La plataforma Avaya Infinity está abierta por diseño para proporcionar a las organizaciones flexibilidad de múltiples proveedores y orquestación operativa en su enfoque de adopción de la IA. El Centro de Innovación de Avaya proporciona una capa adicional de validación, lo que garantiza que las integraciones de socios han alcanzado un alto nivel de preparación empresarial.

Validación técnica: socios seleccionados que han pasado por el proceso de laboratorio de Avaya

Reciprocidad de datos: datos de interacción que se comparten de nuevo en Infinity para preservar el contexto completo

Integración más sencilla: soluciones validadas que reducen el trabajo personalizado

Adopción más rápida: pruebas y documentación que dan a las organizaciones confianza en sus herramientas de IA

El Centro de Innovación muestra un ecosistema probado y en crecimiento. Aquí presentamos varios socios que hemos seleccionado y queremos destacar, con capacidades especializadas que son un complemento de Avaya Infinity.