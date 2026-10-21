Ascolta Stu Goldstein di Verint e Chris Royer di Avaya mentre discutono le innovazioni all’interno della piattaforma Avaya Infinity®. Durante la sessione di interviste Verint Engage Blue Lounge, Chris evidenzia come l’architettura aperta di Infinity offra ai clienti soluzioni flessibili, tra cui opzioni cloud, on-premise e ibride. La conversazione tocca anche i recenti progressi di Verint, inclusa la sua acquisizione da parte di Thoma Bravo e la fusione con Calabrio, che rafforzano la nostra partnership di lunga data con queste due aziende. Parliamo anche di una nuova partnership con Databricks e sottolineiamo le innovazioni nell’IA che forniscono alle aziende gli strumenti per misurare efficacemente prestazioni e ROI.