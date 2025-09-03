walter services setzt Benchmark für positive Kundenerlebnisse

Produkt und Preis rücken in der Erlebniswirtschaft immer mehr in den Hintergrund. Stattdessen entscheidet künftig vor allem eine exzellente Kundenerfahrung über den Unternehmenserfolg. Als einer der bundesweit führenden Anbieter für Customer Services unter-stützt die walter services GmbH Unternehmen bei der passgenauen Kundenansprache. Die dafür erforderliche Technik kommt seit rund 25 Jahren aus dem Hause Avaya. Mit der Omnichannel-Plattform Avaya Oceana stellt der Contactcenter-Dienstleister jetzt die Weichen für kanalübergreifende Service Excellence.

Ist Deutschland wirklich immer noch eine Servicewüste? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Während Verbraucher bei Erlebnissen mit dem Kundenservice durchaus Optimierungspotenzial sehen, schätzt die Mehrheit der Unternehmen ihre Servicequalität recht hoch ein. Laut Dr. Benjamin Helbig, Chief Information Officer (CIO) der walter services GmbH, liegt diese Diskrepanz vor allem an der unterschiedlichen Erwartungshaltung der beiden Parteien: „Kunden wünschen sich multimodale, personalisierte Services, Unternehmen fokussieren sich dagegen vor allem darauf, Servicequalität und Erreichbarkeit sicherzustellen.“ Damit allein lasse sich künftig aber kein Blumentopf gewinnen. Stattdessen gelte es, Informationen aus unterschiedlichen Kanälen gezielt zusammenzuführen und so den Weg zu erstklassigen Kundenerlebnissen zu ebnen.