Verint Engage 2026: Chris Royer de Avaya analiza la innovación de IA y la arquitectura abierta

Escuche a Stu Goldstein de Verint y Chris Royer de Avaya mientras analizan las innovaciones dentro de la plataforma Avaya Infinity®. Durante la sesión de entrevistas de Verint Engage Blue Lounge, Chris destaca cómo la arquitectura abierta de Infinity ofrece a los clientes soluciones flexibles, incluidas opciones en la nube, en las instalaciones e híbridas. La conversación también aborda los avances recientes en Verint, incluida su adquisición por parte de Thoma Bravo y la fusión con Calabrio, lo que refuerza nuestra larga asociación con ambas compañías. También analizamos una nueva asociación con Databricks y enfatizamos las innovaciones de IA que brindan a las empresas las herramientas para medir el rendimiento y el retorno de la inversión de manera efectiva.