Ecosistema de socios tecnológicos
Arquitectura abierta, preparada para la IA. Gobernanza de datos de confianza. Integraciones validadas de socios tecnológicos para la experiencia del cliente empresarial. Infinity orquesta las capacidades adecuadas en autoservicio, asistencia a agentes, transacciones seguras y flujos de trabajo empresariales, creando experiencias más conectadas y personalizadas de una interacción a la siguiente. Explora casos de uso
Creado para conectar el contexto, gobernar los datos y ampliar la experiencia del cliente empresarial
Integraciones de socios seleccionadas
Conecta plataformas empresariales estratégicas y socios de IA especializados a través de un ecosistema diseñado para complementar Avaya Infinity.
Orquestación abierta con el MCP
Conecta modelos, sistemas y flujos de trabajo de IA a través de una arquitectura abierta diseñada para llevar el contexto durante todo el recorrido del cliente.
Gobernanza de datos de confianza
Integra la IA y los datos de los clientes con una gobernanza más sólida, controles de acceso e integridad de los datos en todo el ecosistema.
Centro de Innovación de Avaya: integraciones de socios examinadas y validadas
La plataforma Avaya Infinity está abierta por diseño para proporcionar a las organizaciones flexibilidad de múltiples proveedores y orquestación operativa en su enfoque de adopción de la IA. El Centro de Innovación de Avaya proporciona una capa adicional de validación, lo que garantiza que las integraciones de socios han alcanzado un alto nivel de preparación empresarial.
- Validación técnica: socios seleccionados que han pasado por el proceso de laboratorio de Avaya
- Reciprocidad de datos: datos de interacción que se comparten de nuevo en Infinity para preservar el contexto completo
- Integración más sencilla: soluciones validadas que reducen el trabajo personalizado
- Adopción más rápida: pruebas y documentación que dan a las organizaciones confianza en sus herramientas de IA
El Centro de Innovación muestra un ecosistema probado y en crecimiento. Aquí presentamos varios socios que hemos seleccionado y queremos destacar, con capacidades especializadas que son un complemento de Avaya Infinity.
Cresta
Coaching de IA en tiempo real, inteligencia de conversación y perspectivas después de la interacción para respaldar el rendimiento de los agentes.
Poly.ai
IA de voz conversacional con sonido natural que ayuda a automatizar el autoservicio y mejorar la contención de las llamadas.
Journey.ai
Soporte de flujo de trabajo regulado y pago seguro que ayuda a reducir la exposición de datos confidenciales durante las interacciones con los clientes.
ElevenLabs
Síntesis generativa de voz y habla de IA de alta fidelidad que suena natural y hace que las interacciones entre IA y humanos se sientan fluidas.
«¿Qué hace que un socio de IA esté listo para la experiencia del cliente empresarial? Para clientes como los nuestros, evaluar a un socio de IA va más allá de la calidad de una demostración o la solidez de un solo caso de uso».
– Tony Lama, vicepresidente sénior y director general de Avaya Software
Alianzas tecnológicas empresariales: integraciones con las plataformas que sus equipos ya utilizan
Avaya Infinity se integra con las principales plataformas empresariales para conectar la colaboración, los datos de los clientes, la IA y la información operativa en toda la experiencia.
Microsoft
Conecte la colaboración, el contexto de CRM y el conocimiento impulsado por IA con tecnologías de Microsoft como Azure AI, Dynamics 365 y Teams.
Incorpore las capacidades de Google Cloud y CCAI a la experiencia para casos de uso de lenguaje, voz y análisis orquestados a través de Avaya Infinity.
Salesforce
Amplíe el contexto de CRM y la visibilidad del flujo de trabajo en todo el recorrido del cliente con Salesforce integrado en el ecosistema de Infinity.
Verint
Reduce con Verint los costes del Contact Center y eleve la experiencia del cliente con bots con IA que automatizan los flujos de trabajo. ROI medible en semanas.
