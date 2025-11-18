Mit der Avaya OneCloud gelang es Atento, die Cloud reibungslos in vier Monaten in 12 Geschäftsbereichen zu implementieren. Nachdem die Lösung über Monate hinweg optimiert wurde, konnte das Unternehmen ganz einfach KI-basierte Transkriptionsdienste integrieren.

OneCloud bietet auch unter standortbezogenen Gesichtspunkten deutliche operative Vorteile. „Wir bereiten uns gerade darauf vor, innerhalb der nächsten ein bis zwei Monate einen weiteren Standort in einem anderen Land zu eröffnen. Mit unserem alten Modell hätten wir für den neuen Standort ein MPLS-Netzwerk beantragen müssen, was bis zu drei Monate Wartezeit bedeuten kann“, erklärte Flodin. „Durch Avaya können wir die OneCloud als Netzwerk nutzen und den Dienst in wenigen Tagen zum Laufen bringen. Die Lösung bietet uns weitaus mehr Flexibilität, um Anrufe umzuverteilen und den Betrieb schneller aufzunehmen, und stellt uns außerdem Disaster Recovery-Funktionen bereit.“

Mithilfe der kombinierten Cloud-Umgebung konnte Atento zudem den Wechsel von einem Modell mit hohem CAPEX-Aufwand auf ein OPEX-getriebenes Konzept vollziehen, was sowohl in operativer als auch finanzieller Hinsicht ein neues Maß an Flexibilität geschaffen hat. Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen einem TCO-Modell, bei dem zahlreiche Abstriche zu machen sind, und einem Cloud- Verbrauchsmodell, das in puncto Umsetzung, Zahlung und Verwaltung flexibel gestaltet ist“, erklärte Flodin.

„Bei Avaya müssen wir keine Finanzmittel in Millionenhöhe zur Verfügung stellen, um ein neues Center einzurichten oder neue Funktionen zu implementieren. Was wir zahlen müssen, hängt davon ab, wie viele Menschen jeden Tag über die Plattform interagieren. Das ist alles.“