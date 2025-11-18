Als eine der beliebtesten Bekleidungsmarken der Welt erhält G-Star täglich eine enorme Anzahl von Anrufen von Kunden, Partnern, Investoren, Mitarbeitern und anderen Stakeholdern mit unterschiedlichsten Fragen, von der Gehaltsabrechnung bis zu Rückgabekonditionen.

Das veranlasste G-Star, seine alten Telefonsysteme durch Avaya Cloud Office® by RingCentral zu ersetzen, um umfassende, cloudbasierte Kommunikationsfunktionen, eine einfache Konnektivität über alle globalen Standorte hinweg, Benutzerfreundlichkeit und eine einfachere Verwaltung zu ermöglichen – das alles im Rahmen eines flexiblen Verbrauchsmodells, das die monatlichen IT-Ausgaben senkte.

Als Public-Cloud-Lösung wird Avaya Cloud Office immer auf dem neuesten Stand gehalten, mit neuen Funktionen und ohne Hardware-Churn oder schwierige Upgrades.

"Die Qualität des Supports, den wir von Avaya erhalten haben – und noch erhalten – ist sehr gut, und die Gesamtbetriebskosten liegen unter dem, was wir für den Betrieb unseres alten Telefonsystems bezahlt hatten. Hinzu kommt, dass uns der Name Avaya erhalten bleibt. Das System wird zuverlässig und leistungsstark sein – und unsere Teams sind mit Avaya vertraut, da sie schon so lange ein Avaya-Telefonsystem verwenden. Alles sieht ähnlich aus und lässt sich ähnlich handhaben, was weniger Unterbrechungen während der Arbeit bedeutet, wenn man Mitarbeiter dafür schult, wie sie das neue System verwenden.“ sagt Edwin Blaak, IT-Manager, G-Star