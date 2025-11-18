G-Star RAW
Der globale Einzelhändler G-Star vereinheitlicht die Mitarbeiter- und Kundenkommunikation auf dem Weg zur digitalen Transformation
Übersicht
G-Star, auch bekannt als G-Star RAW, ist ein niederländisches Unternehmen und eine der renommiertesten Modemarken der Welt. Angefangen hat G-Star mit Jeans. Mittlerweile führt die Marke eine Vielzahl verschiedener Produkte für jeden Styling-Bedarf. In einem einigen Shop gibt es einzigartige Designs rund um Kleidung, Schuhe, Brillen und Accessoires. Der Hauptsitz von G-Star befindet sich in Amsterdam, weltweit gibt es mehrere Niederlassungen und zahlreiche Geschäfte.
Herausforderung
- Veraltete und uneinheitliche Telefonsysteme
- Bedarf an einer zuverlässigen Kommunikationsplattform für mehrere Standorte
- Ein kleines IT-Team, das mehr Zeit benötigte, um sich auf Initiativen mit höherer Priorität zu konzentrieren
- Zusätzliche Kosten und IT-Belastung durch die Wartung von Hardware und Lizenzen
Ergebnisse
- Umstellung von einem alten Telefonsystem auf eine flexible, funktionsreiche, cloudbasierte Lösung, die Anrufe, Messaging, Meetings und mehr Zusammenarbeit ermöglicht
- Verbesserte Markenreputation durch stets verfügbaren, zuverlässigen Kundensupport
- Eine intuitive Verwaltungsoberfläche, die der IT-Abteilung die Arbeit erleichtert
- Kosteneinsparungen durch ein flexibles monatliches Abonnementmodell
Lösungen
- Avaya UCaaS
- Avaya Cloud Office® by RingCentral
Umfassende cloudbasierte Kommunikationsfunktionen
Als eine der beliebtesten Bekleidungsmarken der Welt erhält G-Star täglich eine enorme Anzahl von Anrufen von Kunden, Partnern, Investoren, Mitarbeitern und anderen Stakeholdern mit unterschiedlichsten Fragen, von der Gehaltsabrechnung bis zu Rückgabekonditionen.
Das veranlasste G-Star, seine alten Telefonsysteme durch Avaya Cloud Office® by RingCentral zu ersetzen, um umfassende, cloudbasierte Kommunikationsfunktionen, eine einfache Konnektivität über alle globalen Standorte hinweg, Benutzerfreundlichkeit und eine einfachere Verwaltung zu ermöglichen – das alles im Rahmen eines flexiblen Verbrauchsmodells, das die monatlichen IT-Ausgaben senkte.
Als Public-Cloud-Lösung wird Avaya Cloud Office immer auf dem neuesten Stand gehalten, mit neuen Funktionen und ohne Hardware-Churn oder schwierige Upgrades.
"Die Qualität des Supports, den wir von Avaya erhalten haben – und noch erhalten – ist sehr gut, und die Gesamtbetriebskosten liegen unter dem, was wir für den Betrieb unseres alten Telefonsystems bezahlt hatten. Hinzu kommt, dass uns der Name Avaya erhalten bleibt. Das System wird zuverlässig und leistungsstark sein – und unsere Teams sind mit Avaya vertraut, da sie schon so lange ein Avaya-Telefonsystem verwenden. Alles sieht ähnlich aus und lässt sich ähnlich handhaben, was weniger Unterbrechungen während der Arbeit bedeutet, wenn man Mitarbeiter dafür schult, wie sie das neue System verwenden.“ sagt Edwin Blaak, IT-Manager, G-Star
Avaya Cloud Office bietet die dringend benötigte Flexibilität
Zuvor nutzte G-Star ein uneinheitliches, nicht aktuelles und fragmentiertes Kommunikationsumfeld mit begrenzten Ressourcen und limitierter Qualität.
