Egal, ob es um Rente und Alterssicherung, um Gesundheit und Pflege, um Benachteiligung, um Familie oder Armut geht – im sozialen Bereich ist der VdK der richtige Ansprechpartner. So erstritt beispielsweise der Landesverband Baden-Württemberg 2021 für seine Mitglieder mehr als 16 Millionen Euro. Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass der Landesverband kontinuierlich wächst: Inzwischen vertritt er rund 250.000 Menschen. Dementsprechend hat der Landesverband alle Hände voll zu tun.

Im Schnitt suchen monatlich 1.300 VdK-Mitglieder sozialrechtlichen Rat in den 35 baden-württembergischen VdKBeratungsstellen. „Mit Ausbruch der Coronapandemie mussten wir sämtliche Präsenzberatungen absagen und sie stattdessen telefonisch durchführen“, erinnert sich Heinz Leist, der beim VdK Baden-Württemberg die IT-Abteilung leitet. „Und zwar teilweise von daheim.“ Auch dies war der Pandemie geschuldet: Um der Ansteckungsgefahr durch Covid-19 vorzubeugen, schickte auch der VdK die Mehrzahl seiner rund 200 Mitarbeitenden ins Homeoffice. Die Folge: Die Zusammenarbeit mit Ratsuchenden, Kolleg:innen, Geschäftsstellen sowie mit anderen VdK-Verbänden verlagerte sich zunehmend auf Telefon, Videokonferenzen und E-Mails.

Allerdings legte der VdK-Landesverband großen Wert darauf, dass Mitarbeitende im Homeoffice Beratungen nicht über den privaten Telefonanschluss durchführen. Gesucht wurde also eine Lösung, die standortunabhängig zu betreiben ist und auch innerhalb eines Arbeitskreises weitergegeben werden kann. Fündig wurde der Sozialverband bei Avaya: „Mit der UCaaS-Lösung Avaya Cloud Office ließen sich unsere Anforderungen mühelos umsetzen. Zudem können wir die Lösung bei Bedarf um weitere Kommunikationsmöglichkeiten ergänzen“, sagt Leist.