コンテキストをつなぎ、データを管理し、エンタープライズCXを拡張するために構築
厳選されたパートナー統合
Avaya Infinityを補完するために設計されたエコシステムを通じて、戦略的エンタープライズプラットフォームと専門AIパートナーを結び付けます。
MCPによるオープンオーケストレーション
カスタマージャーニー全体でコンテキストを伝達するように設計されたオープンアーキテクチャで、AIモデル、システム、ワークフローを接続します。
信頼できるデータガバナンス
エコシステム全体で、より強力なガバナンス、アクセス制御、データ整合性により、AIと顧客データを統合します。
Avaya Innovation Hub：精査・検証済みのパートナー統合
Avaya Infinityプラットフォームはオープンな設計となっており、AI採用へのアプローチにおいて、マルチベンダーの柔軟性と運用オーケストレーションを組織に提供します。Avaya Innovation Hub は、パートナー統合が高レベルのエンタープライズ即応性を達成していることを保証し、追加の検証レイヤーを提供します。
- 技術的検証 – アバイアのラボプロセスを経て厳選されたパートナー
- データ相互性 – 完全なコンテキストを保持するために Infinityに共有されるインタラクションデータ
- 統合が容易 – カスタム作業を削減する検証済みのソリューション
- 導入の迅速化 – AIツールに対する自信を組織に与えるテストと文書化
イノベーションハブは、精査され、成長を続けるエコシステムを紹介しています。Avaya Infinityを補完する専門的な機能を持つ、当社が選んだパートナーをいくつかご紹介します。
「AIパートナーがエンタープライズCXに対応する準備ができている条件とは？ 当社の顧客のような顧客にとって、AIパートナーの評価は、デモの品質や単一のユースケースの強みにとどまりません。」
– Tony Lama（アバイアソフトウェア担当 SVP 兼ゼネラルマネージャー）
エンタープライズテクノロジーアライアンス：チームがすでに使用しているプラットフォームとの統合
Avaya Infinityは、主要なエンタープライズプラットフォームと統合して、コラボレーション、顧客データ、AI、運用上の洞察をエクスペリエンス全体で接続します。
Microsoft
Azure AI、Dynamics 365、Teams などの Microsoft テクノロジーを使用して、コラボレーション、CRMコンテキスト、AI を活用した知識を接続できます。
Avaya Infinityを通じてオーケストレーションされた言語、音声、分析のユースケース向けのエクスペリエンスに、Google CloudとCCAIの機能を取り入れます。
Salesforce
Infinityエコシステムに統合されたSalesforceにより、カスタマージャーニー全体でCRMコンテキストとワークフローの可視性を拡張します。
Verint
Verintを使用すると、ワークフローを自動化するAIを活用したボットでコンタクトセンターのコストを削減し、CXを向上させることができます。数週間で測定可能な ROI。
ベンダーロックインなしでコンテキストを接続
Avaya Infinityは、オープンAIとオーケストレーション戦略をサポートするように設計されています。Model Context Protocol（MCP）を通じて、組織はAIモデル、エンタープライズシステム、ワークフローをリアルタイムで接続できるため、コンテキストは分離されたツールに閉じ込められるのではなく、インタラクションとともに移動します。OpenAI、Google Gemini、Anthropic Claude、将来のモデルなど、Infinityは、単一ベンダーのアプローチを強制することなく、ジャーニー全体で適切な機能を調整するのに役立ちます。
オープンスタンダードが重要
Avayaは Agentic AI Foundation（AAIF） のメンバーです（新しいタブで開きます）。AAIFは、MCPのガバナンスとAI標準の作成を支援するLinux Foundationのプロジェクトです。AAIFメンバーコミュニティは、連携して断片化を減らし、相互運用性を改善し、エージェントAI全体でオープンプロトコルを前進させる組織をまとめることで、エコシステムをさらに広げます。
AIライフサイクル全体でエンタープライズ データを管理する
システムとデータが接続されると、ガバナンスが重要になります。AvayaはDatabricksと提携し、エコシステム全体のより強力な監視、アクセス制御、データ整合性をサポートすることで、企業がより大きな自信を持ってAIイニシアチブを前進させることを可能にします。信頼できるガバナンスは、組織がコントロールを失うことなくコンテキストリッチなカスタマーエクスペリエンスを拡張するのに役立ちます。
- AIライフサイクル全体にわたるデータの管理
- アクセス制御と監視の強化
- より信頼できるAIの成果をサポート
設計によるガバナンス：Databricksとのパートナーシップ
AIシステムがエンタープライズデータにアクセスするようになると、ガバナンスは不可欠になります。アバイアのCEOであるPatrick Dennisが、Databricksとのパートナーシップが、組織が自信を持って前進できるように、最初からセキュリティとパフォーマンスの説明責任をAvaya Infinityに組み込むように設計されている理由を説明します。
エコシステムの実際の連携方法
エコシステムの価値は、孤立した統合にはありません。Avaya Infinityは、顧客とエージェントのワークフロー全体でコンテキストを伝達するのに役立つため、適切なシステム、データ、AI機能がその場で連携して機能します。
- 安全な支払い完了を伴う音声セルフサービス
- エージェントによるCRMコンテキストのサポート
- カスタマージャーニー全体で管理されるAI
Poly.ai + Journey.ai + Avaya Infinity
会話型音声AIを使用して一般的なリクエストを処理し、コンテキストを最初から最後まで維持しながら、安全な支払いの完了を顧客に案内します。
Cresta + Microsoft + Avaya Infinity
リアルタイムのエージェントガイダンスと顧客およびワークフローコンテキストを組み合わせて、より迅速で情報に基づいたサービスインタラクションをサポートします。
Databricks + オープンエコシステム + Avaya Infinity
データガバナンス、オーケストレーション、パートナーテクノロジーを、エンタープライズAI向けのより制御されたアーキテクチャに統合します。
柔軟性と制御性を高めたオープンなプロトコルベースのオーケストレーションをご覧ください
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モデルコンテキストプロトコル：エンタープライズカスタマーエクスペリエンスリーダー向けのステータスレポート
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