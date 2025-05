Non c'è stata praticamente nessuna interruzione delle attività durante il training degli utenti sulla nuova soluzione. I dipendenti sono passati da un telefono fisso a un softphone sui loro laptop o telefoni cellulari. Questo ha garantito il normale svolgimento delle attività senza praticamente interruzioni significative del lavoro.

G-Star ha potuto così sostituire il suo sistema telefonico ormai obsoleto, alleggerendo al contempo l'onere dell'IT di supportare l'hardware internamente e risparmiando costi rispetto alla precedente configurazione telefonica on-prem.

"La qualità del supporto che abbiamo ricevuto - e che tuttora riceviamo - da Avaya è molto apprezzata, e il TCO era inferiore a quello che pagavamo per gestire il nostro sistema telefonico tradizionale. Inoltre, abbiamo mantenuto il brand Avaya. Sappiamo che il sistema sarà affidabile e performante, i nostri team conoscono bene Avaya avendo già utilizzato un sistema telefonico Avaya per molto tempo. Tutto va in continuità, con solo minime interruzioni durante la giornata lavorativa per formare i dipendenti sull’utilizzo del nuovo sistema” ha detto Edwin Blaak, IT Manager, G-Star.

In passato G-Star supportava un ambiente di comunicazione eterogeneo, non completamente aggiornato e molto diversificato, con risorse limitate. G-Star aveva bisogno di una connettività più semplice in tutte le sedi e di creare efficienza nei costi, riducendo al contempo l'onere sui compiti più operativi per un team IT molto snello al quale veniva richiesto di focalizzarsi anche su altre priorità.

In quanto soluzione di cloud pubblico, Avaya Cloud Office è sempre aggiornato, con nuove funzionalità, senza necessità di sostituzioni di hardware o di aggiornamenti impegnativi.

G-Star ha valutato diversi fornitori, ma ha dato priorità alle soluzioni Avaya in quanto già cliente di soluzioni on-premise Avaya. È stato allora che l'organizzazione ha scoperto Avaya Cloud Office, soluzione del portafoglio UCaaS di Avaya.

Avaya Cloud Office fornisce la flessibilità necessaria che G-Star non aveva prima dell’adozione di questa nuova soluzione, aumentando ora sia la produttività del lavoro che la soddisfazione degli utenti.

Non c'è stata praticamente nessuna interruzione delle attività durante il training degli utenti sulla nuova soluzione. I dipendenti sono passati da un telefono fisso a un softphone sui loro laptop o telefoni cellulari. Questo ha garantito il normale svolgimento delle attività senza praticamente interruzioni significative del lavoro.

G-Star ha potuto così sostituire il suo sistema telefonico ormai obsoleto, alleggerendo al contempo l'onere dell'IT di supportare l'hardware internamente e risparmiando costi rispetto alla precedente configurazione telefonica on-prem.