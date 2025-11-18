Die Grundlage für den Erfolg in all den Jahren war das Ziel, kontinuierlich die neuesten Technologien zu implementieren und exzellenten Service und Kundenservice zu bieten, was bedeutet, sich den größten Herausforderungen zu stellen und diese zu meistern. In diesem Zusammenhang stand die digitale Transformation unmittelbar bevor, wobei die Pandemie die Möglichkeit auf die Probe stellte, ein großes, komplexes Projekt im Rahmen eines neuen Geschäftsmodells in seiner Gesamtheit durchzuführen.

So beabsichtigte DIRECTV im Jahr 2020, seine Kommunikationslösungen von Avaya zu aktualisieren.

Das Projekt zielte darauf ab, eine Verfügbarkeit der Kommunikation von 99,95 % zu gewährleisten und den digitalen Transformationsprozess fortzusetzen, den das Unternehmen eingeleitet hatte, um Funktionalitäten anzubieten, die die Kommunikation zwischen dem Kunden und dem Customer Care Team erleichtern würden.

"Die Pandemie hat diesen Transformationsprozess zweifellos stark beschleunigt. Dabei war es wichtig, mit kompetenten Partnern zusammenzuarbeiten, die uns dabei geholfen haben, die gesetzten Ziele in nur einem Jahr zu erreichen und gleichzeitig die Herausforderungen eines Projekts mit diesen Merkmalen in einem remote arbeitenden Szenario zu bewältigen. Von Anfang an verstand Avaya die Bedeutung des Projekts für DIRECTV und stellte mit seiner ganzen Erfahrung in globalen Projekten ein Arbeitsteam zur Verfügung, das sich darauf konzentrierte, den Bedarf an Vor-Ort-Arbeiten zu reduzieren, die Koordination und die technische Remote-Arbeit zu maximieren und gleichzeitig die Geschäfts- und Zeitziele einzuhalten", so Alejandro Chao, Executive Director of IT Infrastructure and Operations bei DIRECTV Latin America.