza Artificiale ed esseri umani fluide e senza interruzioni.

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“Cosa rende un partner AI pronto per la CX enterprise? Per clienti come i nostri, la valutazione di un partner AI va ben oltre la qualità di una demo o la validità di un singolo caso d'uso.”

– Tony Lama, SVP e General Manager, Avaya Software

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Tony Lama

Alleanze tecnologiche enterprise: integrazioni con le piattaforme che i tuoi team già utilizzano

Avaya Infinity si integra con le principali piattaforme enterprise per connettere collaborazione, dati dei clienti, Intelligenza Artificiale e insight operativi lungo l'intera esperienza.

Microsoft logo

Microsoft

Connetti la collaborazione, il contesto del CRM e la knowledge base potenziata dall'AI sfruttando tecnologie Microsoft come Azure AI, Dynamics 365 e Teams.

Google logo

Google

Integra le funzionalità di Google Cloud e CCAI nell'esperienza per i casi d'uso legati al linguaggio, al riconoscimento vocale e agli analytics, il tutto orchestrato tramite Avaya Infinity.

Salesforce logo

Salesforce

Estendi il contesto del CRM e la visibilità sui flussi di lavoro lungo l'intero customer journey, integrando Salesforce nell'ecosistema Infinity.

Verint logo

Verint

Con Verint, riduci i costi del contact center e porti la CX a un livello superiore grazie a bot potenziati dall'AI che automatizzano i flussi di lavoro. ROI misurabile in poche settimane.

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ORCHESTRAZIONE APERTA

Connetti il contesto operativo senza alcun vendor lock-in

Intelligenza Artificiale e orchestrazione aperta. Attraverso il Model Context Protocol (MCP), le organizzazioni possono connettere modelli AI, sistemi enterprise e flussi di lavoro in tempo reale, in modo che il contesto accompagni l'interazione invece di rimanere frammentato in strumenti isolati. Che la tua azienda utilizzi OpenAI, Google Gemini, Anthropic Claude o modelli futuri, Infinity aiuta a orchestrare le giuste funzionalità lungo l'intero customer journey, senza imporre un approccio vincolato a un singolo fornitore.

Claude, OpenAI and Gemini logos over MCP and Infinity logo

Gli standard aperti sono fondamentali

Avaya è membro della Agentic AI Foundation (AAIF), (si apre in una nuova scheda), il progetto della Linux Foundation che contribuisce a governare l'MCP e a creare gli standard per l'Intelligenza Artificiale. La community dei membri della AAIF amplia ulteriormente l'ecosistema, riunendo organizzazioni che collaborano per ridurre la frammentazione, migliorare l'interoperabilità e far progredire i protocolli aperti nell'ambito dell'Agentic AI.

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Agentic AI Foundation Logo
GOVERNANCE DEI DATI AFFIDABILE

Governa i dati enterprise lungo l'intero ciclo di vita dell'AI

Una volta connessi sistemi e dati, la governance diventa fondamentale. Avaya collabora con Databricks per supportare una supervisione più rigorosa, controlli di accesso e un'elevata integrità dei dati in tutto l'ecosistema, affinché le aziende possano portare avanti le proprie iniziative di Intelligenza Artificiale con maggiore sicurezza. Una governance affidabile aiuta le organizzazioni a scalare una customer experience ricca di contesto senza mai perdere il controllo.

  • Governa i dati lungo l'intero ciclo di vita dell'AI
  • Rafforza i controlli di accesso e la supervisione
  • Garantisce risultati dell'AI più affidabili e sicuri
Databricks logo

Governance by design: la partnership con Databricks

 

Man mano che i sistemi di Intelligenza Artificiale ottengono l'accesso ai dati enterprise, la governance diventa un requisito imprescindibile. Il CEO di Avaya, Patrick Dennis, spiega perché la partnership con Databricks è stata concepita per integrare sicurezza e accountability delle performance all'interno di Avaya Infinity fin dal principio, consentendo alle organizzazioni di procedere con la massima fiducia.

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Governance by Design
CASI D'USO IN EVIDENZA

Come l'ecosistema si concretizza nella pratica

Il vero valore dell'ecosistema non risiede in integrazioni isolate. Risiede nel modo in cui Avaya Infinity permette di mantenere il contesto operativo attraverso i flussi di lavoro di clienti e agenti, affinché i sistemi, i dati e le funzionalità AI corrette lavorino in perfetta sinergia e in tempo reale.

Poly.ai + Journey.ai + Avaya Infinity

Utilizza la Voice AI conversazionale per gestire le richieste più comuni, guidando successivamente i clienti nel completamento sicuro del pagamento e preservando il contesto dall'inizio alla fine. 

Poly.ai, Journey.ai, Avaya Infinity logos
Risorse

Scopri un'orchestrazione aperta e basata su protocolli, che garantisce maggiore flessibilità e controllo

White Paper

L'importanza di un approccio aperto all'AI

Scopri perché l'agilità, l'innovazione e il valore aziendale legati all'Intelligenza Artificiale dipendono dalla capacità di superare gli ecosistemi chiusi (walled garden) dei fornitori CCaaS tradizio...
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Video

Rethinking the partner ecosystem: Open & curated

Choosing the relationships that build greater trust with Avaya CEO, Patrick Dennis
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White Paper

Model Context Protocol: uno status report per i leader della CX enterprise

Scopri come l'orchestrazione aperta dell'AI sta ridisegnando il contact center e perché Avaya Infinity è progettata per affrontare le sfide del futuro.

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Video

Governance by design: The Databricks partnership

Bringing enterprise grade security to our platform with Avaya CEO, Patrick Dennis
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Laptop with Avaya illustration