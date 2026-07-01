AVAYA INFINITY®

テクノロジーパートナーエコシステム

オープンでAI対応のアーキテクチャ。信頼できるデータガバナンス。エンタープライズカスタマーエクスペリエンスのための検証済みのテクノロジーパートナー統合。Infinityは、セルフサービス、エージェントアシスト、セキュアトランザクション、エンタープライズワークフロー全体で適切な機能をオーケストレーションし、1つのインタラクションから次のインタラクションまで、よりコネクテッドでパーソナライズされたエクスペリエンスを生み出します。ユースケースを見る

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Infinite ecosystem Illustration

コンテキストをつなぎ、データを管理し、エンタープライズCXを拡張するために構築

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厳選されたパートナー統合

Avaya Infinityを補完するために設計されたエコシステムを通じて、戦略的エンタープライズプラットフォームと専門AIパートナーを結び付けます。

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MCPによるオープンオーケストレーション

カスタマージャーニー全体でコンテキストを伝達するように設計されたオープンアーキテクチャで、AIモデル、システム、ワークフローを接続します。

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信頼できるデータガバナンス

エコシステム全体で、より強力なガバナンス、アクセス制御、データ整合性により、AIと顧客データを統合します。

Avaya Innovation Hub：精査・検証済みのパートナー統合

Avaya Infinityプラットフォームはオープンな設計となっており、AI採用へのアプローチにおいて、マルチベンダーの柔軟性と運用オーケストレーションを組織に提供します。Avaya Innovation Hub は、パートナー統合が高レベルのエンタープライズ即応性を達成していることを保証し、追加の検証レイヤーを提供します。

  • 技術的検証 – アバイアのラボプロセスを経て厳選されたパートナー
  • データ相互性 – 完全なコンテキストを保持するために Infinityに共有されるインタラクションデータ
  • 統合が容易 – カスタム作業を削減する検証済みのソリューション
  • 導入の迅速化 – AIツールに対する自信を組織に与えるテストと文書化


イノベーションハブは、精査され、成長を続けるエコシステムを紹介しています。Avaya Infinityを補完する専門的な機能を持つ、当社が選んだパートナーをいくつかご紹介します。

Cresta logo

Cresta

エージェントパフォーマンスをサポートするリアルタイムのAIコーチング、会話インテリジェンス、インタラクション後の洞察。

Poly.ai logo

Poly.ai

セルフサービスの自動化とコールコンテインメントの改善に役立つ、自然な会話音声AI。

Journey.ai logo

Journey.ai

安全な支払いと規制されたワークフローのサポートにより、顧客とのやりとりにおける機密データの露出を低減します。

Eleven Labs logo

ElevenLabs

高忠実度の生成AIの音声と音声合成により、自然なサウンドを実現し、AIと人間の相互作用をシームレスに感じさせます。

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「AIパートナーがエンタープライズCXに対応する準備ができている条件とは？ 当社の顧客のような顧客にとって、AIパートナーの評価は、デモの品質や単一のユースケースの強みにとどまりません。」

– Tony Lama（アバイアソフトウェア担当 SVP 兼ゼネラルマネージャー）

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Tony Lama

エンタープライズテクノロジーアライアンス：チームがすでに使用しているプラットフォームとの統合

Avaya Infinityは、主要なエンタープライズプラットフォームと統合して、コラボレーション、顧客データ、AI、運用上の洞察をエクスペリエンス全体で接続します。

Microsoft logo

Microsoft

Azure AI、Dynamics 365、Teams などの Microsoft テクノロジーを使用して、コラボレーション、CRMコンテキスト、AI を活用した知識を接続できます。

Google logo

Google

Avaya Infinityを通じてオーケストレーションされた言語、音声、分析のユースケース向けのエクスペリエンスに、Google CloudとCCAIの機能を取り入れます。

Salesforce logo

Salesforce

Infinityエコシステムに統合されたSalesforceにより、カスタマージャーニー全体でCRMコンテキストとワークフローの可視性を拡張します。

Verint logo

Verint

Verintを使用すると、ワークフローを自動化するAIを活用したボットでコンタクトセンターのコストを削減し、CXを向上させることができます。数週間で測定可能な ROI。

