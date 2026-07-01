Avaya Infinityプラットフォームはオープンな設計となっており、AI採用へのアプローチにおいて、マルチベンダーの柔軟性と運用オーケストレーションを組織に提供します。Avaya Innovation Hub は、パートナー統合が高レベルのエンタープライズ即応性を達成していることを保証し、追加の検証レイヤーを提供します。

技術的検証 – アバイアのラボプロセスを経て厳選されたパートナー

– アバイアのラボプロセスを経て厳選されたパートナー データ相互性 – 完全なコンテキストを保持するために Infinityに共有されるインタラクションデータ

– 完全なコンテキストを保持するために Infinityに共有されるインタラクションデータ 統合が容易 – カスタム作業を削減する検証済みのソリューション

– カスタム作業を削減する検証済みのソリューション 導入の迅速化 – AIツールに対する自信を組織に与えるテストと文書化



イノベーションハブは、精査され、成長を続けるエコシステムを紹介しています。Avaya Infinityを補完する専門的な機能を持つ、当社が選んだパートナーをいくつかご紹介します。