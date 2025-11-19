sgd – Deutschlands führende Fernschule: Intensive Studienbetreuung aus der Cloud

„Höchste Verfügbarkeit der Telefonielösung und optimale Auslastung des Contact-Centers sind für uns geschäftskritisch“, sagt Timo Rick, Leiter IT bei der sgd. „Denn wir unterscheiden uns vor allem durch unsere intensive Beratungsleistung von den Wettbewerbern im Markt. Jede Minute Ausfall kann uns potenzielle Kund:innen kosten oder unseren Kursteilnehmenden schaden.

2019 ist die sgd in neue Räumlichkeiten nach Darmstadt umgezogen. Dieser physische Umzug wurde dazu genutzt, auch die technologische Seite der Telekommunikation zu hinterfragen. „Gesetzt war dabei eine Umstellung auf eine Kollaborationslösung aus der Cloud“, fährt Rick fort, „also auf eine digitale Plattform mit kostengünstigeren, flexibleren und leistungsfähigeren Möglichkeiten für die Telekommunikation.“ Nach einem Auswahlverfahren unter mehreren Anbietern entschied sich die sgd noch 2019, den bislang im Haus betriebenen Lösungen von Avaya, IP Office für die Telefonie und Customer Interaction Express als Contact-Center, die Treue zu halten, die beiden Lösungen jedoch auf die Technologieplattform Avaya OneCloud MidMarket zu migrieren.

Seitdem betreibt Avaya die Private-Cloud-Plattform der sgd im Rechenzentrum des Partners QSC in Nürnberg und ist zudem für den Service und die Wartung der Applikationen zuständig. Carrier-seitig verfügt die sgd nach dem Umstieg auf die Cloud- Plattform über zwei getrennte Hauseinführungen. Zum einen unterhält Avaya über den Carrier-Service Eco SIP Premium von Avaya eine 10-Mbps-Anbindung der sgd mit dem Rechenzentrum. Für größere Unabhängigkeit und um die Voraussetzungen für höchste Verfügbarkeit zu schaffen, hat die sgd zusätzlich über einen Drittanbieter eine zweite, redundante Anbindung von 50 SIP-Sprachkanälen mit Flatrate geschaffen.