Verint Engage 2026 : Chris Royer d'Avaya décrypte l'innovation IA et l'architecture ouverte

Retrouvez l'échange entre Stu Goldstein (Verint) et Chris Royer (Avaya) autour des dernières innovations de la plateforme Avaya Infinity®. Lors de cette interview réalisée au « Blue Lounge » de Verint Engage, Chris explique comment l'architecture ouverte d'Infinity offre aux clients des solutions d'une grande flexibilité, avec des déploiements cloud, sur site (on-premise) ou hybrides. La discussion aborde également les récentes évolutions stratégiques de Verint, notamment son acquisition par Thoma Bravo et sa fusion avec Calabrio, consolidant ainsi notre partenariat historique avec ces deux acteurs. Enfin, ils reviennent sur notre nouvelle alliance avec Databricks et mettent en lumière les innovations en matière d'IA qui offrent aux entreprises les outils nécessaires pour mesurer précisément leur performance et leur retour sur investissement (ROI).