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オープン オーケストレーション

ベンダーロックインなしでコンテキストを接続

Avaya Infinityは、オープンAIとオーケストレーション戦略をサポートするように設計されています。Model Context Protocol（MCP）を通じて、組織はAIモデル、エンタープライズシステム、ワークフローをリアルタイムで接続できるため、コンテキストは分離されたツールに閉じ込められるのではなく、インタラクションとともに移動します。OpenAI、Google Gemini、Anthropic Claude、将来のモデルなど、Infinityは、単一ベンダーのアプローチを強制することなく、ジャーニー全体で適切な機能を調整するのに役立ちます。

Claude, OpenAI and Gemini logos over MCP and Infinity logo

オープンスタンダードが重要

Avayaは Agentic AI Foundation（AAIF） のメンバーです（新しいタブで開きます）。AAIFは、MCPのガバナンスとAI標準の作成を支援するLinux Foundationのプロジェクトです。AAIFメンバーコミュニティは、連携して断片化を減らし、相互運用性を改善し、エージェントAI全体でオープンプロトコルを前進させる組織をまとめることで、エコシステムをさらに広げます。

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Agentic AI Foundation Logo
信頼できるデータガバナンス

AIライフサイクル全体でエンタープライズ データを管理する

システムとデータが接続されると、ガバナンスが重要になります。AvayaはDatabricksと提携し、エコシステム全体のより強力な監視、アクセス制御、データ整合性をサポートすることで、企業がより大きな自信を持ってAIイニシアチブを前進させることを可能にします。信頼できるガバナンスは、組織がコントロールを失うことなくコンテキストリッチなカスタマーエクスペリエンスを拡張するのに役立ちます。

  • AIライフサイクル全体にわたるデータの管理
  • アクセス制御と監視の強化
  • より信頼できるAIの成果をサポート
Databricks logo

設計によるガバナンス：Databricksとのパートナーシップ


AIシステムがエンタープライズデータにアクセスするようになると、ガバナンスは不可欠になります。アバイアのCEOであるPatrick Dennisが、Databricksとのパートナーシップが、組織が自信を持って前進できるように、最初からセキュリティとパフォーマンスの説明責任をAvaya Infinityに組み込むように設計されている理由を説明します。

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Governance by Design
選択されたユースケース

エコシステムの実際の連携方法

エコシステムの価値は、孤立した統合にはありません。Avaya Infinityは、顧客とエージェントのワークフロー全体でコンテキストを伝達するのに役立つため、適切なシステム、データ、AI機能がその場で連携して機能します。

Poly.ai + Journey.ai + Avaya Infinity

会話型音声AIを使用して一般的なリクエストを処理し、コンテキストを最初から最後まで維持しながら、安全な支払いの完了を顧客に案内します。

Poly.ai, Journey.ai, Avaya Infinity logos
リソース

柔軟性と制御性を高めたオープンなプロトコルベースのオーケストレーションをご覧ください

White Paper

AIにオープンであることの重要性

AIの俊敏性、イノベーション、企業価値が、従来のCCaaSベンダーの囲い込みから抜け出すことにかかっている理由をご覧ください。

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Video

Rethinking the partner ecosystem: Open & curated

Choosing the relationships that build greater trust with Avaya CEO, Patrick Dennis
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White Paper

モデルコンテキストプロトコル：エンタープライズカスタマーエクスペリエンスリーダー向けのステータスレポート

オープンAIオーケストレーションがコンタクトセンターをどのように再構築しているか、またAvaya Infinityが次に備えて構築されている理由をご覧ください。

ホワイトペーパーを読む

Video

Governance by design: The Databricks partnership

Bringing enterprise grade security to our platform with Avaya CEO, Patrick Dennis
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貴社のビジネスを中心としたAvaya Infinityエコシステムの構築

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Laptop with Avaya illustration