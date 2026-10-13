Verint Engage 2026: Chris Royer von Avaya spricht über KI-Innovationen und offene Architektur

Hören Sie sich an, was Stu Goldstein von Verint und Chris Royer von Avaya über Innovationen innerhalb der Avaya Infinity® Plattform zu sagen haben. In der Interviewrunde „Verint Engage Blue Lounge“ hebt Chris hervor, dass die offene Architektur von Infinity den Kunden flexible Lösungen bietet, darunter Cloud-, On-Premise- und Hybrid-Optionen. In der Konversation werden auch die jüngsten Entwicklungen bei Verint thematisiert, darunter die Übernahme durch Thoma Bravo und die Fusion mit Calabrio, wodurch unsere langjährige Partnerschaft mit beiden Unternehmen weiter ausgebaut wird. Außerdem sprechen wir über eine neue Partnerschaft mit Databricks und stellen KI-Innovationen in den Vordergrund, die es Unternehmen ermöglichen, Leistung und ROI effektiv zu messen