G-Star benötigte eine einfachere Konnektivität über alle Standorte hinweg, um Kosteneffizienz zu schaffen. Gleichzeitig sollte die Belastung für das kleine, agile IT-Team reduziert werden. G-Star begann, verschiedene Anbieter zu prüfen, aber als bestehender Avaya-Kunde hatten die Lösungen von Avaya Vorrang. Zu diesem Zeitpunkt entdeckte das Unternehmen Avaya Cloud Office, das zu Avayas Portfolio von UCaaS-Lösungen gehört.
Avaya Cloud Office bietet die dringend benötigte Flexibilität, die G-Star zuvor nicht hatte, was zu einer Steigerung der die Produktivität und der Benutzerzufriedenheit führte. Es gab praktisch keine Unterbrechungen für die Nutzer. Es erfolgte ein Wechsel von einem Hardphone zu einem Softphone auf dem Laptop oder Mobiltelefon. Das sorgte für weniger Arbeitsunterbrechungen.
G-Star war in der Lage, die alten Telefonsysteme zu ersetzen und gleichzeitig die IT-Abteilung bei der internen Hardware-Wartung zu entlasten. Dabei sparte das Unternehmen im Vergleich zu der vorherigen Lösung auch noch Geld.
"Zuvor mussten wir um Mitternacht arbeiten, um Upgrades manuell durchzuführen. Bei Avaya Cloud Office ist alles enthalten. Das bedeutet, dass wir uns auf IT-Initiativen mit höherer Priorität konzentrieren können.“
Marco Warmerdam, Telecom Manager
Kosteneffizienz mit erhöhter Systemleistung
Wie bereits erwähnt, waren die Kosten für Avaya Cloud Office am Ende geringer als das, was G-Star für die Verwaltung und Wartung seiner vorhandenen Telefonsysteme bezahlte. Und bei diesen geringeren Kosten profitiert G-Star auch noch von der höheren Leistung in der Cloud in einer risikoarmen Umgebung
Avaya Cloud Office kann überall und jederzeit von jedem Gerät aus genutzt werden, um Informationen anzuzeigen, Änderungen vorzunehmen und die Kommunikation sicher zu überwachen. IT-Administratoren (oder wer auch immer mit der Verwaltung der Lösung beauftragt ist) können auf einfache Weise Informationen und Büronummern verwalten, einen automatischen Empfangsdienst einrichten, Abrechnungen, allgemeine Nutzung und Guthaben verfolgen sowie flexible Rollen und Berechtigungen erhalten, um sicherzustellen, dass die Kommunikation sicher und bei Bedarf verfügbar bleibt.
Avaya Cloud Office stellt einen wichtigen Schritt in den digitalen Transformationsplänen von G-Star dar, der es Mitarbeitern ermöglicht, überall und jederzeit und mit jedem Gerät flexibel zu kommunizieren, um Kunden besser zu bedienen, produktiver zu arbeiten und die Geschäftsergebnisse zu verbessern – das alles mit geringeren Kosten, weniger Ärger und weniger Kopfschmerzen.
Avaya Cloud Office ist ein wichtiger Schritt in den Plänen zur digitalen Transformation von G-Star.
Über G-Star
Denim. Unsere Leidenschaft. Unser Herzblut. Wir sind nicht irgendeine Denim-Marke. Wir sind RAW. Seit 1989 verschieben wir die Grenzen des Jeansdesigns und erschaffen unsere eigene Denim-Zukunft. Unsere Philosophie heißt Hardcore Denim, mit der wir das Handwerk neu definieren, ausloten und auf ein neues Level bringen. Bis ins kleinste Detail und mit der festen Überzeugung, dass Denim keine Grenzen kennt. Mit Innovation, Nachhaltigkeit und Kreativität wollen wir wegweisende Styles kreieren und Branchenstandards verändern, während wir gleichzeitig ständig versuchen, unsere Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu verbessern.