Conectar el contexto sin dependencia de un proveedor
Avaya Infinity está diseñado para respaldar una estrategia abierta de IA y orquestación. Gracias al Model Context Protocol (MCP), las organizaciones pueden conectar modelos de IA, sistemas empresariales y flujos de trabajo en tiempo real para que el contexto se mueva con la interacción en lugar de quedar atrapado en herramientas aisladas. Tanto si su empresa utiliza OpenAI, Google Gemini, Anthropic Claude o modelos futuros, Infinity ayuda a orquestar las capacidades adecuadas durante todo el recorrido sin forzar un enfoque de un solo proveedor.
Los estándares abiertos importan
Avaya es miembro de Agentic AI Foundation (AAIF), en una nueva pestaña, el proyecto de la Linux Foundation que ayuda a gobernar el MCP y crear estándares de IA. La comunidad de miembros de la AAIF amplía aún más el ecosistema al reunir a organizaciones que colaboran para reducir la fragmentación, mejorar la interoperabilidad y hacer que avancen los protocolos abiertos en toda la Agentic AI.
Gestionar los datos empresariales durante todo el ciclo de vida de la IA
Una vez que los sistemas y los datos están conectados, la gobernanza se vuelve fundamental. Avaya se asocia con Databricks para respaldar una supervisión más sólida, un control del acceso y la integridad de los datos en todo el ecosistema, de modo que las empresas puedan impulsar las iniciativas de IA con mayor confianza. La gobernanza de confianza ayuda a las organizaciones a escalar la experiencia del cliente rica en contexto sin perder el control.
- Gestionar los datos durante el ciclo de vida de la IA
- Reforzar los controles de acceso y la supervisión
- Respaldar resultados de IA más fiables
Gobernanza desde el diseño: la asociación con Databricks
A medida que los sistemas de IA obtienen acceso a los datos empresariales, la gobernanza se vuelve innegociable. Patrick Dennis, CEO de Avaya, explica por qué la asociación con Databricks se diseñó para integrar la responsabilidad en materia de seguridad y rendimiento en Avaya Infinity desde el principio, para que las organizaciones puedan avanzar con confianza.
Cómo se articula el ecosistema en la práctica
El valor del ecosistema no está en las integraciones aisladas. Está en cómo ayuda Avaya Infinity a llevar el contexto a los flujos de trabajo de clientes y agentes, para que los sistemas, datos y capacidades de IA adecuados trabajen juntos en el momento.
- Autoservicio de voz con finalización segura de los pagos
- Asistencia al agente con el contexto del CRM
- IA con gobernanza durante todo el recorrido del cliente
Poly.ai + Journey.ai + Avaya Infinity
Utilice la IA de voz conversacional para gestionar solicitudes comunes y guíe luego a los clientes a través de la finalización segura de los pagos mientras preserva el contexto de principio a fin.
Cresta + Microsoft + Avaya Infinity
Combine la orientación del agente en tiempo real con el contexto del cliente y el flujo de trabajo para respaldar interacciones de servicio más rápidas e informadas.
Databricks + ecosistema abierto + Avaya Infinity
Reúna la gobernanza de datos, la orquestación y las tecnologías de socios en una arquitectura más controlada para la IA empresarial.
Descubre la orquestación abierta basada en protocolos con mayor flexibilidad y control
White Paper
La importancia de estar abiertos para la IA
Descubre por qué la agilidad, la innovación y el valor empresarial de la IA dependen de escapar de los jardines amurallados de los proveedores de CCaaS heredados.
Video
Repensar el ecosistema de socios: abierto y seleccionado
Elegir las relaciones que generan mayor confianza con el CEO de Avaya, Patrick Dennis
White Paper
El Model Context Protocol: un informe de estado para los líderes de la experiencia del cliente empresarial
Descubre cómo la orquestación de IA abierta está remodelando el Contact Center y por qué Avaya Infinity está diseñado para lo que está por venir.